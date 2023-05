INTERNATIONAL Joi, 11 Mai 2023, 15:40

Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat joi că se retrage din cursă, ceea ce reprezintă un potențial impuls pentru principalul rival al președintelui Tayyip Erdogan, transmite Reuters.

Erdogan, suferind de probleme stomacale, în prima apariție la televizor după anularea evenimentelor de campanie Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alături de Erdogan, principalul său adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan.

Un sondaj recent îl plasa pe Erdogan cu peste 5% în urma lui Kilicdaroglu.

Muharrem Ince este cel mai bine cunoscut în afara Turciei pentru campania sa energică împotriva președintelui Recep Tayyip Erdogan în scrutinul prezidențial din 2018, potrivit France24.

Înaintea alegerilor de duminică, 14 mai, cele șase partide principale de opoziție din Turcia s-au unit în spatele lui Kemal Kilicdaroglu - iar candidatura lui Ince amenința să divizeze votul anti-Erdogan.

La alegerile prezidențiale din 2018, mulți credeau că Muharrem Ince va intra în turul al doilea de scrutin, însă Erdogan a fost realest din primul tur cu 52% dintre voturi, Ince a obținut doar 30%.

Atunci, Ince era candidatul Partidului Republican al Poporului (CHP), un partid secularist. Acum, însă, CHP l-a ales pe Kemal Kilicdaroglu drept vârf de lance în competiția împotriva lui Erdogan - și, nerăbdătoare să evite un vot divizat, celelalte cinci partide principale de opoziție din Turcia au lăsat deoparte diferendele pentru a se aduna în jurul lui ca parte a Alianței Națiunii.

Chiar și Partidul Democrat al Poporului Kurd (HDP), a treia forță din politica turcă, l-a susținut pe Kilicdaroglu.

Dar Ince, un fost profesor de fizică de liceu, și-a anunțat candidatura la președinția turcă - provocând nemulțumirea multor membri ai opoziției turce.

„Opoziția s-a unit în spatele lui Kilicdaroglu, așa că nu apreciază candidatura lui Ince, pentru că pune în pericol posibilitatea unei victorii în primul tur împotriva lui Erdogan. Este în interesul lui Erdogan să vadă că Ince are rezultate bune", spunea (înainte de retragerea din cursă a lui Ince) Soner Cagaptay, director al Programului de cercetare turcă de la The Washington Institute for Near East Policy.

Erdogan a mărit salariile bugetarilor și l-a atacat dur pe Kilicdaroglu

Erdogan a anunțat cu doar 5 zile înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare că guvernul său va majora cu aproape 50% salariile pentru sute de mii de angajați din sectorul public.

Ultimele sondaje de opinie arată o cursă strânsă între Erdogan și Kemal Kilicdaroglu, candidatul alianței formate din 6 partide de opoziție.

Erdogan a lansat în ultimele zile o serie de atacuri virulente împotriva oponentului său social-democrat, pe care l-a numit, printre altele, „bețiv” și „necredincios”.

Economia este unul dintre subiectele cheie înaintea alegerilor parlamentare și prezidențiale după ce politicile monetare neortodoxe impuse de Erdogan Băncii Centrale de la Ankara au dus la o devalorizare spectaculoasă a lirei la sfârșitul lui 2021 și o inflație record pentru ultimele decenii în toamna anului trecut.