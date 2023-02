INTERNATIONAL Sâmbătă, 25 Februarie 2023, 18:40

Candidatura sa la prezidenţialele din 2024 în Statele Unite este aproape un „secret al lui Polichinelle”, dar Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, rezistă să păşească prematur în arenă. Republicanul se străduieşte să facă din statul său un laborator de idei conservatoare, sperând că acestea îl vor propulsa către Casa Albă, comentează AFP, preluată de Agerpres.

Ron DeSantis Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Stea în ascensiune a dreptei dure, acest fost ofiţer de marină apare aproape zilnic pe prima pagină a ziarelor americane care redau lupta sa împotriva politicienilor, companiilor şi profesorilor pe care îi descrie drept „woke”.

Politicianul de 44 de ani acuză clar un grup de „elite” că-şi impun ideologia progresistă unei societăţi care o refuză şi s-a angajat să facă din statul său un bastion al luptei sale.

Primele salve au fost trase la începutul anului 2022, când Ron DeSantis a restrâns predarea în şcoala primară a materiilor legate de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Măsura, foarte controversată, a fost numită de opozanţii săi „Don't say gay”.

Câteva luni mai târziu, guvernatorul a apărat cu fermitate interzicerea unui curs de liceu privind istoria afro-americană, acuzându-i pe autorii acestuia că doresc să îndoctrineze copiii.

„Florida este mormântul `wokismului`”, a declarat cu mândrie el în noiembrie, după ce a fost reales detaşat în funcţia de guvernator al acestui stat din sud-estul ţării.

Indignarea stângii

Fost jucător de baseball universitar, căsătorit și cu trei copii, acest catolic întruchipează autoritatea şi familia tradiţională, valori care seduc electoratul republican, precum Katye Campbell, o fostă profesoară de 48 de ani, notează AFP.

„Sunt conservatoare şi nu cred că ar trebui să vorbim despre orientarea sexuală sau identitatea de gen în clasă”, spune mama a trei copii, membră a consiliului unei şcoli din comitatul ei, la nord de Miami.

La stânga, este denunţat un atac orchestrat împotriva libertăţii de exprimare şi de educaţie, care a dus în special la retragerea a peste zece cărţi din bibliotecile şcolare în ultimele luni.

„DeSantis se foloseşte de problema educaţiei din Florida pentru a face campanie pentru ceva care nu are nimic de-a face cu educaţia în Florida”, avertizează Amy Reid, directorul unui program de studii de gen la New College University.

Campusul său a fost cea mai recentă ţintă a echipei DeSantis, care i-a remaniat consiliul de administraţie, reputat progresist, pentru a-i oferi o majoritate conservatoare.

Reţetă câştigătoare

Indignarea stângii americane, aplauzele dreptei şi mediatizarea din abundenţă: efectele politicilor lui Ron DeSantis sunt mereu aceleaşi. Şi oferă guvernatorului, care cochetează deschis cu ideea unei candidaturi la prezidenţialele din 2024, o atenţie la care mulţi candidaţi ar visa.

Până acum, reţeta a fost câştigătoare.

Aproape necunoscut înainte de victoria sa surpriză ca guvernator în 2018, Ron DeSantis a pus statul său Florida în lumina reflectoarelor opunându-se ferm obligaţiilor de vaccinare şi de purtare a măştii în timpul pandemiei de Covid-19.

Magazinele şi şcolile din Florida s-au redeschis mult mai devreme decât în restul ţării, el atrăgându-şi laudele republicanilor. Acum, acest conservator este văzut drept cel mai mare rival al lui Donald Trump pentru învestitura republicană.

Ochii pe Casa Albă

După cum demonstrează titlul memoriilor sale, „The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival” („Curajul de a fi liber: Planul Florida pentru renaşterea Americii”), Ron DeSantis are ochii aţintiţi asupra Casei Albe.

„Florida a stabilit un model de guvernare care a produs rezultate concrete, întruchipând în acelaşi timp un fel de bobârnac dat elitelor înguste la minte care ne împing ţara pe marginea prăpastiei”, a scris el în această carte, disponibilă de marţi pe rafturi.

Pentru Charles Zelden, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Nova Southeastern, cu sediul în Florida, republicanul „nu se grăbeşte absolut deloc să-şi declare candidatura”.

„Este pe cale de a-şi construi brandul şi este mai uşor să facă asta spunând că se concentrează asupra Floridei”, analizează profesorul, citat de AFP.