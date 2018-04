Marea Britanie vrea să interzică, pe lângă pungile de unică folosință, și bețișoarele de urechi

Marea Britanie plănuiește să interzică, de anul viitor, vânzarea paielor de plastic, a pungilor de unică folosință și a bețișoarelor de urechi într-o încercare de eradicare a poluării oceanelor, a anunţat biroul premierului Theresa May, scrie Reuters și The Guardian. De asemenea, May speră de asemenea să antreneze prin exemplul său și alte ţări din cadrul Commonwealth.

Pe termen mai lung, proiectul prevede - până în 2042 - limitarea la maximum a deşeurilor din plastic.

”Deșeurile plastice reprezintă una dintre cele mai mari provocări de mediu din lume, motiv pentru care protejarea mediului marin este central pentru agenda noastră”, a declarat May joi la o întâlnire a șefilor guvernelor din Commonealth.