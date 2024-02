Articol susținut de RRG Real Estate Group Luni, 19 Februarie 2024, 09:24

RRG Real Estate Group ne invită, prin interviul de mai jos, într-o călătorie mai puțin obișnuită. Comparația, am spune noi puțin îndrăzneață, dintre locuința propriu-zisă și un zbor la clasa business, dezvăluie anumite similitudini.

Petr Savateev, Sergey Artemenko Foto: RRG Real Estate Group

“Lakeside11 este clasa business a locuinței rezidențiale - spațioasă, confortabilă, inovatoare și cu facilități care te fac să te simți ca și cum ai călători cu avionul, fără să părăsești vreodată solul. În plus, fără turbulențe și spațiu nelimitat pentru picioare inclus! Bun venit la bord!” completeazăSergey Artemenko, manager de proiect, PMI-PMP.

Ați făcut o promisiune importantă anul acesta: proiectul Lakeside11. Ce reprezintă acest proiect pentru echipa RRG și ce doriți să reprezinte pentru bucureșteni?

Petr Savateev, CEO:

De la înființarea sa în urmă cu aproape 20 de ani, RRG Real Estate Group a parcurs un drum lung - de la intrarea încrezătoare pe piața românească în 2006, navigarea după criza financiară din 2008/2009, procesul de revigorare a pieței început în 2015, cu repercursiuni până în zilele noastre, într-o perioadă dificilă și un context palpitant al peisajului internațional de pe tot globul. Reziliența, o echipă puternică, o identitate distinctă, învățarea continuă și transformarea sunt principalele atuuri care ne-au ajutat pe parcursul acestei călătorii. Proiectul rezidențial Lakeside11 este o piatră de hotar semnificativă și un punct culminant al eforturilor noastre colective, devotamentului și expertizei. Reflectă angajamentul nostru față de excelență, inovație și construirea comunității.

Credem că Lakeside11 va deveni un proiect de reper pentru București, stabilind un nou standard pentru dezvoltarea urbană și cultură. Este poziționat pentru a redefini viața modernă în oraș, cu un design inovator, facilități axate pe comunitate și oferte remarcabile de stil de viață.

Ați construit pornind de la o idee îndrăzneață, tocmai pentru a vă diferenția de celelalte proiecte. Cum preconizați că va arăta viitorul în domeniul imobiliar, atât cel din capitală, cât și cel din România?

Petr Savateev, CEO:

Piața imobiliară funcționează în diferite condiții: crize, declinuri, bule, prăbușiri, creștere și boom-uri. În ultimii 20 de ani, piața din România s-a maturizat semnificativ, trecând treptat într-un mediu orientat spre client. Concurența puternică între dezvoltatori este acum o realitate stabilită care continuă să evolueze și să se extindă. Deci, diferențierea este cheia succesului. Recunoscând acest lucru, am analizat tendințele pieței, am studiat preferințele consumatorilor și, prin planificare atentă și gândire creativă, am dezvoltat o propunere unică pentru piață – Lakeside11, un complex rezidențial de clasă business oglindit în lacul Străulești.

Care este termenul estimativ de finalizare a acestui proiect?

Sergey Artemenko, manager de proiect, PMI-PMP:

Proiectul va fi dezvoltat în 2 etape. În ianuarie 2024 am obținut autorizația de construire pentru Etapa I, care constă din 186 de apartamente și estimată a fi finalizată în 2024-2027. Împreună cu etapa a 2-a, proiectul se anticipează a fi finalizat într-o perioadă de aproximativ șapte ani.

Ce oferă proiectul clienților?

Sergey Artemenko, manager de proiect, PMI-PMP:

Vă voi oferi o listă cu 5 caracteristici principale:

Design modern exterior, interior și peisagistic. O echipă internațională de profesioniști a studiat cele mai bune practici ale construcțiilor rezidențiale din Europa, adunând tot ce este mai reprezentativ și adaptând conceptul la gusturile locale în amestecul armonios de durabilitate și estetică modernă.

Locația proiectului combină viața urbană contemporană cu apropierea de natură, oferind rezidenților un stil de viață modern, înconjurat de verde. Lakeside11 este situat pe malul Lacului Străulești și are acces convenabil la infrastructura principală a orașului (parcuri, metrou, transport public, aeroport, centre comerciale și supermarketuri).

Lakeside11 are o densitate extrem de mică de apartamente la hectar – doar 160 de apartamente, asigurând un mediu de locuit spațios, cu mult spațiu deschis și o atmosferă senină.

Apartamente spațioase, cu multă lumină, aer și spațiu pentru rezidenți în interior. Apartamentele noastre sunt cu până la 20% mai mari decât ofertele comparabile de pe piață.

Mix unic de facilități pentru comunitatea rezidenților și stilul de viață cu infrastructură pentru fiecare membru – pentru copii (diverse locuri de joacă), pentru adulți (zonă de antrenament, amfiteatru, zonă de relaxare, jocuri de societate) și chiar pentru animalele de companie (zonă de plimbare a câinilor și camere speciale). cu spălator labe de câine).



Dorim să ne concentrăm puțin pe cifre. Care este valoarea estimată pentru investiția inițială în realizarea primei etape a proiectului?

Sergey Artemenko, manager de proiect, PMI-PMP:

Am estimat că investițiile noastre în proiectul Lakeside11 vor fi în intervalul de 60 de milioane EUR (inclusiv 32 milioane EUR pentru prima etapă), evidențiind dedicarea noastră de a livra un proiect de o calitate și excelență fără egal.

Promovați o ofertă specială #InvestWithRRG. Ce reprezintă mai exact?

Petr Savateev, CEO:

#InvestWithRRG este o ofertă specială a RRG Real Estate Group care invită investitorii să participe la diverse proiecte implementate de compania noastră în stadiile incipiente, cu toate beneficiile ofertelor early-bird!

Această ofertă oferă investitorilor posibilitatea de a investi în proiect în condiții atractive și cu perspective de investiții favorabile. Suntem încrezători că #InvestWithRRG reprezintă o oportunitate excelentă pentru cei care caută o investiție de încredere și promițătoare în imobiliare.

Vreo veste recentă de împărtășit?

Sergey Artemenko, manager de proiect, PMI-PMP:

Într-adevăr, avem câteva actualizări interesante – plănuim să implementăm un proiect rezidențial de tip boutique în zona centrală a Bucureștiului sub noua noastră divizie de marcă – RRG Black. Simt că va fi o surpriză plăcută pentru partenerii și clienții noștri.

