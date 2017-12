Cazul Magdalenei Serban de la metrou. Ce inseamna sa fii bolnav psihic

Discernămîntul și boala psihică

Sigur că Magdalena Șerban avea discernămînt cînd a împins-o pe tînăra Alina Ciucu în fața metroului, curmîndu-i viața. Avea discernămînt în sensul că nu era în comă cînd a împins-o. Dar nu discernămîntul îi separă pe cei bolnavi psihic de cei sănătoși. Poți să discerni între bine și rău și în răspăr cu această discernere, să faci mai departe răul. Poți să faci răul fiindcă ești crud (psihopatul) sau poți să faci răul fiindcă ești labil. Al doilea are șanse de recuperare. Primul nu prea. Și obsesiv-compulsivul, atunci cînd se spală de 200 de ori într-o zi pe mîini, și borderline-ul, atunci cînd își crestează cu lama încheieturile mîinilor c-o serie nouă de tăieturi din care țîșnește sîngele sau borderline-ul care își coase carnea cu ac și ață (culmea, ca să oprească o altă durere), și părintele care își pierde controlul și își lovește violent copilul, toți au discernămînt. Sunt treji în obsesiile, compulsivitățile și neputințele lor. Își duc temnița în spinare, cum își duce melcul căsuța. Își fac lor înșiși rău și le fac rău celor din jur, fiindcă nici un om nu e o insulă. Au discernămînt, dar ce le lipsește lor este controlul asupra propriei persoane, asupra propriei vieți. Aceasta este una dintre deosebirile esențiale între omul sănătos și omul bolnav psihic, din punctul meu de vedere. Posibilitatea de a deține și, mai ales, de a exercita controlul în lumea reală în care individul există și supraviețuiește. Puterea de a conviețui cu propria minte. Înainte de a trăi în lume, trebuie să trăim la noi în minte. Pentru simplul motiv că nu ni se dă alt tip de conviețuire. Necessity does not allow itself to be persuaded, vorba unui filosof. Suntem obligați să trăim cu noi înșine. Viața mentală e o necesitate ce nu cedează la rugăminți și persuasiune.

Pentru unii dintre noi, această conviețuire cu sine e un calvar. E un calvar pentru omul a cărui minte s-a îmbolnăvit, pentru omul pe care mintea proprie ajunge să îl despartă de el însuși, să îl transforme într-un bîntuit. E un calvar pentru persoana care crede despre sine că nu mai există, că e moartă (la propriu), că nu mai are mîini și inimă și putrezește pe dinăuntru (sindromul Cotard), e un chin pentru femeia care crede că i-a făcut un rău iremediabil copilului său și ajunge să se arunce, legată cu copilul de piept, de la etajul 10 al unui bloc (depresia postpartum, vezi aici), e un chin pentru femeia bătrînă a cărui minte cuprinsă de depresie și psihoză vede doi soți în locul de unul; unul bun care o îngrijește și unul rău care o bate și o ține nemîncată; din cauza asta, femeia bătrînă dorește să își pună capăt zilelor cu o batistă; e un chin pentru persoana care nu știe în ce gură de șarpe să se mai ascundă ca să scape de cei care o urmăresc neîncetat și vor să îi facă rău (schizofrenie). Și e un chin și pentru femeia bolnavă cu nervii, hărțuită de viață, care nu își poate stăpîni accesele de furie.

Înainte și după tragedie. Ce știm despre Magdalena Șerban

“Procurorii susţin că, pe 12 decembrie, în timp ce se afla pe peronul staţiei de metrou Dristor 1, Magdalena Şerban a împins o tânără spre liniile de metrou, iar după ce victima a căzut pe şine, în timp ce aceasta încerca să se agaţe de marginea peronului, a lovit-o în zona capului cu piciorul. Urmare a acestor acţiuni, tânăra a fost lovită de trenul ce intra în staţie şi a decedat. Cu câteva ore înainte, femeia a încercat să împingă o altă tânără spre linia de metrou în staţia Costin Georgian, însă aceasta s-a opus şi nu a păţit nimic.” (aici)

- Reacția comunității. (Dogville-ul):

