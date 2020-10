FOTO Roland Garros: Nadal, un jucător de milioane, poartă un ceas pe măsură

Există lucruri în viață după care poți să-ți potrivești ceasul, cum ar fi Rafael Nadal venind la Roland Garros și spulberându-și aproape toți adversarii. La turneul de acum, Regele Zgurii câștigă cu eleganță – pe teren și în modă – purtând un ceas Richard Mille de 1.050.000 de dolari.

Parteneriatul lui Nadal cu maeștrii ceasornicari elvețieni datează din 2010. Spaniolul, ca toți ambasadorii lui Richard Mille – de la piloți din F1 până la sprinteri – este obligat să poarte ceasul în timpul competiției, ceea ce ați putea crede că este iritant într-un sport care solicită încheietura mâinii. Dar aceste obiecte nu sunt ceasuri obișnuite. De fapt sunt de-a dreptul absurde, fiind atât de ușoare că plutesc pe apă. După 12 titluri de mare șlem în ultimul deceniu, nu s-ar putea spune că au dăunat jocului lui Nadal.

Ceasul aniversar special din acest an, RM-27-04, este ca un Bugatti Veyron de mână. Cântărește o glumă de 30 de grame, și astea cu tot cu curea. Rafa este temut în circuit pentru teribila forță de lovire, dar ceasul a fost testat să reziste la accelerații de peste 12.000 g – în comparație, cea mai mare accelerație înregistrată pe un roller coaster este 6,3 g. Mecanismul este vizibil din ambele părți, suspendat sub o grilă din cabluri de oțel proiectată să arate ca o rachetă de tenis.

Au fost produse doar 50 de ceasuri, ceea ce nu este surprinzător având în vedere prețul. Totuși să nu fiți mirați dacă se vor vinde toate, așa cum s-a întâmplat în trecut cu RM 027 ($500.000) și RM 27-01 ($690.000).

Chiar dacă estetica de la Richard Mille nu este pe gustul tuturor, este imposibil să nu admiri ce a reușit compania din perspectivă pur inginerească. De asemenea, este interesant de văzut cum brandul se conectează la sporturi, echipându-și starurile în timpul evoluției, uneori spre frustrarea federațiilor și organizatorilor.

Rafa poate fi spre amurgul carierei, dar Richard Mille are planuri de viitor, semnând un contract în 2018 cu Alexander Zverev, finalist în acest an la US Open. (Sursa aici