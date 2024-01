MEDIU Sâmbătă, 13 Ianuarie 2024, 13:18

​Anul 2023 a fost cel mai cald de când există date meteo în România și au fost câteva locuri ce merită „puse în ramă”, fiindcă prea multe lucruri au fost diferite față de clima obișnuită. De la Zimnicea la Stânca - Ștefănești, și de la Brașov până la Constanța au „căzut” recorduri, au fost secete și au fost nopți enervant de calde.

Imagine de iarnă Foto: AGERPRES

Informația pe scurt

Turnu Măgurele a stabilit recordul absolut de căldură pe țară pentru luna ianuarie, dar și recordul pentru cea mai târzie temperatură de peste 35 °C măsurată toamna.

Stația meteo București Filaret a fost de multe ori cel mai cald loc din țară pe timpul verii, iar Zimnicea a fost în câteva zeci de zile stația meteo cu cele mai ridicate temperaturi. Anii trecuți fuseseră mai multe temperaturi maxime la Calafat, oraș care a stabilit recordul pentru cea mai ridicată temperatură de Crăciun.

Stâna de Vale și-a „onorat” poziția de „pol al ploilor” și a doborât spre final de an un record lunar național ce stătea în picioare de la 1937.

A fost extrem de cald la munte în prima și în ultima lună din an. La Brașov au fost doborâte recorduri absolute de iarnă de două ori, iar la Întorsura Buzăului, luna ianuarie a fost cu 7 grade (!) mai caldă decât ar fi fost normal.

Au fost stabilite noi recorduri de maxime de temperatură pe timp de iarnă, „picând” recorduri vechi de peste 90 de ani. Două exemple clare sunt Iași și Joseni. La Iași a fost extrem de cald și la final de vară și cald și secetos toamna.

O comună de la granița cu Moldova a stabilit noi recorduri de secetă extremă, fiindcă în ianuarie și decembrie nu a picat niciun strop de ploaie. Constanța a fost locul cel mai cald din țară în patru dintre cele 12 luni, iar spre final de toamnă a „picat” un record de la 1928.

Care sunt cele zece locuri care au făcut istorie meteo în 2023

Turnu Măgurele

Orașul va rămâne în istoria meteo românească pentru că în 18 ianuarie s-au înregistrat +22,5 °C, cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în România în ianuarie. Recordul anterior pentru Turnu Măgurele era din 2002 și a fost depășit cu 3 grade C, adică foarte mult, pentru că în general depășirea este cu sub jumătate de grad.

Turnu Măgurele a fost în prim plan și la jumătatea toamnei, căci pe 21 octombrie au fost acolo +35,1 °C, cea mai târzie temperatură caniculară înregistrată în țară.

Media pe întregul an a fost +14,3 °C, cu o maximă de +40,9 °C și o minimă de -9,8 °C.

Zimnicea

În general Calafat a fost în ultimii ani locul cu cele mai ridicate maxime, însă în 2023 Zimnicea a fost de numeroase ori cea mai caldă localitate din țară. În iulie, media s-a apropiat de 27 °C, au fost peste 36 °C în septembrie și pe 25 iulie s-a înregistrat maxima pe țară, +42 °C. A fost o singură noapte cu minime de sub -10 °C, iar media de temperatură pe întregul an a fost +14,4 °C, nou record.

O maximă de 42 °C în vara anului trecut s-a mai înregistrat la o singură stație meteo, în afară de Zimnicea: la Cernavodă, unde media de temperatură a lunii august a fost de 26 °C, iar media anuală, de +14,3 °C, depășind cu mult recordul din 2019.

Brașov

A fost pentru prima pară când temperatura medie anuală a trecut la Brașov de 10 °C, în timp ce în anii cei mai reci era de sub 7 °C. La Brașov, nu doar că au fost puține zile cu zăpadă, dar au fost stabilite recorduri absolute de temperatură în ianuarie (17 °C) și în decembrie (19,1 °C), acesta din urmă depășind o temperatură de acum 65 de ani).

Pe 2 decembrie maxima dimineții a fost extraordinar de ridicată: +12,7 °C, nu prea departe de cea mai caldă noapte de iulie 2023 (minimă +17,3 °C). Maxima anului a fost de +33,9 °C, la final de august.

Joseni

Joseni este unul dintre „polii frigului”, alături de Întorsura Buzăului și Miercurea Ciuc. Dar la stația meteo situată la 750 m alt media anuală a fost pentru prima oară peste 8 °C, în timp ce la mijlocul anilor '80 era de sub 5 grade C.

În ianuarie au fost mai întâi +12,6 °C, fiind depășit un record de la 1925, iar ziua următoare a venit un nou record: +13,4 °C. În august au fost aproape 33 °C, în octombrie, peste 25 °C, iar în decembrie, peste 15 °C.

Tot în decembrie a fost o noapte cu o minimă record de +7,4 °C, iar Joseni a fost locul din România unde, în ultima lună din an, temperatura a fost cea mai ridicată față de normal (cu 4,6 °C mai mult decât într-o lună decembrie obișnuită).

București Filaret

A fost în multe zile cel mai cald din țară, iar în iunie, august și septembrie la această stație meteo s-a înregistrat cea mai mare temperatură medie din țară. Și cea mai ridicată temperatură lunară din țară a fost tot aici, +26,8 °C în august.