Pe contul de facebook al Magdalenei Șerban (cont care nu mai există în prezent), oamenii indignați au decretat că femeia nu trebuie arestată, ci omorîtă; că trebuie lăsată să crape de foame, să moară în chinuri; personal, unii i-ar fi făcut injecție letală, alții ar fi ars-o de vie, alții ar fi pus-o să lucreze în mină pînă moare, unii i-ar fi recomandat ca în loc să stea prin pușcării, mai bine ar fi devenit donator de organe; alții mai naturaliști ar fi lăsat-o să o mănînce toții viermii, altii ar fi aruncat cu acid ca să “mori încet cu dureri groaznice criminalo”. Oameni cu poză de familie la profil (tătic, mămică și copilași) au numit-o foarte hotărît “asasină”, “maimuță păroasă”, “diavolul pe pămînt”, “javră ordinară”, “proastă handicapată”, “criminală penală”, “paralizată psihic”, “pocitania naibii cu malformația ta cu tot”.

- Avocata apărării:

“A avut o reacție de țipăt, urlete, a spus că imaginile sunt fabricate, a mers pe negație”.

- Spitalul Penitenciarului Jilava:

“Era nervoasă și striga la asistente să o lase în pace, să nu se mai uite la ea, fiindcă poate o să aibă și ele soarta fetei de la metrou! Cu greu a fost liniștită și băgată în camera în care se afla sub supraveghere permanentă! Ce mai… e clar că femeia are niște tulburări și doar cu ajutorul medicilor va putea să le depășească și, apoi, să le țină sub control.”

- Deținuți din sala de judecată:

“Criminalo!”

- Avocata din nou:

“Pot spune că, din punctul meu de vedere, e clar că această persoană are nevoie de expertizare și tratament medical. Da, au huiduit-o ceilalți deținuți, din păcate. Nu a reacționat în niciun fel. Vrea la domiciliul în Craiova. A declarat că e în greva foamei de 32 de zile. Mi s-a părut o persoană care ori e lucidă pînă la capăt, ori nu știe pe ce lume trăiește. Nu recunoaște fapta. Ea spune că a fost o altercație între două femei la metrou. Ceilalți deținuți au numit-o cum este stigmatizată de tot poporul român: criminală.”

- Tatăl adoptiv al fetei omorîte:

“Nu am putut să mă uit la imagini. Este o adevărată tragedie, dar nu pot da vina nici pe femeia care a împins-o, am înțeles că era bolnavă psihic. Este vina autorităților.”

- Mătușa fetei omorîte:

“Cum a putut femeia respectivă s-o arunce în fața trenului? Eu cred că are probleme psihice, iar din această cauză a făcut ce a făcut. Un om sănătos nu ar face ceva. Să o aresteze și să o condamne la închisoare pe viață.”

- Un domn care a însoțit-o la filmul “Crima din Orient Express”, în Craiova:

“Mi-a povestit că mama ei era o femeie de moravuri ușoare. Tatăl ei era un om violent și nu îi dădea de mîncare, o familie destrămată. Ne-am cunoscut la un cămin de nefamiliști, stăteam în anexe diferite. În Spania mi-a spus că a adus-o o prietenă și tot ea a dus-o la bărbați. Mi-a spus că părinții ei au divorțat și ea a stat cu mama ei. Mi s-a părut o fată la locul ei, am fost surprins, mi-a dat telefon poliția și mi-a spus să nu mai vorbesc cu ea că este arestată. Am fost cu ea la film, la “Crima din Orient Express”, în celelalte săli erau desene animate, dar nu a vrut. După ce am văzut filmul a vrut să mă mut cu ea la București, dar i-am spus că am serviciu și nu pot să-l las. A stat cu mine două-trei zile acasă. Nu am avut relații sexuale cu ea, pentru că sunt un om religios. O luam la suc, o chemam să facă curățenie. În cele trei zile nu mi-a dat de înțeles că este în depresie. Eu îi dădeam pîine, de mîncare. Într-o lună a făcut foamea că au dat-o afară de la serviciu că nu dădea rest bine la clienți. Bărbatul ei a părăsit-o pentru o femeie mai tînără. Probabil suferea din dragoste.”

