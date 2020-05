Coronavirusul și marile fabrici din România: Cum au fost afectate Dacia, Ford, Airbus și alte mari uzine și cum arată „noul normal” pe liniile de producție

Lumea în schimbare

Dacia - vânzări înjumătățite, dar cu producția reluată







Foto: Angajați Dacia cu măști și echipamente de protecție, după repornirea producției.







Pentru a putea relua producția în forță, Dacia a fost nevoită să ia numeroase măsuri de distanțare socială.



Angajaților li se ia temperatura cu ajutorul unei camere termice, primesc zilnic un set de patru măști și o pereche de mănuși, iar în microbuze, jumătate dintre locuri sunt goale. Prin hale au fost trasate marcaje pentru ca oamenii să ia contact cât mai puțin și s-au pus panouri despărțitoare de plexiglas la cantină și la toalete.



Traseul între domiciliu și locul de muncă, de la accesul în autobuz, până la accesul efectiv la postul de lucru de pe platforma industrială, se face respectând distanța socială.



Toate posturile de lucru sunt dezinfectate, iar angajații poartă măști de protecție.







Ford - zeci de mii de viziere produse în fabrica unde se construiesc SUV-uri Ford a reluat producţia SUV-urilor Puma şi EcoSport în data de 4 mai, după aproape 40 de zile de pauză.



Reluarea activității a venit, însă, într-un singur schimb, faţă de trei înainte de pandemia de Covid-19.



Există un triaj la intrarea în uzină, s-a im­pl­ementat distanţarea socială, iar mun­citorii poartă mănuşi, măşti şi viziere. Ford a anunțat și că a produs peste 30.000 de viziere la fabrică, peste jumătate dintre ele fiind donate la 40 de instituții publice locale.



Din 18 mai, circa 4.700 dintre angajații Ford sunt la muncă, dintr-un total de 6.300 de oameni în mod normal și s-a reluat producția în două schimburi.





Foto: Angajați Ford producând viziere de plastic







Completarea zilnică a unui formular online de autoevaluare a sănătății pentru a se permite accesul în uzină. Instalarea dispozitivelor de scanare a temperaturii la fiecare poartă de acces pentru a identifica persoanele care au febră. Măsuri de distanțare socială - Angajații sunt rugați să păstreze o distanță de cel puțin 2 m față de cei din jur și să evite formarea unor grupuri mai mari de 3 persoane, să nu cumpere alimente neambalate și toate cantinele din secții, automatele, bucătăriile unde se prepară mâncarea și facilitățile din zona de odihnă, adică frigidere, cuptoare cu microunde nu vor fi puse în funcțiune. Cu toate acestea, chioșcurile din interiorul uzinei vor fi redeschise în timp ce plățile cu cardul sunt încurajate. Acțiuni sanitare – Întreg personalul din incinta companiei este obligat să poarte mască de față și, în plus, în anumite situații, o vizieră, pentru a reduce riscul de răspândire a infecției în fabrică. Compania a suplimentat nu numai materialele de curățare, dar și frecvența acestor activități în întreaga fabrică, începând cu luna trecută. Transport către/ de la Ford - Compania a contactat furnizorii de transport interni și externi și le-a comunicat să asigure suficiente autobuze / tramvaie pentru transportul public cât și curse speciale suplimentare, deoarece este recomandat ca gradul de ocupare al mijlocului de transport să fie sub 50%. În cazul transportului personal, compania a recomandat deplasarea a cel mult 2 persoane într-o mașină: șoferul și o persoană pe bancheta din spate, în partea opusă șoferului. Ce măsurile a luat Ford la Craiova pentru ca oamenii să poată reveni la serviciu:





Airbus a continuat să lucreze la elicoptere chiar și în timpul crizei: „O parte dintre clienți, precum SMURD, se află în prima linie în lupta împotriva acestei pandemii”

Dincolo de marile companii auto din țară, și alte fabrici și unități de producție au avut de suferit și au fost nevoite să se adapteze „noii realități”.



Airbus România reprezintă peste 6.300 de locuri de muncă directe și indirecte, iar cea mai mare dintre unități este fabrica de elicoptere de lângă Brașov.



