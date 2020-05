Cum a transformat criza de coronavirus munca pe șantierele de autostradă: „Am constatat că nu mai avem industrie internă a construcțiilor. Stăm după camioane cu bitum din Polonia sau Ucraina”

Lumea în schimbare

„Într-o situație de criză ca acum ne-am dat seama că niște materiale de construcție de bază pe care am fi putut să le producem în România nu le mai producem”

Schimbări în munca pe șantier: măsuri suplimentare, echipamente de protecție

„Pe șantier avem măsuri suplimentare de protecție, măști, echipamente, combinezoane. Pe șantier totuși e spațiu deschis și e practic muncitorul cu utilajul. Avem mare grijă unde sunt mulți muncitori aduși, dislocați dintr-o parte într-alta a țării. Cum ar fi cei de la Craiova - Pitești care vin de la Bacău. Constructorul a luat niște măsuri suplimentare pentru cazarea lor, păstrând regulile de distanțare socială și de a nu intra în contact cu alții din exterior", a mai spus Mariana Ioniță.













Cu ce probleme au avut și încă mai au de-a face constructorii din șantiere











„Influențe sunt, cu siguranță, dar nu sunt astfel încât să se blocheze toată activitatea”

Autostrăzile în România - mai 2020: negru - deschise / roșu - în lucru și/sau contractate / gri - în licitație:











Acest articol face parte din proiectul Lumea în schimbare, o inițiativă HotNews.ro, susținută de Fundația Konrad Adenauer. Opiniile prezentate în materialele proiectului nu reprezintă în mod necesar poziția partenerului nostru.

„În perioada asta, dacă discutăm de sincope în construcție, de furnizori, am constatat că nu mai avem industrie internă a construcțiilor. Numai într-o situație de criză ca acum ne-am dat seama că niște materiale de construcție de bază pe care am fi putut să le producem în România nu le mai producem”, a declarat pentru HotNews.ro Mariana Ioniță, directoarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).„Îmi dau seama că foarte mulți care activează în industria materialelor în construcții se vor reorienta. Chiar și strategia guvernelor se va schimba prin a încuraja dezvoltarea producției interne. Vă dau un exemplu: bitum. Suntem o țară care avem unele din cele mai mari rafinării din zona Europei de Sud-est și nu avem o industrie care să producă bitum și a trebuit să stăm, să așteptăm camioane încărcate care să vină din Polonia, Ucraina sau alte state. Nu e în regulă”, a spus șefa de la Drumuri.Potrivit acesteia, statul ar putea să se orienteze mult mai mult către producția internă, iar în timpul perioadei de criză atât autoritățile, cât și constructorii au realizat că munca pe proiecte se poate desfășura. „Este vital ca infrastructura să se deruleze. Ne-am dat seama cât de bine este în momente de criză să ai o infrastructură pe care să te poți deplasa repede - mai ales dacă discutăm de mărfuri și produse”, spune Ioniță.Totuși, situația specială din prezent a obligat constructorii să-și adapteze modul de lucru, modificări care practic vor dăinui pe șantiere mult timp de acum încolo.„Am văzut că, deși e mai greu, muncitorii își încep dimineața activitatea prin niște măsuri suplimentare care aduc și costuri suplimentare. Dar am văzut că se poate. Pe viitor sperăm ca lucrurile să meargă bine, oamenii să-și țină ritmul. Noi ne-am adaptata la situația asta pe șantier, iar odată depășită perioada asta sper să ridicăm ritmul”, spune directoarea CNAIR.Chiar dacă șantierele nu doar că au rămas deschise, dar au și prins puțină viteză, primele zile și săptămâni ale crizei au venit și cu ceva bătăi de cap pentru constructori. Unele probleme s-au rezolvat între timp, dar alte situații încă dau bătaie de cap firmelor angajate pe diferite șantiere, după cum a aflat HotNews.ro.Un constructor care e angajat pe mai multe șantiere din țară a explicat pentru HotNews.ro că printre problemele pe care le-a întâmpinat a fost lipsa de produse medicale de protecție de pe piață.„Mai ales în urmă cu câteva săptămâni, acum s-a mai rezolvat. Eram în situația în care aveam trei măști pentru fiecare muncitor, dar trebuia să-l trimit la o săptămână de muncă de 5-6 zile”, spunea contructorul.O altă problemă ce încă apasă ține de forța de muncă - fie lipsa unui număr suficient de oameni pe care constructorii să-i poate angaja, fie trimiterea unor grupuri în izolare din cauza unor cazuri confirmate sau persoane care au intrat în contact cu persoane infectate sau reîntoarse din străinătate.„Am avut grup de angajați trimiși acasă în izolare. Nu au fost mulți, dar dacă se repetă de câteva ori... Mai contează și ce echipe ar fi afectate. Plus că nu găsim acum așa de ușor oameni de angajat și e cvasi-imposibil de adus muncitori de afară cum mai făceam”, a mai spus constructorul.Un alt constructor consultat de HotNews.ro a ridicat, aceeași problemă: lipsa forței de muncă de afară. „Foloseam mulți muncitori din Asia, veneau pe sezon, în funcție de șantiere. Acum e mult mai dificil”.Pe unele șantiere a existat o problemă cu furnizorii de materiale și echipamente, în special marfă din afara țării, în condițiile în care transportul internațional de marfă a fost destul de afectat în a doua jumătate a lunii martie. „Am avut întârzieri la livrări sau niște comenzi anulate, dar acum reintrăm în normal. Nu ne afectează atât de mult, recuperăm”, ne-a spus în aprilie un constructor.„Singura problemă este aprovizionarea cu materiale de construcții și găsirea forței de muncă”, recunoștea tot la început de aprilie și un manager de proiect în cadrul Strabag, la preluarea amplasamentului pentru proiectul pasajului de la Mogoșoaia.Potrivit lui Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura, un ONG care monitorizează atent implementarea marilor proiecte de infrastructură din România, în această perioadă se poate lucra fără prea mari probleme, mai ales în teren, chiar dacă apar mici inconveniente.„Singurele probleme pe care le-am auzit țin de cazurile unde s-au depistat cazuri pozitive și unde echipe măricele au fost blocate în izolare. În teren se lucrează în aer liber, mulți purtau măști și mănuși încă dinainte. Da, sunt probleme și cu aprovizionarea cu echipamente medicale de protecție. Influențe sunt, cu siguranță, dar nu sunt astfel încât să se blocheze toată activitatea. Poate fi încetinit ritmul, dar influențele sunt insignifiante dacă privim tabloul general”, spune Ciurea.„Capacitatea acum este afectată, însă nu în așa mare măsură, dar chiar și așa totul poate fi recuperat. O autostradă o faci în doi-trei ani, se poate recupera lejer orice încetinire de acum. Problema cu forța de muncă exista și înainte. Dar acum cu mobilitatea redusă pot fi ceva probleme, mai ales dacă ne gândim la muncitorii care erau aduși de afară”, mai spune reprezentantul API.