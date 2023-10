EXCLUSIV​ Marți, 10 Octombrie 2023, 17:43

Jurnalistul Sami Abu Salem de la agenția palestiniană de știri WAFA, care trăiește în Fâșia Gaza, a povestit într-un interviu pentru HotNews.ro ce se întâmplă în acest moment în enclava palestiniană controlată de organizația Hamas.

Gaza, 10 octombrie 2023 Foto: MOHAMMED ABED / AFP / Profimedia

După ce duminică am stat de vorbă cu fostul jurnalist israelian Grig Davidovitz, pentru a afla cum a resimțit societatea israeliană șocul atacului Hamas, de la sfârșitul săptămânii trecute, acum am intervievat un jurnalist din Fâșia Gaza, care a explicat care este situația din enclava palestiniană în acest moment.

Armata israeliană a anunțat că noaptea trecută a lovit peste 200 de ținte din Fâșia Gaza, printre care un depozit de arme aflat într-o moschee, un apartament folosit pentru lansarea de rachete ale Hamas, un turn înalt folosit de grupul terorist, dar și alte instalații militare.

Jurnalistul palestinian Sami Abu Salem spune, într-un interviu pentru HotNews.ro, că armata Israelului a lovit și multe clădiri unde locuiesc familii și că doar în puține situații locatarii au fost anunțați în prealabil să plece de acolo.

Fâșia Gaza este un teritoriu de 360 kmp, având 40 km lungime și 10 km lățime. Este unul dintre locurile din lume cu cea mai mare densitate a populației, pentru că cele mai multe estimări indică 2,3 milioane de locuitori, în timp ce la polul opus estimările mai prudente indică 1,8 milioane. Mai multe informații despre acest teritoriu pot fi citite aici.

Sami Abu Salem este jurnalist la agenția palestiniană de știri WAFA și lucrează ca freelancer pentru publicații internaționale de limbă engleză.

Am discutat cu jurnalistul palestinian pe telefon, sub rezerva că interviul se poate întrerupe în orice moment din cauza bombardamentelor care au loc în acest moment în Gaza.

Ce se întâmplă cum în Gaza? Am citit că până acum numărul morților a depășit 600, iar răniții sunt peste 3000.

Sami Abu Salem: Sunt mai mult de 600 de victime, din care peste 100 sunt copii, iar 61 de femei. Din cei peste 3000 de răniți, peste 300 sunt copii, potrivit ministerului sănătății din Gaza.

Problema principală este că aviația israeliană țintește în clădiri locuite și familii întregi mor. Familii întregi, cu femei, bărbați, copii. Nu mor doar persoane individuale.

Chiar ieri am fost la o astfel de locație și am văzut cu propriii ochi cum echipa de salvare a găsit un copil foarte mic, un nou-născut.

Armata israeliană spune că anunță oamenii civili care locuiesc într-o clădire pe care intenționează să o lovească, pentru a le da timp să plece de acolo. Se întâmplă și acum?

Nu. Poate în cazul a 10 % (n.r.- din clădirile lovite) sunt anunțate persoanele de acolo, dar, în general, trimit rachete fără niciun anunț. Foarte puține familii sunt anunțate „vezi că îți vom bombarda casa, pleacă de acolo”. Cele mai multe case în care trăiesc oameni sunt bombardate fără niciun anunț.

Care sunt condițiile de viață din acest moment din Gaza? Aveți electricitate, apă?

În primul rând, ca jurnalist, nu pot să nu spun că trei jurnaliști au fost uciși în bombardamentele israeliene de noaptea trecută din Gaza City. Alți doi au fost uciși în primele zile, acum totalul a ajuns la cinci. De asemenea, au fost lovite ambulanțe, paramedici, unii dintre ei au fost uciși.

Există case unde echipele de salvare nu au putut să evacueze oamenii din cauza bombardamentelor. Există o mare presiune pe echipele de salvare, lucrează greu pentru că nu au mașini avansate, echipamente moderne, tehnologie.

În ceea ce privește condițiile, avem o oră de electricitate pe zi. Am avut electricitate noaptea trecută, pe timpul zilei nu avem, și folosim ora respectivă ca să ne încărcăm telefoanele, bateriile. Apoi, fără electricitate nu există nici apă, pentru că nu pot funcția pompele de apă.

Referitor la apă, noi cumpărăm o mare parte din apă din Israel. 50% din apa de consum din Gaza vine din Israel.

Și acum mai există apă potabilă în Gaza?

Israel a tăiat furnizarea de apă în Gaza. Am apă de ziua trecută. În casa mea un rezervor foarte mare pe acoperiș, dar nu știu ce o să fac după ce se vor termina rezervele.

