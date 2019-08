Dreptul la viață sau dreptul de a merge cu mașina. Ce este în neregulă cu taxa Firea pe poluare

Bucureștiul este pe locul șase în topul celor mai poluate orașe din Europa, iar cel mai mare poluator este traficul, potrivit datelor oficiale ale municipalității. Capitala României se află pe locul 11 în lume, în topul celor mai aglomerate orașe în 2018, și pe locul 3 în Europa, după Moscova și Istanbul, potrivit unui studiu realizat de TomTom. Aproape zilnic se înregistrează depășiri pentru poluarea cu praf, cu valori limită mai mari și cu 300%.











Cum am ajuns aici? S-au scris sute de articole despre asta. În ultimii 10 ani nu s-a investit aproape deloc în transportul public, nu s-au făcut piste pentru biciclete, benzi unice, folosirea mașinii personale a fost încurajată, s-au tăiat copaci în dușmănie, nu s-au mai amenajat parcuri noi, s-a betonat orice spațiu verde disponibil.

La prima vedere măsurile par bune, în trendul orașelor europene, principiul fiind ”poluatorul plătește”. Însă, analizate în detaliu, încep să se clatine, iar după părerea mea nu vor rezolva problema poluării din București dacă vor fi adoptate în această formă.







- are șosea de centură cu două benzi pe sens doar pentru jumătate de oraș, și nici aceea nu este gata, în sensul că nu are pasaje la toate intersecțiile importante și se formează cozi imense, astfel că o parte din traficul de tranzit este prin oraș;

- nu are parcări park&ride pentru navetiști la intrările importante în oraș, ca aceștia să lase mașinile acolo și să meargă mai departe cu transportul public;

- transportul public este execrabil, mijloacele de transport public stau blocate în trafic, nu vin la timp, sunt murdare, super-aglomerate, vara sunt saune mobile, iarna este frig ca afară;

- transportul metropolitan este jalnic - imaginile cu microbuzele pline ochi, care merg cu 30 km/ oră fiind imaginea reprezentativă. Abia recent Primăria Capitalei a început să investească în linii preorășenești;

- nu avem benzi pentru biciclete, Primăria a dat 30.000 de vouchere ca oamenii să-și cumpere biciclete, dar nu au pe unde merge;

- trotuarele sunt pline de mașini astfel că nu prea ai pe unde să mergi pe jos;

- serviciile de taxi sunt execrabile;

În plus, ce face Primăria cu cei care au mașini sub norma de poluare Euro 3 și locuiesc/parchează în zona centrală? Pe ei cum îi taxează?





