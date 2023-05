INTERNATIONAL Marți, 09 Mai 2023, 15:56

Președintele turc Recep Erdogan a anunțat cu doar 5 zile înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare că guvernul său va majora cu aproape 50% salariile pentru sute de mii de angajați din sectorul public, relatează Al Jazeera.

Erdogan, suferind de probleme stomacale, în prima apariție la televizor după anularea evenimentelor de campanie Foto: TASS / ddp USA / Profimedia

Ultimele sondaje de opinie arată o cursă strânsă între Erdogan și Kemal Kilicdaroglu, candidatul alianței formate din 6 partide de opoziție.

Erdogan a lansat în ultimele zile o serie de atacuri virulente împotriva oponentului său social-democrat, pe care l-a numit, printre altele, „bețiv” și „necredincios”.

„Nu-l vom lăsa pe Kilicdaroglu, care merge cu organizaţii teroriste, să divizeze această ţară”, a declarat Erdogan în timpul unui discurs transmis în direct duminică la televiziunea publică din Turcia.

„În douăzeci și unu de ani, am oferit locuri de muncă și am permis unui număr de 21 de milioane de oameni să își câștige existența din munca lor. Am construit 10,5 milioane de case noi și am dat adăpost familiilor”, a continuat el, trecând la atacul adversarilor săi: „Nu au plantat nici măcar un copac și nici măcar nu au pus o piatră de temelie. Am remodelat această țară”, a declarat Erdogan despre moștenirea sa economică.

„Când am fost ales în 1994 [primar al Istanbulului], nu era apă în multe cartiere și erau munți de gunoaie. Am instalat echipamente sportive peste tot și am conectat 1,25 milioane de case la gaze naturale. Am făcut-o, duceți-vă și explicați-le!”, a mai afirmat el în timpul mitingului uriaș desfășurat la finele săptămânii trecute.

Noi promisiuni făcute de Erdogan înaintea alegerilor

Marți, el a anunțat în timpul unei întruniri organizate la Ankara cu reprezentanți ai sindicatelor din sectorul public că „mărim salariile cu 45%, inclusiv componente de ajutor social”, măsura urmând să se aplice pentru 700.000 din cei aproximativ 5 milioane de angajați ai statului turc.

El a precizat că după această nouă mărire cel mai mic salariu din sectorul public va ajunge la 15.000 de lire turcești lunar, echivalentul a 768 de dolari. El a promis totodată că guvernul său va depune în continuare eforturi pentru a găsi sursele de finanțare necesare pentru creșterea salariilor și a pensiilor.

„Avem pregătiri pentru luna iulie pe baza inflației”, a dat el asigurări înainte de alegerile ce vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.

Economia este unul dintre subiectele cheie înaintea alegerilor parlamentare și prezidențiale după ce politicile monetare neortodoxe impuse de Erdogan Băncii Centrale de la Ankara au dus la o devalorizare spectaculoasă a lirei la sfârșitul lui 2021 și o inflație record pentru ultimele decenii în toamna anului trecut.

Noua promisiune a lui Erdogan de mărire a salariilor vine la doar câteva zile după ce Biroul de Statistică al Turciei a anunțat că inflația a coborât în sfârșit sub pragul de 50%.