Trei cruci au fost aruncate în mare, la Constanța, de Bobotează; una a fost recuperată de un musulman

17 bărbați s-au aruncat în Dunăre, la Galați, după crucea sfințită de Bobotează Mii de credincioși au participat, duminică, și la slujba de Bobotează oficiată pe faleza Dunării din Galați, transmite Mediafax. Oamenii au primit agheasmă din butoaiele cu apă sfințită de preoți, iar la final 17 bărbați s-au aruncat în Dunăre pentru a prinde crucea aruncată de ÎPS Casian.



Slujba de Bobotează de la Galați a avut loc, duminică, pe faleza Dunării, iar în timpul evenimentului, Arhiepiscopul Dunării de Jos, ÎPS Casian, a săvârșit slujba de sfinţire a apei, care ulterior a fost împărțită credincioșilor. La ceremonie au participat peste 2.000 de gălățeni care au venit pentru agheasmă.



„Este ceva sfânt, pentru omenire, pentru sufletele noastre. Venim în fiecare an pe faleză, chiar dacă acum ninge, nu contează, ne încălzim inimile. Agheasma folosește la sănătate, trebuie să luăm 14 zile la rând”, a spus o gălățeancă.



Oamenii au venit pe faleză deși temperaturile au fost negative.



„Este frig dar stăm cu plăcere ca să luăm agheasmă. Oricum nu este ger, ca în alți ani. Stăm aici pentru că suntem creștini, agheasma este bună pentru sănătate, pentru copii, pentru orice. Nici măcar nu mi-au înghețat mâinile și picioarele”, a spus o femeie mai în vârstă.



Momentul culminant al ceremoniei a fost aruncarea Sfintei Cruci de către ÎPS Casian şi ridicarea ei din apele Dunării de către un înotător curajos.



Anul acesta, la întrecere au participat 17 bărbați, dintre care doi pe propria răspundere, deoarece medicii care i-au examinat nu și-au dat acordul.



Întrecerea s-a încheiat fără incidente, iar crucea a fost prinsă de Ioan Pârlog, un tânăr de 26 de ani din Iași, care a spus că este fotbalist și că a venit la Galați pentru a participa la întrecerea de prindere a crucii.



„Sper să-mi poarte noroc și îmi doresc sănătate. Este prima dată când particip, numele Ioan mi-a purtat noroc. Sper să mă ajute și la fotbal. Eu am petrecut revelionul la Galați, am prieteni aici și am decis să rămân de Bobotează ca să particip la întrecere”, a declarat presei câștigătorul întrecerii de la Galați.



Crucea aruncată în Gilort de Bobotează, recuperată pentru al nouălea an la rând de un militar Sute de persoane din comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj, au participat duminică la slujba de Bobotează, din satul Bălcești, care a culminat cu aruncarea crucii din lemn în apele reci ale râului Gilort, aceasta fiind recuperată de singurul participant, un militar, relatează Mediafax.



Marian Ciungu, un militar în vârstă de 32 de ani, din comuna Bengești-Ciocadia, se aruncă, de 11 ani, în râul Gilort, pentru a recupera crucea de lemn. Acesta a spus că a făcut acest gest, de Bobotează, pentru a avea noroc și sănătate.



"Numai eu am participat în acest an, dacă nu e o gârlă mai mare, o toaie cum se spune la noi. Ne-au promis autoritățile, dar încă nu s-a făcut. Este al 11-lea în care particip, de nouă ani am prins crucea. Mă simt mai sănătos, nu răcesc, nu am răcit niciodată după ce am sărit în apă. Mă simt mai norocos, sănătos. Vreau ca să nu se piardă nici tradiția aici, la noi. Cred că dacă nu m-aș arunca eu, nu s-ar arunca nimeni. Mulți prieteni spun că dacă ar fi mai multă apă, atunci s-ar arunca și ei, dar așa riscăm să ne lovim. Am primit și 100 de lei, dar nu pentru bani m-am aruncat. Când am plecat de acasă cu mașina erau -8, -9 grade, dar nu m-am gândit să renunț", a declarat pentru Mediafax Marian Ciungu, din Bengești-Ciocadia.



Peste o mie de constănțeni au mers încă de dimineață la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, unde ÎPS Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie în cinstea Botezului Domnului. După slujbă, în jurul orei 11.00, clerul şi credincioșii au pornit în procesiune spre faleza Cazinoului, unde a fost oficiată slujba de sfințire a apelor.Muzica Militară a Forțelor Navale şi Garda de Onoare au însoțit procesiunea de la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” spre faleza Cazinoului, iar două ambarcațiuni ale Centrului de Scafandri au asigurat buna desfăşurare a ceremonialului de binecuvântare şi sfințire a apelor.Pe faleza din fața Cazinoului a fost formată Crucea Sfântului Andrei, din 200.000 de sticle din plastic umplute cu apă sfințită, care au fost apoi împărțite celor prezenți. Tot acolo se afla și o altă cruce, sculptată în gheață.Arhiepiscopul Tomisului a sfințit apa din mai multe bidoane mari, din lemn, aflate într-un alai de care trase de boi și măgăruși, iar apoi a eliberat trei porumbei albi, care au simbolizat Sfânta Treime. Peste 10.000 de oameni au participat la slujba de la malul mării.După ceremonia de la malul mării, alaiul a plecat în procesiune pe străzile orașului pentru a împărți Agheasma Mare și celor ce nu au reușit să participe la slujba din Portul Tomis.Conform tradiției, ÎPS Teodosie a sfințit apele Mării Negre, iar apoi a aruncat în mare trei cruci - ce simbolizează Arătarea Sfintei Treimi la apa Iordanului, pentru recuperarea cărora au sărit, de pe mai multe șalupe, tineri temerari.Una dintre aceste cruci a fost recuperată de un bărbat de religie musulmană, Ismail Asan, de 49 de ani.„Particip pentru al doilea an și e prima oară când o prind. Sper să îmi aducă sănătate. (…) Am zis că până nu iau crucea nu mă las”, a declarat Asan, după ce a ieșit din apele mării.Nu este pentru prima dată când un musulman participă la ceremoniile de Bobotează de la Constanța și reușește să prindă una dintre crucile aruncate în apele mării, un caz similar petrecându-se și în 2015.După ce anul trecut festivitățile au fost ținute sub un soare primăvăratec, anul acesta miile de credincioși prezenți la slujbă au avut parte de „gerul Bobotezei”, pe toată durata slujbei ningând la malul mării.„Boboteaza 2019 promite belșug și bucurie anul acesta. Este belșug pentru că marea iată primește apă de sus prin acești fulgi de zăpadă, cum îi stă bine Bobotezei. (...) Am sfințit marea, am aruncat cele trei cruci și cei ce au cutezat au alergat și le-au prins. Sunt bucuros că anul acesta Boboteaza este îmbrăcată în fulgi de zăpadă și are apă lină, iar poporul a venit în număr foarte mare ca să primească această sărbătoare”, a spus, la finalul slujbei, ÎPS Teodosie.Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 6 ianuarie Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Numită teologic şi Epifania, Teofania sau Arătarea Domnului, sărbătoarea ne amintește de momentul în care Iisus Hristos, la vârsta de 30 de ani, a venit la râul Iordan şi a fost botezat de către Sfântul Ioan Botezătorul.Rânduiala bisericească prevede ca în această zi preoții să meargă pe malul unei ape şi să oficieze slujba sfințirii mari a apei. Totodată, după slujbă, pentru a sublinia prezenţa Sfintei Treimi în apa Iordanului, preoții aruncă trei cruci în apă.