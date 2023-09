MAGAZIN Duminică, 10 Septembrie 2023, 08:15

În România este tare greu să mergi de plăcere cu trenul, mai ales că poți face și peste 20 de ore din Satu Mare la Mangalia. Există pasionați care călătoresc de drag cu trenul, iar unul dintre ei este Valter Patric, care a pus video-uri cu toate liniile care se găsesc în Mersul Trenurilor. Ce gări din România arată mai decent? Cum este să mergi cu trenul zeci de mii de km cu viteza melcului? Ce este „trenul minune”

Valter Patric Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Cât de mulți km se poate merge cu trenul în România în 24 de ore?

Valter Patric este economist, locuiește în Arad și are 35 de ani.

Este special la el faptul că din pasiune face ceea ce foarte puțini oameni ar fi dispuși: merge cu trenul zeci de zile pe an, peste tot prin România, într-o țară unde vitezele medii sunt de 45 km/h și unde întârzierile sunt normalul, nu excepția.

Și nu doar atât: a filmat și montat peste 700 de clipuri video (în medie de 10-15 minute lungime) în călătoriile lui și le-a postat pe YouTube, arătând multe gări în paragină, puține stații modernizate, vagoane nu prea confortabile, dar și zona părăginită a gărilor din zeci de orașe.

Dar în clipurile lui pot fi văzute de la fereastra deschisă a trenului și cele mai frumoase peisaje din țară, cum ar fi defileul Jiului, zona Toplița-Deda, Dunărea pe magistrala 100 sau zona Livezi Ciuc - Ghimeș. Când este vorba de a admira peisaje frumoase, chiar ajută faptul că vitezele trenului sunt mici și ajută și faptul că la cele mai multe trenuri se pot deschide geamurile (în Europa de Vest sunt rare astfel de trenuri).

În trei ani și trei luni a parcurs 55.000 km, mergând mai ales cu trenurile CFR Călători pe toate liniile feroviare active din țară. În acest an a parcurs peste 11.000 km, iar un week-end de final de august a fost un adevărat „maraton”, fiindcă a parcurs 1.350 km în sub 24 de ore și 2.200 km în două zile, ajungând din Arad la Suceava, apoi la Constanța și apoi înapoi la Arad. Rețeaua CFR are 10.000 km lungime.

A fost de câteva ori certat că filmează, chiar dacă era pe domeniul public și chiar dacă, în clipurile lui, evită pe cât posibil să se vadă chipurile altor călători. A fost de câteva ori certat că a deschis geamul în vagon (pe motiv de curent) și a avut neplăcerea de multe de ori de a vedea WC-uri care după 4-5 ore de călătorie erau respingătoare (din cauză că nu se face destulă curățenie, dar și pentru că le înfundă unii călători cu hârtii).

Cea mai lungă călătorie cu același tren a fost Satu Mare - Mangalia, 19 ore, 950 km. O altă călătorie lungă a fost de la Mangalia la Sibiu, cu un tren sezonier, în acele vagoane etajate alb-albastre de la CFR Călători, vagoane mult mai potrivite pentru călătorii de una-două ore, nu pentru unele de 11 ore la preț de InterRegio.

El a și „botezat” un tren care i-a plăcut mult: Trenul Minune. Este trenul IR 348 (și perechea IR 349) pe relația București Nord - Craiova - Timișoara - Arad. Trenul apare în câteva clipuri de-ale sale și alți pasionați feroviari au preluat porecla și au filmat acest tren trecând prin diverse gări. De ce Trenul Minune? Nu pentru că ar fi extrem de rapid și punctual, ci pentru că lui Patric i-a plăcut acest tren, fiindcă are vagoane în aceeași schemă de culoare, sunt și zone cu compartimente și se deschid și geamurile. Este un tren pe placul pasionaților.

De la ce a pornit totul?

