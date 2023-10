EXCLUSIV​ Duminică, 08 Octombrie 2023, 15:03

​O mare parte din societatea israeliană este furioasă pentru că în loc să se ocupe de probleme grave, precum securitatea sau situația economică, Guvernul și-a consumat energia pe schimbările din justiție, care au scos milioane de oameni în stradă. Aceasta este opinia exprimată, într-un interviu pentru HotNews.ro, de Grig Davidovitz, fost jurnalist la publicația Haaretz și actual consultant media.

Soldați israelieni în luptă cu militanți Hamas Foto: Ilia Yefimovich / DPA / Profimedia

Grig Davidovitz a fost editor la publicația Haaretz, iar în prezent este consultat în jurnalism digital, manager al companiei RGB Media. Cu Grig Davidovitz am vorbit și cu alte ocazii despre problemele din societatea israeliană, cum a fost de exemplu în pandemie, când premierul (de atunci și de acum) Benjamin Netanyahu să pregătea să facă o nouă coaliție de guvernare.

Fostul jurnalist locuiește cu familia în Ramat Gan, în districtul Tel Aviv. În interviul cu el, pe care l-am realizat pe WhatsApp, am încercat să aflăm care este atmosfera în societatea israeliană după atacul surpriză declanșat sâmbătă de gruparea Hamas și care s-a soldat cu sute de morți, de o parte și de alta, după ce și armata israeliană a ripostat bombardând poziții Hamas din Gaza.

De asemenea, există mii de răniți, iar un număr neidentificat de persoane au fost răpite din Israel și duse în enclava controlată de Hamas.

Ce se întâmplă în situații de genul acesta? Ce presupune pentru populație anunțul făcut de premierul Netanyahu că „Israel este în stare de război”?

În primul rând, școlile sunt astăzi închise, copiii sunt acasă, și nu e clar când vor fi redeschise pentru că în continuare sunt alarme aeriene, continuă să cadă rachete în Israel.

Apoi multe magazine nu s-au deschis astăzi. Chiar lângă casa noastră este un magazin pe al cărui proprietar îl cunosc și mi-a spus că nu are adăpost pentru clienți, în caz că vin rachete și a decis să nu deschidă. Mulți nu au deschis azi magazinele, dar cele de bază, pentru pâine, alimente, sunt deschise.

Ce măsuri sunt luate legate de rezerviști? Sunt chemați la unitatea lor?

Este anunțată o mobilizare, au fost chemați mulți soldați în rezervă, numărul nu este făcut public dar este mare. Rezerviștii au primit acasă „ordinul numărul 8”, așa se numește înștiințarea pe care o primești în caz de război.

De obicei se primea o hârtie pe care scria data începerii și data finalizării exercițiului. În cazul „ordinului numărul 8” se trece numai data începerii. Mobilizarea se termină când hotărăște guvernul. Tu trebui să-ți lași jobul și mergi la unitate.

La compania mea, unul din angajați a fost chemat la armată, noi o să-i plătim salariul normal și vom primi banii înapoi de la stat.

„Acest guvern este cel mai incapabil care a existat în istoria Israelului”

Care este starea de spirit? Oamenii sunt furioși, dau vina pe Guvern, pe armată? Oricum societatea din Israel era polarizată în perioada asta…

În primul rând, oamenii sunt în șoc, este foarte greu să conceapă ce s-a întâmplat. Am mai trecut prin situații grele în trecut, de exemplu, la războiul de Yom Kippur din urmă cu exact 50 de ani (1973), dar atunci am fost atacați de state, precum Egipt și Siria.

Acum am fost atacați de o organizație care nu are tancuri, nu are avioane, doar mașini și motociclete. Și a reușit așa de repede să omoare sute de oameni…Noi am avut atentate groaznice aici, au murit 20 - 30 de oameni, dar acum sunt sute de morți. Și sunt copiii de 3 și 5 ani răpiți împreună cu mama lor, este ceva de nedescris. Este o stare de șoc în societate.

Cred că noi am fost într-o perioadă, prin care au mai trecut și alte țări, de relativism absolut. Deci nu mai există adevăr și minciună, albul poate fi negru și invers, iar fiecare spune ce vrea fără nicio legătură cu adevărul. Și ce e mai importante este să fii convins de ce spui tu și să spui asta cu siguranță.

Dar, la sfârșit, în realitate, există adevăr și există minciună, iar când cineva te atacă, ori reușește ori nu reușește. Acesta nu mai este relativ este absolut. Pentru că asta s-a întâmplat aici, cu acest guvern, care este cel mai incapabil care a existat în istoria Israelului.

Guvernul nu au făcut absolut nimic în acest an, în afară de a încerca să schimbe regulile justiției, astfel încât să dea mai multă putere guvernului, ca să facă ce vor ei.

Ce ar fi trebuit să facă, la modul concret?