- Angajata de la cinematograf:

“A venit la cinematograf la începutul lunii decembrie de trei ori în șapte zile. Prima dată a întrebat cît costă biletele la film, însă nu a avut bani suficienți să le cumpere. Era însoțită de un bărbat în vîrstă de 40 de ani, un om al străzii, iar ea era la fel îmbrăcată ca atunci cînd au venit și au cumpărat bilete la filmul “Crima din Orient Express”, iar ulterior aceasta a revenit, s-a uitat pe afișe și a plecat. Era dezaxată și cu privirea pierdută. Nu căuta ceva anume. Nu mi-a venit să cred că am stat față în față cu o criminală.”

- Mama:

“Fata mea a plecat din Craiova în 2008, în Spania, iar acolo a pățit ceva groaznic. O traumă, ceva, atunci s-a îmbolnăvit. A vrut să facă greva foamei ca să moară. N-a vrut să mai trăiască. Nu a vrut să meargă la spital și au luat-o cu forța. N-a vrut să mai audă de noi. Nu ne băga în seamă, nu voia să vorbească cu noi. N-a vrut să să stea de vorbă cu nimeni din tot neamul. Fata a stat 4 luni internată la spitalul de psihiatrie din Madrid. Tatăl ei a stat 2 ani acolo cu ea. Tatăl a sperat că își va continua tratamentul. Acum o lună a venit în Craiova, depunea plîngeri peste tot. Am anunțat poliția, Salvarea, n-a vrut nimeni să o ia, ni s-a spus că nu e un pericol.”

- Vecinul:

“Mama Magdalenei nu vorbea foarte des despre fiica ei, dar toată lumea știa că nu sunt într-o relație foarte bună. Cu toții știam că este plecată în Spania și că este căsătorită acolo. Eu nu cred că am mai văzut-o pe Magdalena de șapte sau opt ani în Craiova.”

- Tatăl victimei de la stația de metrou Costin Georgian:

“A venit în spatele ei, a împins-o. A crezut că e un prieten sau o prietenă. A crezut că e o glumă. Când şi-a dat seama că nu e o glumă, avea jumătate din talpa piciorului în afara peronului, şi a pus piciorul drept în faţă. A făcut câţiva paşi în laterla şi apoi a scăpat. Da, ea a făcut sport, handbal. Are 22 de ani. … Când a auzit că intra metroul în staţie, ea a început să acţioneze. Mi-a spus: ”Părea că are o privire ciudată şi d-aia m-am şi uitat spre ea”. Au sărit câţiva cetăţeni spre ea, dar când a venit metroul s-au urcat cu ea în metrou. Aia ca să se victimizeze, să nu o linşeze lumea, strigă: mi-a luat banii, mi-a luat banii şi arăta către fată. Lumea ce să creadă? Întrebau: Mă, tu i-ai luat banii? A bufnit-o plânsul, atunci a realizat ce s-a întâmplat. Nu a reacţionat nimeni, nu a băgat-o nimeni în seamă. Nu a ajutat-o nimeni cu nimic! Nici cu un pahar cu apă, cu nimic. Putea să fie vorba despre fata noastră. Când a văzut ce i s-a întâmplat, a avut un şoc. Acolo în camera de poliţie.”

- Mecanicul trenului:

“Eşti om pînă la urmă şi te doare. E cineva, e un suflet. Aţi văzut cum stau pe marginea peronului cu căștile în urechi. Ţi-e frică să intri la peron, nu ştiu ce pericol îi paște.”

- Psihiatrul:

“Din punct de vedere medical, această acțiune a fost dusă la capăt cu conștiința, fără conștientă și cu înțelegere cât se poate de clară a urmărilor. Invocarea bolii psihice spune că în față unui anchetator, persoană va mima dezorganizarea psihică.”

- Mai tîrziu, pe larg, același psihiatru:

“Le-am zis că vreau ceva. Şi vreau repede. Vreau schimbarea unui cuvânt. Un cuvânt a omorât deunăzi, indirect, o femeie tânără care avea toată viaţa înainte. Cuvântul este ”iminent”.

