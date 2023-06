INTERNATIONAL Luni, 26 Iunie 2023, 20:51

O profesoară de la o universitate din Franța a decis să nu corecteze lucrările celor 120 de studenți din primul an din cauza utilizării excesive a programului de inteligență artificială ChatGPT de către studenți, potrivit AFP.

ChatGPT este un instrument care îți poate simplifica viața și munca, dacă știi să-l folosești corect Foto: Dmitrii Melnikov / Alamy / Alamy / Profimedia

„Este vorba despre o clasă de aproximativ 120 de studenți din primul an (...) care trebuiau să predea o lucrare scrisă despre termalism (nr. utilizarea si exploatarea terapeutică a apelor minerale)”, a explicat luni Samuel Cruz-Lara, directorul IUT Charlemagne din Nancy (estul Franței).

„Când a fost vorba de corectarea lucrărilor de marketing, profesorii însărcinați cu corectarea lucrărilor și-au dat seama că studenții au folosit în mod excesiv ChatGPT: lucrările lor nu conțineau nici cea mai mică greșeală de ortografie, ori erau alcătuite din propoziții atent studiate”, a continuat Cruz-Lara.

„Dacă am fi avut mai mult timp la dispoziție, am fi putut să le cerem studenților să își explice lucrările, ceea ce am făcut cu unii dintre ei, care au recunoscut doar cu jumătate de gură că au trișat. Numai că suntem la sfârșitul anului universitar și, având în vedere calendarul, este complicat pentru noi să reacționăm”, a adăugat directorul.

Profesoara responsabilă de disciplină a decis, în acord cu ceilalți colegi de corectare implicați în modul, să nu corecteze proba scrisă contestată.

Cu toate acestea, directorul IUT a calmat situația: „Studenții vor primi în continuare o notă la această materie, deci nu vor fi penalizați”.

Pentru viitor, el a decis „să nu taie accesul la acest tip de instrument din IUT”, dar să „implice studenții într-o discuție despre beneficiile și pericolele utilizării ChatGPT”.

De asemenea, se are în vedere o modificare a regulamentului intern al IUT: „Avem deja un paragraf referitor la plagiat și voi cere să se adauge unul referitor la instrumentele de tip inteligență artificială, a căror utilizare va fi sancționată la fel ca și plagiatul”.

La rândul său, Universitatea din Lorena, din care face parte IUT Charlemagne, „nu a luat încă o decizie generală” cu privire la utilizarea inteligenței artificiale.