Alegeri și vaccin în Israel. Cât l-a ajutat pe premierul Netanyahu campania de vaccinare de succes de la el din țară

​INTERVIU

„Netanyahu nu a vrut să genereze o criză cu aliații lui ultraortodocși din Guvern”

„Netanyahu a creat o realitate alternativă, la fel ca în Statele Unite”

„Partidele religioase nu sunt împotriva vaccinurilor”

Alegerile din Israel, care au avut loc pe 23 martie, s-au desfășurat cu o singură miză: pro sau contra Netanyahu, premierul în funcție. Controversat și cu trei dosare penale de corupție, Netanyahu a folosit argumentul campaniei de vaccinare anti-Covid, una de succes, dată ca exemplu în toată lumea.Deși lucrurile în alegeri nu sunt încă tranșate, Likud, partidul premierului, nu pare să poată forma în acest moment o majoritate care să-i permită să guverneze.Nu ar fi însă prima dată când Netanyahu reușește să întoarcă situația în favoarea sa, chiar dacă inițial aceasta nu-i era favorabilă. Pentru a afla mai multe despre situația de la fața locului am stat de vorbă cu fostul jurnalist, Grig Davidovitz, fost editor la Haaretz și actual consultat în jurnalism digital, manager al companiei RGB Media.Grig Davidovitz: În primul rând, e foarte important de spus că rezultatele nu sunt clare. În plus, de multe ori au fost situații în care un rezultat negativ pentru Netanyahu a devenit foarte repede un rezultat pozitiv. La ultimele alegeri, după ce s-a terminat numărătoarea voturilor, Netanyahu a avut 58 de locuri în Parlament, iar blocul politic care i s-a opus a avut 62.Cu toate acestea, Netanyahu a reușit, prin tot felul de pași, să formeze un guvern. El are niște capacități politice incredibile și chiar dacă rezultatele nu vor fi în favoarea lui, nu este clar care va fi rezultatul final pentru formarea guvernului.Deci este foarte devreme să spunem că Netanyahu nu a reușit.Pe de altă parte, ceea ce se poate remarca este faptul că tot mai multe partide care erau de dreapta au devenit acum împotriva lui Netanyahu, deci situația politică din Israel nu mai este una de stânga versus dreapta, ci mai degrabă de cine este cu Netanyahu și cine este împotriva lui Netanyahu.Gideon Sa'ar, care a părăsit Likudul, a reușit să câștige doar șase locuri în Parlament. El, ideologic, este parte din Likud. Problema lui este una specifică cu Netanyahu. De asemenea, Avigdor Lieberman, care a fost un aliat pentru mulți ani și este un om de dreapta, partidul lui este de dreapta (n.r.-Yisrael Beiteinu), este acum împotriva lui Netanyahu.Dacă ne-am uita acum câte locuri va primi dreapta, aceasta are o majoritate, dar deja dreapta nu mai este în întregime cu Netanyahu.Da, aceasta este întrebarea. Cel mai important lucru pentru Netanyahu este ca el să supraviețuiască politic, iar aceasta este legată și de supraviețuirea personală în sens juridic.Sunt trei dosare penale împotriva lui care vor începe acum. Trebuie să ne amintim că primul ministru dinaintea lui Netanyahu a intrat și el la pușcărie.Acesta este primul obiectiv pe care-l are Netanyahu, tot mai mulți oameni din sistemul politic înțeleg asta și doresc să meargă împotriva lui. Acest lucru a fost clar și în timpul pandemiei și pot să dau două exemple.Primul ar fi că o majoritate de oameni în Israel cred că modul în care Guvernul a tratat pandemia a fost greșit. După aceea, Netanyahu a reușit să facă acest deal cu Pfizer și suntem prima țară în lume la vaccinare (de fapt, pe locul doi după Seychelles). Peste 50% din populația țării este după al doilea vaccin, iar asta este o reușită foarte mare a lui Netanyahu.Au fost discutate, dar nu au reprezentat subiectul principal. Subiectul principal a fost modul în care Netanyahu s-a raportat la populația ultraortodoxă din Israel.Societatea israeliană este foarte eterogenă, sunt mai multe grupuri, iar unul dintre acestea este cel al evreilor ultraortodocși care trăiesc în orașele lor și au un alt sistem de viață: nu merg în armată, nu lucrează de obicei. Aceștia sunt aliați foarte importanți pentru Netanyahu în Guvern.Atunci când pandemia a început, era foarte clar că ultraortodocșii nu vor respecta regulile Guvernului, în special în două lucruri: școlile- multe școli acolo au fost deschise chiar și când școlile în Israel au fost închise. Ei văd învățământ ca pe ceva extrem de important pentru ei și nu au fost dispuși să respecte instrucțiunile primite de la Guvern.Al doilea lucru a fost sinagogile. În multe părți, ei au continuat să se roage în sinagogi, cu toate că acest lucru era împotriva regulilor impuse de stat.Al treilea exemplu- au fost niște înmormântări ale unor rabini foarte importanți. A fost una în Ierusalim unde au participat 10 mii de oameni, adunați unul în altul.Lumea s-a uitat la aceste lucruri și a fost foarte clar că regulile nu sunt impuse acestei părți din populație, iar asta s-a întâmplat pentru că Netanyahu nu a vrut să genereze o criză cu aliații lui ultraortodocși din Guvern.