VIDEO Șacali aurii, surprinși într-o pădure din Tulcea: Filmare cu urletele „deranjante și înfricoșătoare” ale animalelor

Sacal auriu, filmat in Tulcea

„Șacalii sunt împărțiți în trei specii, dintre care două trăiesc în Africa, iar canis aureus moreoticus este subspecia șacalului auriu care trăiește în Europa. Șacalul este o specie mică, retrasă, foarte greu de văzut. Șacalul auriu a evoluat dintr-un canid primitiv acum 1,9 milioane de ani. Este o specie de canid bazală, primitivă, mult mai veche decât lupul, de care îl despart cam 800 000 de ani de evoluție”, potrivit descrierii publicate de Romsilva odată cu filmarea.„Dieta șacalului conține în medie 50% rozătoare mici, restul fiind format din păsări, vegetale și ungulate sălbatice. Este mult mai omnivor comparativ cu lupul. Șacalul are o lungime de cca 120 cm, din care numai coadă are 30 cm și cântărește în jur de 10-12 kg”, mai arată regia.„Pentru cineva care nu e obișnuit cu vocalizările lor, urletele șacalilor în noapte pot fi chiar deranjante și înfricoșătoare. ”Howlingul” lor este diferit de urletul lupului. Șacalul are un urlet modulat, nu scoate un sunet continuu cu modificări crescătoare, ci își tremură vocea, iar doi șacali care urlă te pot face să crezi că este o adevărată haită acolo. Șacalul rămâne singurul mamifer răpitor dominant din multe zone ale țării și de top în Dobrogea”, potrivit Romsilva.