În evaluarea nevoii de internare nevoluntară medicul psihiatru, prin norme, este sabotat din interior, mai exact tocmai de normele de aplicare ale legii. Pentru că legea prevede constatarea unui risc ”iminent” de vătămare, fie a propriei persoane fie a altora. Este un cuvânt imbecil, care mie şi altora care ne facem meseria asta, zi de zi, în tranşee, ne-a îngreunat munca şi ne-a măcinat nervii. Şi asta dintr-un motiv foarte simplu. Ceea ce noi considerăm iminenţă se opreşte la Camera de Gardă a oricărui spital de psihiatrie. Câtă vreme pacientul refuză internarea şi nu arată semne flagrante de dezordine a minţii doctorul nu poate face nimic. Dacă familia nu-şi asumă în scris internarea, doctorul nu poate face nimic. Deşi eu, care-mi cunosc pacientul, fac o recomandare de internare, aceasta este atât şi nimic mai mult, o ”recomandare” de internare.

Pentru că în cazul lui MS, persoana care-a împins o femeie în faţa metroului, escaladarea s-a produs într-o zi, pe parcursul a câtorva ore, după un prodrom de câteva LUNI, cu un istoric psihiatric consistent în urmă. Eforturile repetate ale familiei de a atrage atenţia asupra autorităţilor au dat greş. De ce au dat greş?

Din cauza unui cuvânt.

IMINENT.”

- Ce spune (conform surselor) Magdalena Șerban despre ea însăși:

Că este nevinovată.

“Conform surselor, femeia a susținut că a avut ‘discuție’ cu prima tînără, iar cu a doua o ‘altercație’, dar că nu a văzut cînd a aceasta din urmă a căzut sau cînd a venit metroul.”

“Potrivit unor surse judiciare, ea a deschis mai multe procese pentru malpraxis deoarece avea probleme medicale, însă aceste procese nu s-au finalizat.”

“Nu recunosc învinuirile care îmi sunt aduse. Am avut o stare de deznădejde și disperare. A doua fata asculta muzica tare la căști și mă deranja foarte tare. Am avut o viață scăzută și lipsă de hrană, lipsă de adăpost, nefinalizarea proceselor și din acest motiv am avut o disperare și o decădere față de lipsa unei speranțe. Nu recunosc faptele și nu am dat cu piciorul în fata aceea.”

- Ce scria Magdalena Șerban pe contul ei de facebook înainte de tragedie:

“Mă numesc Șerban Magdalena și sunt din Craiova. La 6 luni am făcut o operație care nu a reușit doctorului arab Pesamosca după care am rămas cu o malformație la organul meu sexual.”

“La vîrsta de 5 ani m-a dezbrăcat fratele meu Ș.L. și m-a violat, mi-a văzut malformația la organul meu sexual, mi-a introdus degetele pe acolo și m-a jignit.”

“Șerban Magdalena pleacă în Spania la o femeie P.I. care trăia într-un apartament cu E.L.M. care vorbind cu Ș.L. au auzit de defectul meu la sex, m-au drogat și mi-au violat intimitatea și drepturile unei persoane.”

“Ș.L. s-a însurat cu o femeie răutăcioasă care s-au aliat cu mama și mi-au făcut viața imposibilă pentru că a vorbit la lume despre defectul meu la sex și mi-au distrus viața socială.”

“Ș.L. se purta agresiv verbal și fizic, l-a tăiat pe tata cu sabia, a fost o minciună referința lui la Armata Română, a furat carne când lucra la abator…”

“Sunt în greva foamei de 475 de ore în Craiova, la Parchetul Militar deoarece fratele meu m-a violat și m-a criticat pentru (…)” (postare în 16 noiembrie, orele 11:40)

“Să vă cadă soarta mea pe cap la în familia voastră, la toți care ați văzut fotografia mea a organului meu…”

“Drepturile omului.”

