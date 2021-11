VIDEO / FOTO Cum a fost decorată Casa Albă pentru sărbătorile de iarnă / În primul său brad de Crăciun de la Casa Albă, familia Biden a pus o fotografie cu Trump

Casa Albă a fost împodobită pentru sărbătorile de iarnă, decorurile fiind gândite de Prima Doamnă, Jill Biden. Familia Biden şi-a decorat primul brad de Crăciun la Casa Albă cu originalitate şi satiră, agăţând în pom imagini cu predecesori de-ai lor, precum cuplul Trump, dar şi felicitări semnate de mână, scrie AFP.

First Lady Dr. Jill Biden unveils White House Christmas decorations.



