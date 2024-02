INTERNATIONAL Miercuri, 14 Februarie 2024, 00:17

1

În inima New York-ului, Central Park a fost învăluit marți într-un fin strat alb, în timp ce megalopolisul și alte regiuni din nord-estul Statelor Unite - unde locuiesc peste 30 de milioane de persoane - au fost paralizate de 30 de centimetri de zăpadă pe alocuri, potrivit AFP.

Zapada in New York Foto: Andrea Renault/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ca urmare a acestei furtuni de zăpadă, care fusese prognozată de serviciile meteorologice americane, peste 1.220 de zboruri spre și dinspre New York fuseseră anulate până la prânz, dintre care aproape jumătate din cele de pe aeroportul LaGuardia, mai mult de un sfert din zborurile de la Newark, principalul aeroport din New Jersey, situat la periferia New York-ului, și 20% din traficul de pe centrul istoric al aeroportului JFK, potrivit site-ului Flight Aware.

Școlile, tribunalele și birourile guvernamentale au fost, de asemenea, închise, iar drumurile au fost practic pustii, după ce Serviciul Național de Meteorologie (NWS) i-a sfătuit pe automobiliști să conducă „cu extremă prudență” sau „pur și simplu să evite deplasarea dacă este posibil”.

Orașul New York (cu o populație de 8,5 milioane de locuitori) cu reperele sale emblematice, precum Central Park, Podul Brooklyn și Times Square, precum și toate suburbiile în care locuiesc alte milioane de locuitori, erau acoperite de dimineață de o pătură groasă de nea.

În Central Park erau puțini alergători și câini, dar existau deja câțiva oameni de zăpadă și bătăi cu bulgări de zăpadă, potrivit fotografilor AFP.

Ultimul episod de ninsoare în oraș a fost pe 16 ianuarie, care a pus capăt la 700 de zile fără zăpadă.

Cu excepția unei scurte reprize de ninsoare la jumătatea lunii ianuarie, New Yorkul nu a mai înregistrat astfel de precipitații din februarie 2022.

Pe de altă parte, la Crăciunul din 2022, „viscolul secolului” și peste un metru de zăpadă în nordul și vestul vastului stat New York, în mare parte rural, au provocat zeci de morți, în special în orașul Buffalo, la granița cu Canada, la sute de kilometri nord-vest de New York.

În Statele Unite și în restul lumii, frecvența, intensitatea și imprevizibilitatea furtunilor de vară și de iarnă sunt în creștere ca urmare a schimbărilor climatice.