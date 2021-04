Johnson & Johnson va livra UE 50 de milioane de vaccinuri anti-covid în trimestrul al doilea - europarlamentar

Inițial, compania intenționa să demareze livările de doze din UE la începutul lunii aprilie, dar a amânat aducerea vaccinului în UE din cauza unor probleme de producție.”Johnson & Johnson începe astăzi expedierile către UE”, a spus Peter Liese, un europarlamentar din partea aceleiași formațiuni politice precum cancelarul german Angela Merkel.Compania americană s-a angajat să livreze Uniunii Europene, până la sfârșitul lunii iunie, 55 de milioane de doze, plus alte 120 de milioane de doze în trimestrul al treilea, potrivit comisarului european pentru industrie, Thierry Breton.”Până de curând, nu era clar dacă această promisiune va fi respectată. Totuși, 50 de milioane de doze sunt asigurate pentru trimestrul al doilea”, a declarat Liese, precizând că are această informație atât de la compania farma, cât și de la Comisia Europeană, cea care coordonează discuțiile cu producătorii de vaccinuri.O purtătoare de cuvânt a Johnson & Johnson a confirmat, luni, că au început livrările către țările blocului comunitar, Norvegia și Islanda, dar nu a dorit să facă declarații pe tema numărului de doze ce urmează să fie furnizate în luna aprilie sau în al doilea trimestru al anului.Reprezentanta companiei farmaceutice a spus doar că intenționează să livreze 200 de milioane de doze, în tot anul 2021, către Uniunea Europeană, Norvegia și Islanda.”Primele doze pleacă astăzi din depozite către statele membre”, a confirmat și un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe de presă de luni. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Andrei Baciu a declarat, vineri , că primul lot de vaccin anti-COVID-19 de la Johnson&Johnson, însumând 60.000 de doze, va ajunge în România săptămâna viitoare, în data de 15 aprilie, cu câteva zile mai devreme față de cum fusese programarea.În principiu, România are alocată o cotă de aproape 5% din vaccinurile contra coronavirusului livrate Uniunii Europene, dar expedierile către țările membre depind și de alți factori, precum solicitările efective, pe tipul de vaccin, făcute de acestea.