În Israel a existat regula ca măsurile să fie luate în funcție de situație din diferite orașe. Dacă ești într-un oraș unde sunt mulți bolnavi, orașul trebuie închis, iar dacă ești într-un oraș cu puțini bolnavi orașul poate să fie deschis.Poliția nu au vrut să intre în orașele ultrareligioșilor și acesta este unul din principalele motive pentru care au fost mai mult de 6 mii de morți, într-o țară cu 9 milioane de oameni.Acesta a fost un mare eșec al lui Netanyahu care este legat strict de faptul că are niște nevoi legate de coaliția politică, mai importante pentru el decât binele tuturor.Altă problemă este că statul israelian nu are un buget de la începutul lui 2020, iar acesta este un exemplu excelent despre cum lucrează Netanyahu.El a încheiat o coaliție cu Gantz (n.r.-Benny Gantz, liderul partidului „Albastru și Alb”, împreună cu care Netanyahu a format un guvern de uniunea națională după alegerile din 2020 ), care a fost principalul lui rival în alegeri.Toată lumea știe că Netanyahu nu prea-și respectă obligațiile. Trebuia să facă rotație cu Gantz în noiembrie 2021, iar acesta să devină premier. Totul a fost într-o lege. Deci este o lege care spune că în noiembrie 2021 trebuia făcută rotație, iar dacă Netanyahu își dă demisia, în mod automat Gantz devine primul ministru. Iar alegerile vor fi la cel puțin șase luni după ce el va deveni prim ministru.Și au crezut că situația este rezolvată. Ce au uitat însă oamenii lui Gantz este că există un alt mod de a merge la alegeri și anume când un nou guvern nu aprobă bugetul timp de 100 de zile după ce a fost format.Și Netanyahu a înțeles, după ce a semnat pactul cu Gantz și după ce a fost format guvernul, că el are un bilet câștigător care-l poate duce la alegeri fără ca Gantz să vină prim-ministru. Iar acest bilet însemna să nu facă bugetul național.Au trecut aproape 100 de zile, iar atunci Gantz, care nu știa multă politică, a zis că trebuie o lege specială care să ne permită încă trei luni fără să trecem bugetul național, iar în aceste trei luni să se facă buget. Desigur, au trecut cele trei luni și nimeni nu a făcut bugetul.Și atunci în decembrie, Gantz era pregătit pentru o nouă prelungire, numai că oamenii din partidul lui nu mai erau dispuși și atunci legea care ar fi trebuit să prelungească această situație nu a fost aprobată. Și așa s-a ajuns la alegeri.Dar gândiți-vă, noi suntem într-un an de pandemie, într-un an în care este nevoie de a schimba complet toată economia țării, și Israel nu are buget aprobat la începutul anului 2020. Iar singurul motiv de a nu avea buget este acela că Netanyahu a vrut să aibă un mod de a merge la alegeri înainte ca Gantz să devină prim ministru prin rotație.Cred că Netanyahu este legat de tot mediul acesta de fake news, așa cum a spus și acea consilieră a lui Trump, de „alternative reality”. Dacă se duce la un interviu și jurnalistul îl întreabă „de ce nu ai trecut bugetul?” el va spune că nu este adevărat, că Israelul are buget.Este adevărat că există bugetul de anul trecut, asta se întâmplă în Israel, nu e ca în SUA când totul se oprește, aici te bazezi pe bugetul anului trecut.El creează o realitate alternativă în care toți jurnaliștii sunt împotriva lui, spun lucruri neadevărate, el a făcut tot ce trebuia făcut și multă lume, la fel ca în Statele Unite, crede aceste lucruri și votează pentru el.Al doilea factor este că el este prim-ministru de foarte mult timp și un lucru pe care l-a făcut, în special în Likud, este că orice om care i-a amenințat poziția s-a trezit afară din partid.Este un om foarte carismatic, foarte deștept, un politician genial care reușește să convingă destui oameni care continuă cu el, chiar dacă sunt probleme obiective cu felul în care el se poartă în sistemul politic.Suntem într-o situație foarte problematică în Israel pentru că principalul lucru pe care-l au în comun partidele de opoziție este acela că sunt împotriva lui Netanyahu. Nu au multe împreună. Cum pot forma o coaliție aceste partide este foarte neclar și sunt foarte mari șansă să avem alegeri pentru a cincea oară în doi ani.Au existat pe rețelele sociale, ca în toată lumea, dar nu a fost ceva important în alegeri pentru că niciun partid nu a mers în direcția asta. Deci toate partidele au fost pentru vaccinare, în favoarea științei, nu cred că a fost un factor important în alegeri.Da, partidele religioase nu sunt împotriva vaccinurilor. Cred că în comunitățile religioase există mai puțini oameni care sunt vaccinați decât în restul țării, dar nu sunt împotriva vaccinurilor.Da, ca să vezi ce înseamnă acest fenomen care este Netanyahu: are foarte mult noroc. Rezultatele lui în sondaje erau foarte proaste până acum vreo două luni, iar de atunci deja numărul persoanelor vaccinate a început să crească astfel încât să coboare toate cifrele cu bolnavi în stare gravă și așa mai departe.Și de două săptămâni, fix la alegeri, deja aproape totul s-a deschis, sunt deschise restaurantele, oamenii sunt pe stradă nu se mai simte corona aproape deloc, se mai merge cu mască, dar este mult mai relaxat.A fost important pentru că oamenii au memorie foarte scurtă și deodată au văzut această schimbare. Și, desigur, Netanyahu a adus aceste vaccinuri. A avut noroc, vaccinurile puteau să ajungă două luni mai târziu și, poate, rezultatele ar fi fost diferite. În politică trebuie să ai și noroc.