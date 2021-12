”O anomalie extremă”: Diferența de temperatură pe teritoriul Rusiei, în aceeași zi, a ajuns la 85,6 grade Celsius / Care este recordul și unde a fost înregistrat

Contrastul de temperatură în Rusia a ajuns la 85,6 grade Celsius miercuri, fiind cea mai mare diferență de temperatură într-o singură țară din 1954 încoace, potrivit datelor Climate Reanalyzer, relatează The Moscow Times.

Temperatura în satul Șatoi din Cecenia a ajuns la 24,5 grade Celsius, în timp ce la 6.000 de kilometri distanță, în Oimiakon, în Iacuția, a scăzut la -61,1 grade Celsius.

”Temperaturile de sub -60 de grade sunt rare și nu au fost observate în afara platoului Groenlandei din emisfera nordică de 10 ani”, a scris meteorologul Scott Duncan pe Twitter.

Anomaliile de temperatură și nivelurile extreme de precipitații devin noul normal pe măsură ce schimbările climatice se accelerează, au avertizat oamenii de știință ONU în raportul IPCC din august.

Deoarece Rusia se încălzește de trei ori mai repede decât planeta ca întreg, amploarea extremelor climatice din țară ar putea fi mai vizibilă decât în ​​altă parte.

„În anii 2020 trebuie să acordăm o atenție deosebită valurilor de căldură și secetelor din sudul Rusiei și precipitațiilor mai extreme în alte părți ale țării”, a declarat Alexei Kokorin, șef de cercetare în domeniul climei și energiei la World Wildlife Foundation (WWF), pentru The Moscow Times.

Diferența obișnuită de temperatură în timpul zilei dintre părțile de nord și de sud ale Rusiei este de 10-15 C, a declarat Evgeniy Tishkovets, specialist de top la centrul meteorologic Phobos, agenției de știri de stat TASS.

El a adăugat că ceea ce s-a întâmplat pe 8 decembrie a fost o „anomalie extremă” și că numai în părțile europene ale Rusiei diferența a fost de până la 50 C.

În Pskov, un oraș aflat la 500 de kilometri vest de Moscova, temperatura a scăzut la -25,8 C – un minim istoric pentru această dată. Între timp, Volgograd, Astrahan, Soci și alte câteva orașe din sud au înregistrat temperaturi ridicate record.

Temperatura de -61,1 C la Oimiakon de miercuri a fost cea mai scăzută temperatură din decembrie din Rusia din 1984 și una dintre cele mai scăzute înregistrate vreodată în țară. Din 2008, temperatura nu a scăzut sub -60 C, a scris pe Twitter meteorologul Thierry Goose.

În timp ce contrastul de 85,6 C al Rusiei este mare, recordul din toate timpurile a fost înregistrat în 1954, când contrastul de temperatură în Statele Unite a atins 88 C.