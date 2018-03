Cum salvam berzele de la inghet - sfaturi de la ornitologi

"Daca o barza coboara din cuib, pe strada, este clar ca are nevoie de hrana. Daca nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Daca ati vazut berze pe camp, departe de oameni, acelea sunt berze care se odihnesc. De aceea evita oamenii. Sunt pasari care asteapta imbunatatirea vremii pentru a continua migratia spre locurile de cuibarit. Barza alba este o pasare de talie mare si are nevoie de curentii de aer cald pentru a continua migratia. Fara acesti curenti ar avea un consum imens de energie in migratie, nu ar putea ajunge sa parcurga distante de peste 200 de kilometri zilnic", spun ornitologii.Cum putem ajuta berzele- sfaturi de la Societatea Ornitologica Romana1. Oferiti hrana pasarilor care au coborat din cuib (peste, carne cruda taiata cuburi). Hrana le da energie, pot rezista mai bine la frig.2. Daca este inghetata, nu se poate misca - atunci luati pasarea si adapostiti-o in grajd, intr-o anexa a gospodariei etc.3. Limitati contactul cu barza, este pasare salbatica si lovitura de cioc este foarte puternica, va poate rani. Lasati pasarea singura, sa se calmeze.4. Oferiti apa pasarii, continuati hranirea.5. Din momentul in care isi revine, eliberati pasarea. Nu eliberati pasarea seara, doar dimineata sau la ora pranzului.6. Daca pasarea este lovita, are aripa rupta sau sange, luati legatura cu un medic veterinar."Din pacate, drumul spre iad este pavat cu bune intentii. S-a ajuns la situatii cand oamenii le fugaresc pe camp pentru a le prinde si a le duce in casa. Ce nu stiu ei - ca acele berze au nevoie doar de odihna in timpul migratiei, iar asaltul omului asupra stolului nu face decat sa le epuizeze si sa le puna in pericol", a declarat Ovidiu Bufnila, responsabil de comunicare la SOR.