Odată ce pandemia a lovit, managementul Airbus Helicopters a luat măsuri menținerea continuității afacerii, a explicat pentru HotNews.ro Georges Durdilly, directorul de țară Airbus România.



„Activitatea Airbus Helicopters Romania este în principal întreținerea, repararea și revizuirea (MRO) elicopterelor, ceea ce înseamnă proiecte mari care sunt programate pe perioade lungi de timp. Am fost astfel în măsură să ne menținem profilul intact și să lucrăm la programele noastre. Datorită măsurilor luate de Airbus Helicopters în ceea ce privește lanțul de aprovizionare, impactul potențialelor piese lipsă a fost cu adevărat scăzut”, spune Durdilly.



Totuși, pandemia și implicațiile ei au obligat Airbus Helicopters să pună în aplicare măsuri extinse care să reducă la minimum riscul de infecție și răspândirea virusului. „Am redus pe cât posibil interacțiunea dintre angajați și am organizat cât mai mult posibil munca la distanță. Am stabilit și lucru în două schimburi pentru lucrătorii din uzină”, explică șeful Airbus România.







Foto: Lucrul la elicoptere a continua și în timpul pandemiei la fabrica Airbus Helicopters din Brașov.





„Am stabilit o serie de reguli de proximitate, în special pentru locurile comune: menținerea distanței sociale și reamenajarea mobilierului de birou în acest sens, asigurarea panourilor de separare, am echipat oamenii cu măști și mănuși atunci când distanțarea fizică în timp ce lucrează la elicoptere nu poate fi aplicată, punem la dispoziție dezinfestanți pentru mâini și încălțăminte, alături de câteva reguli foarte stricte privind dezinfectarea”, spune Georges Durdilly.



Totodată, compania a anulat vizitele și călătoriile și a suspendat stagiile și antrenamentele programate. Singurele excepții au furnizorii și clienții regionali care predau sau primesc o aeronavă.



„Pentru acești clienți, precum și pentru celelalte aeronave regionale care ar putea intra sau pot fi livrate în timpul acestei crize, am pus la dispoziție și un protocol special, deoarece o parte dintre acești clienți, precum SMURD, se află în prima linie pentru a lupta împotriva acestei pandemii. Am rezervat un slot special în atelierul nostru și, de asemenea, un birou doar pentru clienți și doar câțiva dintre angajații noștri sunt în contact direct cu aceștia. De asemenea, la primirea și predarea unei aeronave, sunt urmate proceduri specifice de dezinfectare”, spune Durdilly.



Airbus a fost implicată și în ajutorarea celor din prima linie (spitale și organizații) - a contribuit cu acestora cu echipament medical necesar, precum măști, mănuși, costume, protecție pentru ochi, dezinfectanți etc.





FOTO: Un angajat Airbus Helicopters lucrează la un elicopter





Cum se schimbă lucrul într-o fabrică de elicoptere odată cu pandemia de coronavirus? / „E-learning și traininguri online - Nu mai trimitem angajați pentru să se pregătească, ci vine pregătirea la noi”



„Criza ne-a obligat să ne reconsideram modul de lucru. Trebuie să fim mai flexibili, mai reactivi și, cu siguranță, digitalizarea este o mare parte din soluție. Cred că a fi capabil să faci afaceri la distanță, să spunem, datorită tehnologiilor web, este un factor important în menținerea continuității afacerii. De asemenea, suntem nevoiți să schimbăm pregătirea oamenilor noștri și să găsim noi modalități de a-i învăța și de a ne asigura că sunt mereu la vârf. Nu mai trimitem angajați pentru să se pregătească, ci vine pregătirea la noi prin digitalizare - e-learning și traininguri online”, explică șeful Airbus România.



„Astăzi este prea devreme pentru să prezicem care ar fi noul peisaj aeronautic, câte companii aeriene vor opera în continuare aeronave, care va fi noua cale și care vor fi regulile de călătorie, când se va recupera turismul. E un aspect foarte important pentru noi, deoarece afacerea din România provine în principal din contracte din alte țări”, mai detaliază Drudilly.



