​O femeie de origine italiană care locuiește de 42 de ani în Marea Britanie a primit o scrisoare de la autoritățile britanice în care este informată că trebuie să părăsească țara sau va fi deportată.

Leonarda Zarcone, în vârstă de 74 de ani, și soțul ei s-au mutat în Marea Britanie în 1981 și s-au stabilit în Leicester, unde au cumpărat un magazin tradițional britanic de „fish and chips” și și-au crescut cei trei copii.

După ce Marea Britanie a părăsit oficial UE în 2020, după Brexit , ea și familia ei au solicitat statutul de rezident.

Familia a primit statutul, dar Ministerul de Interne i-a trimis un e-mail cerându-i femeii mai multe informații. E-mailul nu a fost niciodată citit de femeie deoarece a ajuns în spam, astfel că femeia a ratat termenul pentru finalizarea aplicației, scrie Daily Mail.

Luna trecută, ea a primit o scrisoare de la Ministerul de Interne prin care îi se cerea să părăsească Regatul Unit sau să fie urmărită penal sau chiar deportată forțat.

„Când am deschis scrisoarea, a fost șocul vieții mele. Toată familia și rădăcinile mele sunt aici. Nu am unde să merg. M-am mutat în această țară acum 42 de ani împreună cu soțul meu. Ne-am crescut cei trei copii aici și am condus o afacere împreună aici. Am plătit asigurări naționale, taxe și am trăit o viață cinstită”, a declarat ea.