„M-am apucat în iunie 2020. Acel an a fost foarte greu, eram căsătorit, apoi am divorțat, mi-am pierdut apoi și locul de muncă, dar am găsit apoi alt loc. M-am gândit atunci la tot ce s-a întâmplat și m-am întrebat ce-mi place cel mai mut, iar răspunsul a fost trenurile și filmatul. Am zis că trebuie să fac asta și am început să călătoresc din mijlocul lui iulie 2020, iar pe 2 ianuarie 2021 am postat primul video”, a povestit Valter Patric, pentru HotNews.ro.

Cele mai vechi amintiri pe care Patric le are cu trenuri sunt din școala generală, când avea 7-8 ani și a făcut călătorii lungi cu trenul, de la Arad până la Ulmeni Sălaj, la bunicii din Maramureș. Erau acele trenuri cu vagoane albastre și cu interior maro, nu exista aer condiționat, dar vitezele erau pe multe porțiuni mai mari decât în prezent. Se deschideau geamurile, existau compartimente și se auzea sunetul joantelor.

În clipurile sale, Valter Patric arată condițiile de călătorie uneori groaznice, fie că este vorba despre bătrânele automotoare Malaxa, poreclite de unii „sicrie pe roți” sau trenurile IR de lung parcurs cu scaune uzate și WC-uri murdare. Le arată, dar s-a obișnuit cu ele și nu prea se plânge și este foarte calm. Este, cum spune el, „tolerant”, fiindcă îi place enorm să meargă cu trenul.

„Pasiunea mă tot duce în față și nu aș recomanda nimănui să meargă atât de mult cu trenul în România”, spune el.

Din Arad pleacă în călătorie în general vineri, după muncă, și revine duminică seara acasă. A călătorit în 2021 și 2022 și de sărbătorile legale și în concedii. A mers cu trenul în medie aproape 90 de zile pe an în ultimii doi ani și ceva.

Ce va urma? Vrea să continue cu clipurile, dar nu în ritmul din 2021 și 2022 și și-ar dori să ajungă să filmeze clipuri în Italia, Elveția, Franța și Germania. A filmat trenuri în câteva țări străine: Ungaria, Austria și Polonia.

Majoritatea veniturilor vin din reclamele de pe YouTube și îi permit să investească și pe viitor în cardul de călătorie CFR Călători, pentru a face și alte trasee.

„Am crescut extraordinar, mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată și duc o viață normală”. Visul este ca în 3-4 ani să ajungă să trăiască din veniturile obținute din YouTube, dar nu are cum să știe dacă va izbuti.

Puținele gări cât de cât aranjate

Ce gări i se par mai ok în România? Foarte puține

Arad, gară cu scări rulante, cu pasarelă acoperită, cu spații încălzite

Suceava, o gară curată, cu o sală de bal superbă și o clădire frumoasă.

Sunt foarte puține gări modernizate, unele sunt mari, cum ar fi Galați sau Drobeta Turnu Măgurele. Mai sunt gări modernizate, dar nu ai multe facilități în ele, spre exemplu nu ai de unde să cumperi mâncare caldă.

Linii rapide și linii lente

Pe ce rute este viteza decentă, în afară de Brașov - Constanța și București - Suceava și București - Iași? Sighișoara - Simeria are viteze tot mai bune, spune Valter Patric.

Pe de altă parte, Timișoara - Arad, 59 km, ar fi o rută ideală pentru navetă, însă linia s-a degradat, vitezele au scăzut mult, trenurile întârzie adesea și fac 5 minute pe 700 de metri la intrarea în gara Timișoara.

Sunt câteva linii cu viteze dezastruoase: Sânnicolau Mare - Cenad, Bistrița Nord - Bistrița Bârgăului, Calafat - Segarcea, cu viteze medii de sub 30 km/h, iar acestea sunt doar câteva exemple, fiindcă pe liniile secundare trenurile circulă în medie cu 35-40 km/h.