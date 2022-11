INTERNATIONAL Marți, 15 Noiembrie 2022, 17:45

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Avocații fostului președinte american Donald Trump l-au comparat pe acesta într-un document depus în instanță cu faimosul astronom italian Galileo Galilei, relatează Politico.

Donald Trump la Centrul Spatial Kennedy in 2020 Foto: Saul Martinez / Getty Images / Profimedia Images

Argumentul inedit a fost formulat de avocații lui Donald Trump într-un proces în care fostul președinte republican acuză Twitter și guvernul de la Washington de încălcarea amendamentului din Constituția SUA ce protejează libertatea de exprimare prin suprimarea dezinformărilor legate de pandemia de COVID-19 și alegerile prezidențiale din 2020.

Documentul depus în instanță acuză cele două părți de „suprimarea opiniilor și informațiilor despre subiecte pe care americanii le consideră de interes vital”.

Printre subiectele enumerate de avocații lui Trump se numără originea coronavirusului, eficacitatea vaccinurilor anti-Covid, legitimitatea alegerilor prezidențiale din 2020 și legitimitatea unor documente recuperate de pe un hard drive al unui laptop despre care afirmă că i-ar fi aparținut lui Hunter Biden, fiul actualului președinte al SUA.

Documentul îl compară pe Trump cu astronomul italian Galileo Galilei, care a fost persecutat de Biserica Catolică din cauza promovării ideii că Pământul se învârte în jurul soarelui.

Cum fac legătura avocații lui Trump cu Galilei

„Majoritatea oamenilor au crezut odată că acestea sunt idei scrântite; mulți încă cred asta. Însă ideile scrântite se dovedesc uneori adevărate. Pământul se învârte în jurul soarelui și Hunter Biden, nu agenți ruși de dezinformare, a fost cel care a lăsat un laptop plin cu dovezi incriminatorii la un service de reparații din Delaware”, notează actul juridic.

„Galileo și-a petrecut ultimele zile în arest la domiciliu pentru promovarea unor idei eretice și mii de disidenți sunt arestați astăzi și uciși de regimuri despotice dornice să suprime ideile pe care le dezavuează. Dar aceasta nu este calea americană”, afirmă avocații lui Donald Trump.

Fostul președinte american nu a admis niciodată înfrângerea în alegeri, deși a asigurat tranziția pașnică a puterii după insurecția mortală ce a avut loc la Dealul Capitoliului în data de 6 ianuarie a anului trecut.

Vicepreședintele lui Trump, fostul guvernator Mike Pence, l-a acuzat pe acesta într-un interviu difuzat duminică că i-a pus în pericol viața sa și a familiei sale prin acțiunile din ziua insurecției.

Susținătorii lui Trump și fostul președinte american însuși susțin că un laptop care i-ar fi aparținut lui Hunter Biden conține informații sensibile despre acte de corupție în care acesta ar fi fost implicat și acuză că dacă acestea ar fi ajuns la publicul larg înaintea alegerilor prezidențiale ar fi subminat șansele lui Joe Biden de a le câștiga.

În luna august a acestui an Donald Trump a cerut să fie reînvestit președinte al SUA sau organizarea „imediată” de noi alegeri prezidențiale după ce CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg a dezvăluit că rețeaua de socializare a limitat temporar reach-ul la povestea publicată de tabloidul conservator The New York Post despre laptop.

