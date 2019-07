Un pronostic în oglindă pentru prezidențiale

Prezența, în special în primul tur, va fi mică.

Motivul: intensitatea va fi la pământ prin comparație cu cataclismele Năstase vs Băsescu, Băsescu vs moguli, Ponta vs anti-Ponta.

În plan emoțional prezidențialele au cam avut deja loc, Dragnea fiind înfrânt de Iohannis.

Prezența mică oferă un bonus candidaților care au ceva de zis. Dacă am 100 de votanți potențiali din care la vot vin 10, iar tu ai 50 de votanți potențiali din care la vot vin 30… rezultatele vor fi cum vor fi, adică definite de cine vine la vot și nu de electorate teoretic mari.

Ca ipoteză:

Iohannis 36%. Sub scorurile din sondaje, unii votanți potențiali dând o șansă candidatului USR-PLUS (“oricum Iohannis ajunge în turul doi”).

Candidatul USR-PLUS 28%. Inițial am scris “aproape că nu contează cine este”, dar aici sunt mai mulți factori implicați care, odată menționați, ar distrage de la discuția principală. Și anume:

(Câștigătorul simbolic) Liviu Pleșoianu, independent, 11%. Promotorul mesajelor introduse de PSD, din 2012 încoace, în mintea votanților partidului. Ca și prezidențiabilul USR-PLUS, Pleșoianu va avea o linie asumată, răspicată, care răspunde nevoilor istorice ale unor segmente sociale vaste (deși e evident că Pleșoianu și candidatul USR-PLUS se vor da cap în cap, că doar nu sunt aliați – dar ei și doar ei vor aduce dinamism în campanie). Revenind strict la Pleșoianu, va avea o campanie acerbă, de gherilă, punctată de flyere sau bannere pe Facebook cu texte gen:

“În ultimele zile, mai ales în București dar și în restul țării, PSD a declanșat o campanie puternică împotriva lui Liviu Pleșoianu.

PSD nu-l atacă pe Iohannis.

#rezist a declanșat o campanie violentă împotriva lui Liviu Pleșoianu.

#rezist nu îl atacă pe candidatul PSD.

Cine seamănă se adună.

Liviu Pleșoianu – singur împotriva lui Iohannis!”

Nu trebuie să faci ochii mari când vezi un scor de “11%” pentru Pleșoianu. La o prezență mică (8 milioane persoane) asta nu înseamnă nici măcar un milion de voturi. Să nu existe un milion de eurosceptici / eurofobi? Păi 10% din populația aflată în țară (1,4 milioane persoane) avea încredere mare sau foarte mare în Dragnea în clipa când el a fost arestat.

Dacă Pleșoianu e liniștit cu o funcție, va fi altcineva în locul său. Poate Tăriceanu (detalii mai jos, mult mai jos).

Candidatul PSD 10%. Da, locul patru, deși lumea va fi prea interesată de duelul cu Pleșoianu ca să mai observe că PSD nu termină pe podium. Antena 3, care îl va susține pe Pleșoianu, va avea o noapte de extaz. Pur și simplu alegerile astea prind PSD pe picior greșit.

Tăriceanu 6%. Dublează mesajele lui Pleșoianu dar fără vervă. Calm și prezentabil precum candidatul PSD dar nu îi are organizațiile. Tăriceanu e ușor nepotrivit psihologic pentru rolul de contender, lui îi stă bine într-o funcție pe care s-o apere.

Hamsii – restul de 9%.