Pe de altă parte, nici nu știu unde să mă duc pentru că sunt bombardamente peste tot. Am plecat din locul unde stau, din nordul Gaza City, dar nu mai există niciun loc sigur în Gaza. 100 de mii de oameni și-au lăsat casele și au mers în școli, folosesc clasele drept adăposturi. Aceste școli sunt acum pline, numai există camere goale. Dacă aș vrea să merg acum la o școală, cu copiii mei, nu aș găsi un loc.

Dar de ce au mers oamenii la școli?

Pentru că le folosesc ca adăposturi împotriva bombardamentelor. Unele sunt UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).

Ești jurnalist și sunt sigur că ești conectat la informații. Acest atac al Hamas a fost o surpriză pentru tine?

Da, este chiar un șoc, pentru că este foarte extins și foarte puternic. Este ciudat pentru că noi știm că Israelul are dispozitive hi-tech la graniță, de monitorizare, camere performante. Până acum, când cineva se apropia de graniță, (n.r.- soldații israelieni) trăgeau în el. Pentru că ei monitorizau orice mișcare. Cum a reușit Hamas să treacă de graniță fără ca israelienii să-i vadă? Da, pentru mine este un șoc.

Ce părere au oamenii din Gaza despre acest atac? Sunt de acord, îl susțin?

Cea mai mare parte din populație îl susține (n.r.- atacul Hamas). Îl susțin, în primul rând, pentru că a fost atacat ocupantul, cel care ocupă pământul nostru.

Și apoi pentru că Israelul poate face orice în Gaza, în West Back, în Ierusalim și nimeni nu-i zice nimic. Nimeni nu-i zice Israelului: „stop”.

Israelienii cresc numărul soldaților, numărul coloniștilor (n.r.- jurnalistul se referă la coloniile evreiești înființate de statul Israel în teritoriile palestiniene din West Bank) și nimeni nu mai vorbește despre violarea drepturilor palestiniene. Cred că acest lucru a explodat acum.

Dar ce părere au oamenii însă despre uciderea civililor israelieni? Pentru că una e să te lupți cu armata israeliană și alta cu civilii…

Nu cred că oamenii susțin uciderea civililor, chiar dacă sunt israelieni. Ei sunt nevinovați. Au fost răpite femei în vârstă, femei tineri, copii, acești ar trebui să se întoarcă acasă.

Dar un lucru important de spus este că civili.. ei sunt oricum membri ai armatei, pentru că toți israelienii merg în armată. Cred că prizonierii vor fi folosiți în schimburi de prizonieri (n.r.- cu Israel).

Ce se știe despre oamenii răpiți din Israel?

Nu știu unde sunt, dar potrivit surselor Hamas, aceștia au fost puși în locuri sigure.

Ce popularitate mai are Hamas în Gaza (n.r.- Hamas a câștigat alegerile legislative în 2006, dar de atunci nu a mai organizat alt scrutin electoral)? Am citit că, în iulie și august, au fost proteste împotriva Hamas. De ce au protestat oamenii?

Atunci au fost proteste față de corupție, față de beneficiile de care se bucură doar oamenii ce fac parte din Hamas, față de îngrădirea libertății de exprimare și așa mai departe. Dar în timpul luptelor cu Israelul popularitatea Hamas crește în rândul oamenilor. În zilele obișnuite, popularitatea Hamas scade.

Acum sunt impuse măsuri de urgență în Gaza? De genul, oamenii să nu iasă din casă să nu facă ceva anume..

Nu sunt reguli noi impuse acum, dar oamenii înțeleg că trebuie să respecte anumite reguli: să stea acasă, să nu iasă, dacă văd militanți să nu-i pozeze, să nu se ducă la ei, nu trebuie să se ducă lângă posturile Hamas. oamenii înțeleg fără niciun anunț special.

Vă așteptați ca armata Israelului să intre în Fâșia Gaza în zilele următoare?

Cred că va continua să ne bombardeze, chiar acum se întâmplă asta (n.r.- se aud zgomote pe fundal), cred că vor lansa o operațiune terestră, dar nu una adâncă în Gaza, ci aproape de graniță. Vor continua bombardamentele, vor face masacre și, în final, vor impune noi reguli la granița cu Gaza.

Care ar fi în opinia dumneavoastră cea mai bună soluție pentru a rezolva acest conflict? În special la Gaza, mă refer.

Israelul trebuie să oprească atacul împotriva civililor. Ei luptă cu Hamas, vor să-i ucidă pe cei din Hamas, dar de ce să omori civili, familii în casele lor? Există doar un grup de militanți, noi nu suntem cu toții în armată. Ar trebui să lovească doar bazele militare.

Iar din punct de vedere politic nu există o presiune reală pe Israel, ca să respecte rezoluțiile ONU (n.r.- referitoare la Palestina). Iar Statele Unite se comportă de parcă Israel ar fi stat american.