„Ceea ce am învățat până acum de la această criză este că putem fi mai eficienți și mai creativi. Acest lucru ne-a obligat să ne gestionăm mai bine pe noi înșine, să ne îngrijim unii de alții, să privim în afara cutiei, să găsim noi soluții, idei noi pentru afaceri. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile pozitive pe care le-am învățat până acum și să ne străduim să ducem cele mai bune practici post-criză”, mai spune reprezentantul Airbus.



Ce măsuri a luat Bosch la fabricile din România

Pe lângă marii producători auto din țară, multe alte fabrici au dat piept din plin cu noul coronavirus, în special numeroasele fabrici care susțin industria auto din țară, dar și din străinătate - zeci de mii de locuri de muncă doar în România.



Bosch este o companie cu 8.000 de angajați pe plan local și a trebuit să ia o serie de măsuri stricte pentru a-și proteja angajații: Cei care pot, lucrează în continuare de acasă. A fost adoptat și un orar de muncă flexibil, iar la birouri se păstrează distanța de 1,5 metri între persoane, au spus cei de la Bosch, într-un răspuns pentru HotNews.ro.



Foto: Fabrica Bosch în România.





Măsurile de igienă s-au intensificat, la fel și operațiunile constante de dezinfecție și control al temperaturii angajaților, pentru a preveni apariția unei infecții în cadrul sediilor și fabricilor, dar și pentru a preîntâmpina aglomerarea pe parcursul zilei de muncă.



„De asemenea, masca de protecție utilizată în afara sediului va fi înlocuită cu o alta dedicată spațiului de birou, distribuția angajaților la birouri va avea în vedere respectarea distanței de 1,5 metri între persoane, vom instala separatoare de tip panou pentru a delimita spațiile interioare, iar întâlnirile în scop profesional, în afara companiei, vor fi permise doar în situații care nu suportă amânare și cu respectarea strictă a reglementărilor interne și recomandărilor OMS în vigoare”, au transmis reprezentanții Bosch.



„Spațiile comune vor putea fi utilizate cu respectarea ad literam a tuturor normelor de igienă și distanțare fizică. Cantina, spre exemplu, va fi accesibilă zilnic, dar va permite accesul unui număr diminuat de persoane prezente concomitent, respectându-se, totodată, alături un set complex de reguli, marcajele de distanțare și regulile de așezare la mese. Tot la capitolul spații comune, recomandăm angajațiilor să evite utilizarea liftului. În situația în care este absolut necesar, lifturile vor putea fi utilizate de nu mai mult de două persoane simultan. Regulile stricte de igienă și distanțare socială se vor urmări, bineînțeles, și la utilizarea toaletelor”, mai detaliază compania.



Schaeffler - măsuri sporite de protecție, cremă pentru mâinile dezinfectate prea des și o echipa medicală la fața locului

Schaeffler România are 5.000 de angajați în zona Brașovului, iar la mijloc de aprilie a anunțat o serie de măsuri pentru protecția angajaților.



Acțiuni ample de dezinfecție se desfășoară zilnic, atât în zonele de producție, cât și în cele de birouri, în spațiile comune, în spațiile de tranzitare (intrări/ieșiri), în cele de servire a mesei, etc.



Măsuri speciale de siguranță s-au aplicat și în zonele de tranzitare (fluidizare trafic: bariere ridicate, uși blocate pe poziția deschis), în zonele de pontare (respectare distanță socială de 1,5 m), în zonele cabinelor de fumat (limitare şi restricţionare acces), etc.





Foto: În fabrica Schaeffler înainte de pandemie





În ceea ce privește mijloacele de transport care deservesc angajații companiei, au fost impuse măsuri riguroase de protecție: dezinfecție zilnică, la toate schimburile, atât la sediul companiei, cât și la garaj, suplimentare mijloace transport și modificare program plecare autobuze, în vederea evitării aglomerației, etc.



Măsuri de siguranță deosebite au fost implementate și în zonele de servire a mesei: tacâmuri și alimente ambalate individual, înființare temporară săli de mese adiționale (pentru asigurarea distanței sociale de 1,5 m), flux unidirecțional în cantină (pentru preluare hrană), instalare recipiente pentru dezinfectare individuală, etc.



