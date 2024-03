MAGAZIN Joi, 21 Martie 2024, 11:48

Autoritățile din orașul american Baltimore au anunțat că vor scoate la vânzare pentru suma simbolică de un dolar peste 200 de locuințe abandonate care au fost trecute în proprietate publică, însă e puțin probabil ca oferta să pară foarte atrăgătoare pentru americani, relatează Business Insider.

Orasul Baltimore vazut de la distanta Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Consiliul de administrație responsabil de gestionarea clădirilor publice a aprobat măsura marțea aceasta, potrivit publicației locale The Baltimore Sun, în condițiile în care autoritățile locale estimează că în oraș există 15.000 de proprietăți abandonante

Planul aprobat acum prevede că locuințele scoase la vânzare vor putea fi achiziționate și de dezvoltatori imobiliari sau organizații non-profit, dar pentru acestea prețul va fi de 3.000 de dolari, conform presei locale.

Orașul va oferi de asemenea granturi de până la 50.000 de dolari pentru repararea locuinților, acestea urmând să fie accesibile persoanelor care au primit deja un credit ipotecar din partea băncilor.

Business Insider amintește că autoritățile din Baltimore au implementat un plan asemănător în anii 1970, când au scos la vânzare proprietăți abandonate pentru prețul de un dolar. Programul s-a adresat și atunci celor care promiteau să repare locuințele.

Potrivit presei locale, noul plan are susținerea primarului democrat Brandon Scott, ales în 2020.

Orașul american se confruntă cu un val de infracționalitate violentă

Numeroase locuințe din Baltimore au fost abandonate în ultimii ani pe fondul infracționalității violente cu care se confruntă acest oraș din statul Maryland aflat în estul Statelor Unite.

Un recensământ efectuat în 2020 arăta că populația orașului a scăzut cu 5,7% în doar un deceniu, de la 620.961 de locuitori în 2010, la 585.708 în momentul efectuării recensământului.

Trendul s-a accentuat după 2015, când în oraș au izbucnit proteste violente după moartea lui Freddie Gray, un afro-american în vârstă de 25 de ani, în custodia poliției.

„Violență fără sens. Cei care au generat-o trebuie tratați ca infractori”, descria situația de atunci din oraș fostul președinte Barack Obama. Mii de polițiști și Garda Națională au fost desfășurați în oraș în 2015 pentru a opri revoltele violente asemănătoare cu cele izbucnite în Minneapolis în 2020 după moartea lui George Floyd.

Baltimore are în prezent una dintre cele mai mari rate ale omuciderilor din Statele Unite în ceea ce privește numărul de crime raportat la mia de locuitori.

Titlul unei știri publicate de ziarul local The Baltimore Banner în decembrie anul trecut este emblematic pentru situație: „Acum că omuciderile au scăzut la sub 300, cine are dreptul de a-și asuma meritele?”.