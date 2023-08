MEDIU Vineri, 25 August 2023, 09:35

​Valuri de căldură apărute neobișnuit de târziu în an au dus la depășirea a sute de recorduri meteo în diferite țări, de la Franța și Spania, până la SUA, Japonia și Bolivia. Au fost nopți cu minime de 29-30 C în Franța și temperaturi de 45 C în America de Sud, unde este iarnă.

Incendiu de padure Foto: Alvaro Barrientos / AP / Profimedia

Miercuri au fost 44 C în Franța. țară unde maximele au ajuns la 30 C la 2.700 m altitudine și la 14 C, la 3.500 m alt. Au fost 42 C la Toulouse, iar la Soreze, minima nopții a fost una dintre cele mai ridicate înregistrate vreodată în Hexagon: +30,6 C.

La Bilbao, în Spania, au fost 44 C, iar la o stație meteo din Barcelona a fost înregistrată cea mai ridicată minimă nocturnă: 29 C.

În Portugalia, la Pinhao, au fost +45,6 C, fiind depășit un record de la 1943.

În emisfera sudică s-au tot înregistrat temperaturi record în ultimele săptămâni, fiind una dintre cele mai calde ierni de când sunt date meteo în America de Sud. La Villamontes (Bolivia), au fost 45 C, iar în Paraguay, la Nueva Asuncion, au fost +41,9 C. Aproape 42 C au fost la Cuiaba, în Brazilia.

Temperaturile s-au apropiat de 40 C și în Africa de Sud, Namibia, Mozambic și Botswana.

Japonia a fost o altă țară lovită puternic de caniculă în această vară, în mai multe orașe fiind un număr record de zile cu maxime de peste 35 C. Cel mai recent record absolut de temperatură este pentru orașul Sapporo (+36,3C).

Și în SUA au fost stabilite noi recorduri: au fost +42,8 C la Houston și +39 C la New Orleans.

Și în România vremea a fost mai caldă decât de obicei și canicula va continua. Au fost maxime de 38 - 39 C și nopți cu multe minime mai mari de 22 C.