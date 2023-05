INTERNATIONAL Marți, 09 Mai 2023, 06:33

D. Popa • HotNews.ro

La un miting organizat duminică pe terenul fostului aeroport Atatürk din Istanbul, președintele turc a rostit un discurs războinic și și-a jignit rivalii, scrie Le Monde.

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei Foto: APAImages / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cu o săptămână înainte de alegerile cruciale pentru țară, pe 14 mai, contrastul este izbitor. Nu atât în ceea ce privește numărul de persoane – câteva sute de mii – care au venit să participe în acest weekend la Istanbul la cele două mari mitinguri ale celor doi principali candidați la președinția Turciei, președintele în exercițiu Recep Tayyip Erdoğan și adversarul său Kemal Kılıçdaroğlu, cât și în ceea ce privește substanța discursurilor și conținutul acestora.

Pe cât de mult a dat dovadă coaliția de opoziție de o diversitate de voci și a lăsat șase lideri ai săi să-și exprime pe rând punctele de vedere asupra stării națiunii cu soluții și propuneri variate, pe atât de mult a monopolizat Erdoğan microfonul - timp de mai bine de o oră și jumătate.

Președintele în exercițiu a rostit un discurs mai mult războinic decât politic, uneori confuz și împovărat de câteva formule facile. Un Erdoğan cu retorica însuflețită a marilor evenimente, dar incapabil, se pare, să rostească un discurs unificator.

„Duminică, 14 mai, îl vom trimite la pensie pe știți voi cine”, a lansat președintele turc, anunțând prezența a „1,7 milioane de oameni astăzi aici”. În mulțime se regăseau toate generațiile laolaltă, copii mici, grupuri de tineri. Marea majoritate a fetelor și femeilor poartă cel puțin un batic, uneori un voal negru complet. Mulți bărbați poartă barba și turbanul frățiilor religioase. În parcarea uriașă, nu mai puțin de zece mii de autobuze fuseseră închiriate din cele treizeci și nouă de municipalități ale orașului, potrivit AKP, Partidul Justiției și Dezvoltării, partidul creat în 2001 de Recep Tayyip Erdoğan.

Candidatul la propria succesiune a determinat apoi mulțimea să huiduiască opoziția. „Kılıçdaroğlu se întâlnește cu teroriști, nu-l vom lăsa să împartă țara”, a spus el, referindu-se la sprijinul primit de adversarul său din partea HDP, Partidul Democrat Popular de stânga și prokurd, pe care președintele îl acuză că este în legătură cu luptătorii Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK).

Autobuzul de campanie al primarului Istanbulului s-a zguduit

„În douăzeci și unu de ani, am oferit locuri de muncă și am permis unui număr de 21 de milioane de oameni să își câștige existența din munca lor. Am construit 10,5 milioane de case noi și am dat adăpost familiilor”, a continuat el, trecând la atacul adversarilor săi: „Nu au plantat nici măcar un copac și nici măcar nu au pus o piatră de temelie. Am remodelat această țară”. După care adaugă: „Când am fost ales în 1994 [primar al Istanbulului], nu era apă în multe cartiere și erau munți de gunoaie. Am instalat echipamente sportive peste tot și am conectat 1,25 milioane de case la gaze naturale. Am făcut-o, duceți-vă și explicați-le!”

Criticând mass-media internațională, a cărei poziție față de Turcia este criticată în mod regulat de către guvern, președintele Erdoğan adaugă: „Jurnaliștilor europeni și străini care sunteți aici, duceți-vă să le arătați ce am făcut noi, duceți-vă să le arătați, pe 14 mai, prin votul vostru”.

Apoi, după proiectarea pe ecrane gigantice a unui videoclip care înșiră în mare viteză realizările guvernului său atât în ​​domeniul armamentului, cât și în domeniul construcțiilor, lucrărilor publice și socialului, președintele se lansează amenințător la adresa opoziției: „Nu voi lăsa loc bețivilor” după ce, timp de douăzeci de ani la putere, el și guvernul său au „înmulțit de trei ori venitul național”.

Președintele nu face însă nicio mențiune despre creșterea vertiginoasă a prețurilor (inflația depășește 50%), principalul subiect de îngrijorare, de departe, al gospodăriilor turcești. El abia menționează „criza globală care afectează toate țările”.

Pe un ton aproape fatalist, recunoaște: „Mai este un drum lung de parcurs... Desigur că am făcut greșeli, dar asta este în ordinea lucrurilor. Înainte de a părăsi scena, a menționat pe scurt cutremurul din 6 februarie din regiunile Maras și Hatay, lupta împotriva terorismului și a drogurilor.

E după ora 18. O bună parte a publicului a părăsit scena în liniște timp de aproape jumătate de oră. Puțin mai târziu, seara, aflăm că autobuzul de campanie al primarului Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, unul dintre cei mai activi susținători ai lui Kemal Kılıçdaroğlu, a fost ucis cu pietre în orașul Erzurum, în estul Turciei, o fortăreață a partidul prezidențial. Se pare că o duzină de persoane au fost rănite. Reacția candidatului opoziției pe Twitter a fost rapidă: „Aducerea schimbării în țară are un preț, suntem cu toții gata să o plătim. »

Articol realizat cu sprijinul agenției Rador