A fost suplimentat necesarul de creme de protecție şi îngrijire a pielii puse la dispoziția angajaților în vederea prevenirii apariției leziunilor (datorate spălării frecvente a mâinilor sau a utilizării dezinfectanților), iar o echipă medicală dedicată este prezentă permanent în companie.



În plus, de la început de martie a fost implementat și un program de Home Office pentru angajații care pot lucra într-un astfel de sistem.





Michelin a reluat producția în uzina de la Florești și în cele două fabrici din Zalău

Francezii de la Michelin au trei fabrici în țară și 3.000 de angajați. Compania a anunțat pe 11 mai că a reluat producția și la uzina de la Florești, după ce pe 8 și 21 aprilie a reluat producția la cele două fabrici din Zalău.



În unitățile companiei, angajaților li se ia temperatura, primesc măști și dezinfestanți, iar cantinele rămân închise. În acest context, masa angajaților constă în hrană rece şi este servită în zone special amenajate unde se poate menține o distanțare de 2 metri între persoane.





Foto: Uzina Michelin de la Zalău





Reuniunile fizice/ședințele sunt reduse la minim pentru a nu bloca activitățile și sunt înlocuite de aplicațiile digitale (audio/video), chiar dacă persoanele se află la birou.”



Continental - compania cu mai mulți angajați în România decât Dacia și Ford la un loc

Compania are mai multe unități de producție și are în total mai mulți angajați decât Dacia și Ford la un loc.



Interesant este că în primele zile din mai au fost depistate



Compania a luat o serie de măsuri, dar nu a fost nevoie de mutarea echipamentelor. În schimb s-au făcut mici ajustări în ariile de producție pentru a corespunde solicitărilor privind normele de protecție stabilite.



Foto: Măsuri de siguranță și distanțiere pentru angajați la Continental





Cei mai mulți dintre angajații care ocupă funcții administrative, precum și majoritatea celor din centrele de cercetare și dezvoltare, acolo unde activitatea o permite, au posibilitatea de a lucra de acasă pentru o perioadă extinsă de timp. Luăm în calcul și alte măsuri flexibile care se supun cadrului legal din România, precum și a relațiilor de muncă dintre Continental și angajații săi. Situația din unitățile de producție diferă de la caz la caz. (...) Pentru protecția angajaților noștri și ca răspuns la ajustările de producție ale clienților, după caz, am modificat treptat producția în fabricile noastre din țară, am prelungit vacanța de Paște, respectiv am suspendat temporar activitatea în unele dintre fabrici, totul în coordonare cu clienții și furnizorii noștri, comunică reprezentanții companiei.



În continuare, companie spune că este important să rămână flexibilă în privința măsurilor pe care le ia pentru angajații săi chiar și după încetarea stării de urgență.



„Pe lângă opțiunea de telemuncă în cazul situațiilor în care activitățile desfășurate de unii angajați presupun prezența acestora la birou (atât în centrele de cercetare, cât și în fabrici), am inclus și instalarea de separatoare de protecție transparente, o creștere substanțială a frecvenței de curățare în toate locațiile, modificarea programului de schimburi astfel încât contactul dintre angajați să fie minim, transferuri de schimburi fără niciun contact personal și o distanță mai mare între locurile de pauză”, transmite compania.









Combinatul siderurgic din Galați - colosul care se luptă cu „inamicul microscopic”

Pandemia de COVID-19 a lăsat urme și la Combinatul Siderurgic Liberty din Galaţi, unde lucrează peste 5.000 de oameni, iar alte 2.000 de oameni sunt angajați de subcontractori. În total, 7.000 de oameni, pe o platformă industrială de 1.600 de hectare, cu un perimetru de 40 km.