“Nu sunt legi… să orbiți cînd le citiți. Amin”

“Să vă fută fratele prima data… femei care ați tăcut cînd ați văzut tot…”

“J.S.C. a avut acces la imaginile mele de la WC, mi-a violat drepturile unei persoane, mi-a distribuit imaginea cu malformație mea la sex și împreună cu I.P a dat-o.”

“Fotografia cu malformația mea la sex a ajuns la Ș.L. care ajutat de șefii lui au dat-o pe un sait al Armatei Române unde au văzut cei din UE, iar apoi J.S.C. mi-a spus mie, iar eu la Poliție, Interpol, Cedo, Parchetul Militar… sunt în Greva Foamei de 502 ore în Craiova” (postare în 17 noiembrie, orele 13:16)

Vedem bine, e greu să stabilești ce e adevărat și ce e fals cînd vine vorba de realități psihologice. Cel puțin putem vedea că orele de greva foamei se cumulează în timp real. Domnul de la cinematograf spune că i se părea o persoană la locul ei, vînzătoarea de bilete spune că era dezaxată. Mama spune că a pățit o tragedie în Spania și că tatăl ei a stat cu ea cît a fost internată la psihiatrie, domnul de la cinematograf spune că mama era o femeie de moravuri ușoare iar tatăl un ins violent care nu îi dădea de mîncare. Procurorii spun una, Magdalena Șerban spune alta: nu recunoaște fapta. Nimeni nu spune același lucru și deși lucrurile par să se bată cap în cap, contradicțiile sunt utile (relevante) pentru medicul psihiatru sau pentru psihologul clinician.

*

Încercînd, cu precauție și rezervă, să compun un portret psihologic preliminar al Magdalenei Șerban, îmi vine să scot în evidență această condiție paradoxală a vătămării de tip borderline: victima agresivă. Victima violentă în labilitatea ei, imprevizibilă, manipulatoare, irascibilă, care nu își poate asuma responsabilitatea pentru faptele ei. Dacă este să căutăm urme de adevăr psihologic (de univers interior) în toate aceste declarații, ni se înfățișează viața plină de neajunsuri (“viața scăzută- teribilă formulare), destrămarea, tracasarea, violența, sociopatia, absența figurilor sigure de atașament, traumatizarea. Dar mai ales: neajutorarea. Neputința, disperarea. Absența sentimentului de control asupra propriei vieți. Absența dorinței de viață. Intruziunea celorlați, puterea malevolentă a lumii. Cogniția paranoidă. Convingerea fundamentală că lumea este rea. Nimeni nu este demn de încredere. Și, foarte important, tendința de autodistrugere, de anihilare agresivă de sine, atît de specifică femeii borderline: renunțarea la sine, greva foamei, îndepărtarea celorlalți combinată paradoxal cu nevoia de ceilalți, combinată cu strigătul de ajutor. Disperarea și lipsa de speranță combinate cu reacțiile bruște de furie, cu acuzațiile, cu iritabilitatea, căutarea dreptății, pedepsirea celor considerați a fi răufăcători. Alternarea între rană și furie. Conflictele interpersonale ca centru al vieții interioare. Citind postările (acum dispărute) Magdalenei Șerban, am avut sentimentul acela acut al “rănii”, al depresiei interpersonale de tip borderline, așa cum e ea numită în literatura clinică. Spre deosebire de suferința mentală tranzitorie, durerea mentală de tip borderline are mai degrabă specific constituțional, de trăsătură, și poate fi pusă în legătură cu perceperea de sine internalizată de-a lungul timpului. În acest tip de durere, sinele este perceput ca fiind “distrus”, “gol”, “disperat”. Par să se prefigureze două domenii afective centrale patologiei borderline: tristețea/disperarea și ostilitatea, compunînd, cum spuneam mai sus, portretul psihic (contradictoriu) al victimei agresive. Sigur, toate aceste observații sunt speculative, dar mi se par utile, nonetheless. Pe aceeași cale, compilînd declarațiile culese din presă, reiese parcă împietrirea, abrutizarea celui hăituit de viață, împietrire ostilă ce culminează în acte teribile de sociopatie: desconsiderarea profundă a celuilalt și a vieții lui.

Ce înseamnă să fii bolnav psihic

