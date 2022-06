MAGAZIN Marți, 07 Iunie 2022, 21:15

A.C.Theodor • HotNews.ro

În zilele noastre fac cele mai mari încasări filmele cu supereroi, dar ele au fost precedate pentru multe generații de filmele western, în care actori ca John Wayne și Clint Eastwood au intrat în legendă. Westernurile nu mai sunt la fel de populare, dar regizori ca Tarantino le revoluționează în producții ca „Django” sau „The Hatefull Eight”.

Clint Eastwood in „The Good, The Bad and The Ugly” Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Fanii au votat pe Ranker pentru ceea ce ei cred că sunt cele mai bune filme western făcute vreodată. Noi am completat doar scorurile IMDb, o garanție suplimentară a calității.

10. Rio Bravo (1959, IMDb 8/10)

Unul din cele mai bune produse ale vremii sale, cu o distribuție onorată de celebrități ca John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson și Angie Dickinson. Filmele cu astfel de actori au avut mereu succes, iar regizorul Howard Hawks n-a dat greș nici atunci.

9. Butch Cassidy and The Sundance Kid (1969, 8/10)

Un cuplu de celebrități ca Robert Redford și Paul Newman s-a reunit în povestea de aventuri și prietenie dintre doi tâlhari neobișnuiți. Scenariul lui William Goldman este și azi apreciat ca unul din cele mai bune care au ajuns pe ecrane. Peisaje magnifice, urmăriri galopante în deșert, împușcături din trenuri – toate sunt aici.

8. True Grit (1969, 7,4/10)

Un alt exemplu de capodoperă cu John Wayne. A avut atât succes, încât a fost reluat în 2010 de frații Coen într-o producție cel puțin tot atât de bună (7,6/10), cu Jeff Bridges și Matt Damon. Ambele spun povestea unei fete de 14 ani care vrea să-și răzbune tatăl și angajează un șerif despre care crede că are „curaj adevărat”.

7. The Searchers (1956, 7,9/10)

Iar John Wayne? Desigur, pentru că atunci starurile își clădeau carierele pe westernuri, ca Al Pacino și Robert de Niro în filmele cu crime de mai târziu. Aici joacă cu fiul său, Patrick Wayne, într-un film mai violent decât alte westernuri de atunci, dar și cu o abordare mai psihologică și cu teme sociale.

6. The Man Who Shot Liberty Valance (1962, 7,6/10)

De această dată, Wayne este împreună cu altă legendă: James Stewart, foarte cunoscut din filmele de Alfred Hitchcock. Regizat de John Ford, este tot un western mai nuanțat, făcând o radiografie a genului și a poveștii pe care o transformă în mit.

5. The Magnificent Seven (1960, 7,7/10)

Un alt film atât de legendar că Hollywodul a simțit nevoia să-l refacă. Ironic, și originalul este o refacere după „Seven Samurai” al lui Akira Kurosawa. Dar a avut un succes comparabil cu „Avengers” de azi, fără samurai, dar cu cowboy ca Steve McQueen, Yul Brinner, Charles Bronson, James Coburn și alții asemenea.

„Magnificii” mai noi, cu Denzel Washington și Chris Pratt, pot fi văzuți pe Netflix, au un scor mai mic (6,8/10), dar au servit ca punct de referință pentru „The Hatefull Eight” al lui Quentin Tarantino (7,8/10).

4. Tombstone (1993, 7,8/10)

Poate că are una din cele mai bune distribuții – Sam Elliott, Kurt Russell, Val Kilmer în vârfuri de formă, dar cu siguranță are cele mai bune mustăți. Personajele vor să se stabilească pentru o viață liniștită, dar răufăcătorii îi împiedică. Urmează o acțiune de western din cele mai trepidante.

3. The Outlaw Josey Whales (1976, 7,8/10)

Deja cunoscut ca Dirty Harry sau „The Man With No Name”, Clint Eastwood adaugă un alt nume faimos pe lista sa, într-una din primele lui abordări regizorale. O poveste violentă de răzbunare din timpul războiului civil, care explorează temele traumei și pierderilor.

Ca de obicei, filmele complexe și captivante sunt westernurile cele mai populare, în timp ce cele mai bune tind să deconstruiască genul și metaforele sale.

2. Unforgiven (1992, 7,8/10; HBO MAX)

Printre filmele regizate de Clint Eastwood care fac deconstrucția genului, „Unforgiven” este considerat un neo-western. Cu o distribuție stelară – Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris – a luat Oscarul penntru cel mai bun film în 1993.

Cu dialoguri și personaje puternice, filmul deschide calea westernurilor moderne în care regizori ca Quentin Tarantino, frații Coen sau Paul Thomas Anderson abordează similar violența și mitologia genului.

1. The Good, The Bad And The Ugly (1966, 8,8/10)

Este un asemenea clasic că nu este de mirare că fanii genului îl prețuiesc cel mai mult. Iar muzica lui Enio Morricone a depășit de mult granițele cinematografiei. Filmul este epic, la o scară mult mai vastă decât filmele de acest gen și cu siguranță decât cele după care urmează.

În ciuda măreției sale individuale, „The Good, The Bad And The Ugly” este ultima parte a trilogiei începute cu „A Fistful of Dollars”. Toate cele trei părți create de Sergio Leone sunt considerate ca excelente, iar „Omul Fără Nume” – unul din cei mai reprezentativi protagoniști ai genului western.