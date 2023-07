MEDIU Joi, 20 Iulie 2023, 11:25

Temperaturile de peste 40 C au apărut tot mai des în verile din ultimii 25 de ani în România, cu maxime absolute ce au trecut de 44 C în 2007. În cinci luni din an a fost depășit acest prag de 40 C, iar în două dintre aceste luni se întâmplă doar o dată la câteva decenii.

Temperatura de 40 de grade Celsius Foto: Shutterstock

Peste 40 C au fost marți în România, iar pragul va fi depășit și sâmbătă.

Stațiile meteo unde se depășește cel mai adesea valoarea sunt: Calafat, Zimnicea, Bechet, Turnu Măgurele, Giurgiu, Alexandria, București Filaret, Oltenița, Băilești, Roșiorii de Vede, Băile Herculane, Craiova și Drobeta Turnu Severin.

Peste 40 C în luna mai, dar și în septembrie

Cea mai timpurie temperatură de 40 C înregistrată în țară a fost în comuna Mărculești din Jud Călărași, pe 27 mai 1950. Valoarea de +40,8 C este recordul lunii mai și în prezent. Nu au fost alte temperaturi de peste 40 C în luna mai.

La București, la stația meteo Filaret, au fost +40,3 C în 20 iunie 1918, dar la celelalte stații meteo din Capitală nu au fost valori de peste 40 C. O altă temperatură rară de peste 40 C în iunie a fost la 1908, la Giurgiu. La cum se încălzesc verile, ne putem aștepta să vedem în acest deceniu tot mai des temperaturi de peste 40 C în iunie.

În iulie și august aproape an de an sunt temperaturi de peste 40 C. În iunie au fost peste +42 C, în iulie și august, peste +44 C, acestea fiind maxime absolute.

Septembrie a adus în 1946 valori extrem de mari care au rămas și până în ziua de azi recorduri ale lunii: +43,5 grade la Strehaia, +42,2 la Giurgiu și +40,1 C la Craiova, în zilele de 8 și 9 septembrie a acelui an care a rămas în istorie din cauza foametei de după război.

La București nu au fost niciodată 40 C în septembrie (maxima de la Filaret este +39,6 C, pe 9 septembrie 1946).

Una dintre cele mai mari temperaturi de septembrie din ultimul deceniu a fost de +39,1 C la Giurgiu, în 2020.

În octombrie NU s-au înregistrat maxime de peste 40 C în România, dar o singură dată au fost peste 39 C (la Armășești, în Ialomița, pe 3 octombrie 1952).

Maxime absolute de peste 40 C au fost mai ales la câmpie, la altitudini scăzute. Nu au fost niciodată peste 40 C în orașe precum Brașov, Cluj, Satu Mare sau Sibiu, dar nici în Constanța, Sulina, Gura Portiței sau Mangalia. Evident, vorbim despre valori măsurate la umbră, la stațiile meteo, valori care sunt mai scăzute decât cele înregistrate în centrele orașelor.