În loc să-și folosească energia unde au folosit-o, ar fi trebuit să vadă dacă armata este sau nu pregătită, să facă exerciții, cam tot ce trebuie să facă un guvern în materie de securitate.

Ca să nu mai vorbim de celelalte probleme, de situația economică care se înrăutățește, de toate problemele din Israel. Nu au avut timp de securitate, dar s-au ocupat de crearea de colonii în teritoriile palestiniene…

În Israel acum suntem într-o zonă complicată. Iar acum dușmanii Israelului au văzut care este situația internă în Israel și-au folosit această situație. Și au avut un succes incredibil.

În Israel a fost această discuție internă care a divizat societatea, legată de reforma justiției, iar unii au spus că suntem aproape de război civil pentru că ceea ce încearcă guvernul să facă este similar cu ce s-a făcut în Polonia, Ungaria, în state autocrate, iliberale.

Marea majoritate a oamenilor din israel nu dorește asta pentru că identitatea democratică a țării este crucială pentru ei. Dar aș vrea să fac precizarea că odată ce Israelul este atacat societatea israeliană este complet unită. Toți care au fost chemați la datorie s-au prezentat. Sunt zero dispute pe acest subiect.

Dar foarte mulți oameni sunt furioși pe guvern, în principal pe primul ministru Netanyahu, care a condus Israel în ultimii 16 ani cu o pauză de un an. Calitatea armatei este responsabilitatea lui.

„Situația oamenilor din Gaza trebuie să se schimbe”

Sunt foarte mulți oameni răpiți din Israel, ce crezi că urmărește Hamas cu aceștia?

Hamas vrea să aibă pârghii importante de negociere. Nu știm încă câți oameni au fost răpiți dar este un mare număr de oameni și urmăresc probabil să schimbe situația din Gaza care este foarte complicată.

Sunt mulți oameni în Israel care cred că trebuie să găsim soluții, atât pentru Israel, cât și pentru Gaza pentru că actuală situație nu e bună pentru niciuna din părți. Oamenii duc o viață oribilă acolo. Situația de acolo trebuie să se schimbe în viziunea mea.

Pentru tine ca fost jurnalist, ca om care este totuși conectat la informații, acest atac a fost chiar o surpriză?

Nimeni din Israel nu a fost surprins de faptul că Hamas voia să declanșeze o acțiune teroristă împotriva Israel, dar surprinzătoare a fost dimensiunea extinsă a atacului: au fost sute de oameni care au intrat în Israel din Gaza, este un număr foarte mare care au penetrat ceva ce ar fi trebuit să fie cea mai bine păzită graniță din lume.

A doua surpriză a fost că serviciile de informații israeliene care ar trebui să fie cele mai bune din lume, care monitorizau foarte strâns comunicațiile din Gaza nu au știut nimic despre această organizare (a atacului - n.r.). O acțiune care implică sute de oameni presupune multe comunicații, organizare…

A treia surpriză este reacția (n.r.- armatei): nu era nimeni acolo. În urmă cu câțiva ani Israel a construit un obstacol care a costat aproximativ un miliard de dolari - un zid în pământ care să prevină construcția de tunele de către Hamas prin care să introducă oameni în Israel.

Un miliard de dolari este o sumă uriașă. Iar ei au spart gardul. Există un corp de armată responsabil pentru Gaza, dar mulți dintre soldați erau în Iudeea (West Bank) pentru a preveni potențiale conflicte între coloniști și palestinieni. De aceea numărul de soldați care trebuia să se ocupe de Gaza a fost mic și aceștia au putut face față atacului.

Chiar și în acest moment sunt lupte între armată și oameni din Hamas în unele sate din apropiere de Gaza la mai mult de 24 de ore de când a început atacul ceea ce este de asemenea greu de înțeles. De ce durează atât de mult să-i alungi sau să-i iei prizonieri sau să-i ucizi.

„Multă lume din Israel înțelege că avem nevoie de un reset”

Care vor fi efectele acestui atac asupra populației?

E greu de spus, având în vedere că populația este în stare de șoc și că lucrurile sunt acum procesate emoțional, atât ca societate, cât și la nivel individual. Cred că această situație, cum spuneam, de relativism, unde nu mai există adevăr, nu mai poate continua. Nu ne permitem să mergem în această paradigmă pe care o avem acum pentru că la sfârșit te lovește realitatea.

Este capabil Israel să-și protejeze frontierele? Este armata pregătită? Răspunsurile la aceste întrebări trebuie să fie date într-un mod absolut nu relativ. Multă lume din Israel înțelege că avem nevoie de un reset pentru situația actuală.

Suntem în situația în care același grup de oameni conduce țara de prea mulți ani și situația devine extrem de putredă și avem o nevoie disperată de o schimbare care trebuie să înceapă de la vârf. Și apoi să se infiltreze în toate nivelurile societății israeliene.