A fost, de departe, cel mai cald an, cu o medie de +14,5 °C, cu mult peste recordul din 2020. Cea mai rece noapte a adus o temperatură de (numai) -7,9 °C, iar cea mai caldă noapte din an a însemnat o minimă de +23,1 °C. Într-o zi de iulie au fost la amiază aproape 41 °C.

Constanța

În patru luni din an stațiile meteo din Constanța au avut cele mai ridicate temperaturi din țară. În orașul de la malul mării nu sunt maxime foarte ridicate pe timp de vară, însă iarna și la finalul toamnei sunt minime nocturne foarte ridicate.

La Constanța, media anuală de temperatură a fost extrem de ridicată pentru orice loc din România, +14,7 °C, iar minimele nu au coborât sub -7,4 °C. Au fost multe nopți cu minime de peste 20 °C, așa-numite nopți tropicale, prima fiind pe 22 iunie, iar cea mai târzie, pe 27 septembrie. Pe 21 octombrie au fost aproape 32 °C, fiind depășit cu aproape un grad un record ce data de la 1928!

Iași

În Moldova a fost caldă și secetoasă toamna, iar la Iași anul trecut a fost cel mai cald din istorie, cu o medie de +12,6 °C. Au fost multe momente extreme, începând cu luna ianuarie, când au fost +19,4 °C, cu 4 grade C (1) peste un record de ianuarie ce data de 1921. A spune că recordul a fost „spulberat” nu este o exagerare aici. Media lunii ianuarie a fost de 3 °C, cu nopți ce au adus și minime de 5 °C.

August a fost o lună extrem de caldă, cu o medie de aproape 25 °C, o maximă de 39 °C și cu mai multe nopți cu peste 20 °C. În ultima decadă din octombrie au fost 33 °C, nu departe de record. În decembrie au fost aproape 18 °C și media lunii a trecut de 2,5 °C.

Întorsura Buzăului

Puține locuri din România au așa vreme extremă și așa diferențe mari de temperatură între noapte și zi. La Întorsură a fost în ianuarie cel mai cald din țară față de normal, o diferență de 6,9 °C, vremea fiind mai degrabă de martie în prima lună a anului.

În februarie au fost două nopți cu minime de sub -30 °C, dar pe timp de zi temperaturile au urcat cu 28-29 de grade Celsius.

A fost cel mai cald an la Întorsură, cu o medie de 8,9 °C, departe de anul 2019, când media a fost de +8,3 C. În iulie au fost peste 32 °C după prânz, iar cea mai caldă noapte a avut o minimă de +16,9 °C. În ianuarie au fost aproape 16 °C, un nou record, iar în decembrie maxima s-a apropiat de 15 °C și în cea mai caldă noapte nu a scăzut sub +3,5 °C.

Stâna de Vale

Stațiunea din Apuseni este locul unde plouă și ninge cel mai mult din țară, iar în 2023 localitatea a fost în patru dintre cele 12 luni pe locul întâi la precipitații în țară.

Noiembrie a fost o lună extraordinară, cu un total de peste 400 mm, depășind un record vechi de peste 70 de ani. Mai mult, cu acel total de 416 mm în penultima lună, Stâna de Vale a depășit un record de ploi de noiembrie pentru întreaga țară, un record care din 1937 fusese deținut de Drobeta Turnu Severin.

A fost și un an cald, cu o medie de peste 6 °C și cu nopți de vară în care minima nu a scăzut sub 15-16 °C, valoare foarte ridicată pentru 1.100 m alt. Și aici a fost foarte cald în ultimele zile din an, cu temperaturi ce s-au apropiat de 8 °C.

Stânca Ștefănești

La stația meteo Stânca Ștefănești din județul Botoșani, chiar la granița cu Rep Moldova, au fost două luni de iarnă în care nu a căzut nici măcar o picătură de ploaie. Datele ANM arată că nici în ianuarie și nici în decembrie nu a plouat acolo. În prima lună maxima a fost de +17,6 °C, iar în ultima lună, de +16,6 °C (valori extraordinar de mari). La final de august au fost 38 °C.

Nu doar că a fost o toamnă secetoasă, însă pe 21 octombrie s-a produs un nou record de temperatură pentru luna a zecea: +31,2 °C.

Cele mai calde locuri din România în fiecare lună a lui 2023 (stații meteo ANM)

Ianuarie: Constanța 6,9 °C

Februarie: Calafat, Drobeta Turnu Severin 4,8 °C

Martie: Moldova Veche 9 °C

Aprilie: Calafat, Turnu Măgurele și Zimnicea 11,5 °C

Mai: Gura Portiței 17,3 °C

Iunie: București Filaret 22,5 °C

Iulie: Zimnicea 26,7 °C

August: București Filaret 26,8 °C

Septembrie: București Filaret 22,7 °C

Octombrie: Constanța-Dig 18,3 °C

Noiembrie: Constanța Dig 11,0 °C

Decembrie: Constanța-Dig 7,2 °C

Stațiile meteo cu cele mai multe precipitații

Ianuarie: Bâlea Lac 210,8 mm

Februarie: Stâna de Vale 278,2 mm

Martie: Stâna de Valea 202,7 mm

Aprilie: Bâlea Lac 187,8 mm

Mai: Straja 183,1 mm

Iunie: Straja 239,6 mm

Iulie: Bâlea Lac 275,6 mm

August: Țarcu 219,9 mm

Septembrie: Parâng 221 mm

Octombrie: Iezer 142,6 mm

Noiembrie: Stâna de Vale 416,9 mm

Decembrie: Stâna de Vale 293,4 mm