Într-un reportaj în detaliu din combinat, publicația locală

Instalarea de echipament pentru igienizare, separatoare de protecție, organizarea schimburilor de lucru astfel încât angajații să nu se întâlnească la intrarea/ieșirea din tură, creșterea frecvenței cu care sunt igienizate spațiile comune ș.a. se numără între măsurile luate pentru siguranța angajaților.Pandemia de COVID-19 a lăsat urme și la Combinatul Siderurgic Liberty din Galaţi, unde lucrează peste 5.000 de oameni, iar alte 2.000 de oameni sunt angajați de subcontractori. În total, 7.000 de oameni, pe o platformă industrială de 1.600 de hectare, cu un perimetru de 40 km.Într-un reportaj în detaliu din combinat, publicația locală Viața-Libera.ro descrie cum arată măsurile anti-coronavirus luate în uzină și cum a fost percepută criza de personal și companie.





Foto: În interiorul combinatului siderurgic din Galați



„Nu poţi să opreşti sau să pornești furnalul oricând, ca pe un bec sau ca pe o maşină de cusut!”

Combinatul Siderurgic este, în fapt, un colos a cărui „inimă” este în prezent Furnalul nr. 5, scrie publicația locală. Să „tragi obloanele” şi să intri la „izolare”, aşa cum poate au făcut alte unităţi din ţară, este aproape o „misiune imposibilă”. Sau, mai bine zis, una care ar presupune timp şi costuri enorme în termeni economici pentru combinat.



„Avem echipamente de o complexitate specială, cu foc continuu, care necesită o supraveghere și operare atentă și permanentă. Acesta e specificul siderurgiei! Un furnal este un echipament înalt de 140 metri plin cu metal lichid. Funcţionarea lui e foarte complexă din punct de vedere tehnic. Nu poţi să-l opreşti sau să-l porneşti oricând, ca pe un bec sau ca pe o maşină de cusut!”, explică Bogdan Grecu, directorul general al combinatului Liberty Galaţi.



Echipa din combinat spune că au anticipat devreme evoluția pandemiei și a luat măsuri interne cu două, trei săptămâni înaintea altora sau înainte de a fi impuse de către autorităţi.



“Încă din luna februarie au fost oprite plecările în delegații în străinătate și sosirea delegaților străini în combinat. Cei care au fost în vacanțe în afara țării au rămas acasă timp de două săptămâni, obligatoriu. Pe 28 februarie am decis să verificăm obligatoriu temperatura tuturor celor care intră în Combinat și am început să distribuim suplimentar materiale dezinfectante și sanitare. S-au luat măsuri speciale de dezinfectare a unor puncte de lucru și zone cu prezență umană permanentă”, explică la rândul său Ionel Onel, directorul de Securitate și Sănătate în Muncă de la Liberty Galați.



La începutul lunii martie, înainte de introducerea stării de urgență, măsurile s-au înăsprit şi mai mult: s-a interzis accesul în unitate și s-au izolat preventiv acasă toți angajații care au călătorit în străinătate, indiferent de țară. Accesul vizitatorilor a fost oprit.





Foto: Operator de utilaj din interiorul combinatului siderurgic din Galați





„Să stai toată ziua cu masca pe față e mai greu. Transpiri, respiri mai greu, obosești mai repede, dar regula e regulă!”

„Pentru a putea crea distanțarea între pasageri, am suplimentat autobuzele, am repartizat precis oamenii pe autobuze, am implementat lucrul de acasă și am crescut transportul angajaților cu mașinile personale sau de serviciu. Iar la porți am creat, la fel ca la stadioane, culoare de acces”, spune directorul de la resurse umane.



Cât privește necesarul de echipamente de protecție, acesta este uriaș: numai măștile de protecție ajung la circa 100.000 de bucăți pe lună.



În prezent, în echipamentul siderurgistului, „masca de protecţie” a devenit la fel de importantă ca ochelarii sau casca de protecţie, iar acest lucru a fost stipulat inclusiv în normele interne de pe platforma combinatului.



„Să ştiţi că treaba nu s-a schimbat. Tot aia rămâne! Dar, ce-i drept, să stai toată ziua cu masca pe faţă e mai greu. Transpiri, respiri mai greu, oboseşti mai repede, dar regula e regulă!”, spune unul dintre muncitori.

Vezi fotoreportajul complet și citește mai multe pe Viața-Liberă.ro Foto: În interiorul combinatului siderurgic din Galați ---

