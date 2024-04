MEDIU Joi, 04 Aprilie 2024, 14:20

​Într-un oraș din Mali s-au înregistrat +48,5 °C, fiind cea mai ridicată temperatură de aprilie măsurată vreodată în Africa. Valuri de căldură s-au înregistrat în ultimele zile în mai multe regiuni din lume, inclusiv în Europa de Est, zona Mării Negre și America de Sud.

Raul Senegal, Kayes Mali Foto: Piccaya, Dreamstime.com

Au fost +48,5 °C la Kayes, în Mali, temperatura fiind una dintre cele mai mari înregistrate vreodată în lume în primele zile din aprilie.

Informația a fost publicată de climatologul Maximiliano Herrera și confirmată de datele Ogimet.

Minima nopții a fost de 32 de grade la Kayes, oraș care se află în vestul statului Mali și are o populație de 127.000 de oameni. În zona orașului a fost ținută pentru câțiva ani, în timpul celui de-al doilea război Mondial, rezerva de aur a Poloniei, adusă pentru a nu ajunge pe mâna sovieticilor.

Au fost 47 °C în Oman și Senegal și 46 °C în Niger.

Foarte cald a fost și în zona Mediteranei și la Marea Neagră: maximele au atins 34 C în Cipru, 31 C în Turcia și 30 C în Georgia.

Pe de altă parte, în Norvegia și Finlanda au fost sub -30 C.

Sursa foto: Dreamstime.com