Dincolo de aceste cifre, toată lumea simte efectele poluării: suferim de boli de piele, alergii, intoleranțe, sistemul imunitar este din ce în ce mai slăbit, suntem stresați, iritați, obosiți. Orașul ne omoară puțin câte puțin în fiecare zi.Cireașa de pe tort a fost că Liviu Dragnea a scos timbrul de mediu de la 1 ianuarie 2017. Nu mai puțin de 100.000 de mașini vechi au fost înmatriculate în 2017 în București. La nivel de țară circa 40.000 de mașini SH sunt înmatriculate în fiecare lună. După 3 ani de mandat, timp în care măsurile pentru reducerea poluării s-au lăsat așteptate (a cumpărat 400 autobuze Otokar Euro 6, a făcut circa 8,4 km de bandă unică pentru tramvaiele 1 și 21 și a început lucrările de amenajare a unei benzi pentru biciclete), Gabriela Firea a venit cu trei măsuri pentru reducerea poluării și creșterea veniturilor la bugetul local: vinietă pentru accesul mașinilor din alte județe în București, interzicerea accesului mașinilor sub Euro 3 în centrul orașului și taxă de acces în centru pentru mașinile Euro 3. Toate măsurile ar fi aplicate de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-22:00, cu excepția sărbătorilor legale, începând de anul viitor.În primul rând, Bucureștiul are câteva lipsuri majore:Principalii afectați de vinietă vor fi cei care lucrează/studiază/ stau temporar în oraș și care practic trebuie să plătească taxa pe tot anul, 1.900 lei, indiferent de gradul de poluare al mașinii. NU avem o cifră câți sunt, însă este vorba despre zeci de mii de oameni. Aceștia își vor înmatricula mașinile în București dacă pot, dacă nu vor plăti acești bani. La fel și cei cu numere de Bulgaria.Pentru cei care vin în București ocazional, vinieta de 10 lei/zi nu este un capăt de țară, suma fiind una simbolică, deci nu cred că va fi o problemă să tranziteze orașul, cel mult vor ocoli centrul dacă au sub Euro 3. Vinieta va fi utilă utilă doar pentru municipalitate, în sensul că va aduce sume importante la bugetul local.În ceea ce privește interzicerea mașinilor sub Euro 3 în centrul orașului, din cifrele date de municipalitate, în București-Ilfov, din cele 1,6 milioane de mașini înmatriculate, circa 375.000 sunt în această categorie, iar circa 213.000 sunt Euro 3. Acestea reprezintă circa 35% din cele 1,6 milioane de mașini din B-IF. Cifra este spectaculoasă, însă nu avem cifre câte ajung în centrul orașului, câte sunt pe firmă și câte aparțin persoanelor fizice. Primăria nu a prezentat aceste date, cel mai probabil nici nu le are. La o primă vedere, în București sunt mii de mașini vechi care stau cu săptămânile nemișcate în fața blocului sau în curți, iar cele din comunele din Ilfov sunt folosite în bună parte local, deci nu prea circulă în centrul orașului. Putem evalua impactul doar dacă știm câte dintre aceste mașini poluante ajung în centrul orașului.Măsura este bună în sensul că îi stimulează pe cei cu venituri medii să-și schimbe mașinile vechi cu unele mai noi. Primăria Capitalei oferă eco-vouchere de 2.000 de euro primă de casare a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare pentru achiziționare de autoturisme noi EURO 6, non-diesel, hibride sau electrice. În paralel mai este și programul RABLA, unde statul oferă prime de casare între 6.500 și 9.200 de lei în funcție de mașina achiziționată și gradul de poluare. Cei cu venituri mici, care și-au cumpărat cu 1.000-1.500 de euro o mașină veche după ce la propunerea lui Liviu Dragnea a fost scos timbrul de mediu, este greu de crezut că vor avea minim 4.000 de euro să cumpere măcar o Dacia nouă. Ei nu vor mai circula în centrul orașului, nici nu știm cât o făceau până acum, dar oricum vor polua în rest. Este adevărat, centrul Capitalei este cel mai poluat.Primăria Capitalei a majorat anul trecut taxa de parcare în centrul Bucureștiului, până la 10 lei/oră în parcările publice, iar dacă măsura ar fi fost aplicată corect, poluarea în zona centrală s-ar fi redus simțitor. Municipalitatea însă nu a fost capabilă să aplice corect măsura, în sensul că a majorat taxa în parcările publice, care sunt însă puține, iar în rest se parchează pe trotuar la liber și pe prima bandă, deci mașinile continuă să vină în zona centrală. Mai mult, măsura a avut efecte negative, în sensul că trotuarele sunt mai pline ca niciodată de mașini, iar cine vrea să meargă pe jos de multe ori nu are pe unde.De la finalul lunii august, municipalitatea va ridica mașinile parcate neregulamentar. Și asta este o oportunitate de a reduce poluarea, rămâne de văzut însă cum va fi aplicată măsura.Cred că Primăria Capitalei trebuie să aplice corect cele două măsuri, așa cum s-a întâmplat în alte orașe europene, și automat o parte din trafic va dispărea, să îmbunătățească transportul public - s-au cumpărat 400 de autobuze noi, este în procedură de licitație achiziția a încă 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice și 130 autobuze hibrid, iar modernizarea flotei STB este un proiect important, dar extrem de importante sunt și benzile unice. Degeaba ai autobuze noi dacă stau blocate în trafic. Până când transportul public nu devine predictibil și ofertant, omul nu își lasă mașina acasă. O parte din trafic este generată și de părinții care își duc copiii la creșă, grădiniță, școală. În special copiii mici nu prea folosesc transportul public din motivele cunoscute. Municipalitatea trebuie să ofere o alternativă viabilă, așa cum se întâmplă la Cluj, cu microbuzele școlare.Alte măsuri importante sunt benzile pentru biciclete și eliberarea trotuarelor de mașini, ca pietonii să aibă pe unde circula, parcările park&ride pentru navetiști și o rețea de transport metropolitan. Abia după ce aceste măsuri se vor aplica, oamenii vor începe să renunțe la mașină. Tot atunci, pentru cei care nu înțeleg că dreptul la viață este mai important decât dreptul de a circula cu mașina, se poate introduce taxa de acces în centru, după modelul londonez. Avem exemplul parcării park&ride de la Străulești care stă goală fiindcă șoferii nu doresc să scoată bani din buzunar pentru parcare, preferă să parcheze alăturat sau în zona centrală unde nu plătesc nimic.Și dincolo de ce trebuie să facă Primăria, cred că depinde puțin și de noi să respirăm un aer mai curat: să mergem pe jos dacă avem de parcurs distanțe mici, să folosim transportul public, să nu parcăm ca nesimțiții și să blocăm trecerile de pietoni, stațiile STB, prima bandă de circulație, trotuarele, să cumpărăm mașini mai puțin poluante, nu mașini ”de fiță” vechi ca să ne arătăm statutul social, să lăsăm mașina acasă dacă nu avem neapărat nevoie de ea. Este vorba despre sănătea noastră și a copiilor noștri.