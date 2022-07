INTERNATIONAL Luni, 25 Iulie 2022, 14:22

Competiția devine transfrontalieră în criza gazelor: Guvernul Austriei vrea acces direct la instalația de stocare a gazelor, Haidach, de lângă Salzburg, una dintre cele mai mari din Europa. Aceasta este conectată doar la rețeaua germană. Dar, pentru că aparține grupului rus Gazprom, depozitul este pe jumătate gol.

Mai precis, o treime din stocare a fost administrată de filiala germană a Gazprom, care este acum controlată de Agenția Federală de Rețea. Nivelul de umplere este acum în jur de 50%.

Instalația de depozitare Haidach este un proiect comun între RAG-ul austriac, Gazprom și compania germană de comercializare a gazelor naturale, Wingas. Aproximativ 2,9 miliarde de metri cubi de gaze naturale pot fi stocați în depozitul Haidach, ceea ce îl fac sa fie al doilea ca mărime, din Europa Centrală.

Revendicarea austriacă

„Am decis că toate instalațiile de stocare a gazelor de pe teritoriul austriac trebuie să fie conectate la rețeaua noastră”, a declarat Leonore Gewessler, ministrul austriac al Protecției Climei și Energiei, pentru „Süddeutsche Zeitung”.

Instalația de stocare a gazelor de la Haidach a fost conectată anterior doar la rețeaua germană și a alimentat, în principal, gospodăriile și companiile industriale din Bavaria. Gazul neutilizat a fost reintrodus în rețeaua austriacă printr-un „ocol”, dar acum Haidach urmează să fie conectat direct la rețeaua austriacă de gaze domestice.

Ministrul austriac al Energiei a subliniat că această decizie este definitivă. Gewessler se așteaptă ca anul acesta să aibă loc prima conexiune din Haidach, la rețeaua de gaze din Austria. „Depozitele sunt tamponul nostru central de siguranță, pentru iarnă”, a subliniat ea.

Potrivit lui Matthias Jenn, directorul general al operatorului de rețea de gaze Bayernets, este îndoielnic dacă va mai fi suficient timp pentru a aduce depozitul Haidach la nivelul prevăzut, de 90%, până în luna noiembrie.

Cancelarul Austriei Karl Nehammer a subliniat recent, cu privire la Haidach: „Noi, la fel ca Austria, vom folosi această unitate de depozitare și în viitor”. El este de părere că, deoarece Gazprom încă nu îl umple, această unitate ar trebui retrasă de la actualii operatori și pusă la dispoziția altora.

Austria este foarte dependentă de importurile rusești de energie și, prin urmare, la fel ca Germania, se află sub o mare presiune din cauza lipsei de aprovizionare cu gaze. Având în vedere reducerea aprovizionării cu gaze rusești, Austria a decis deja, în luna iunie, să reactiveze o centrală electrică pe cărbune care fusese închisă. De asemenea, sunt luate în considerare importurile prin terminale pentru debarcarea gazelor lichide pe coasta germană.

Bavaria sub presiune

Ministrul Economiei din Bavaria, Hubert Aiwanger, a reacționat aparent calm la anunțul Austriei. „Este important ca depozitul să fie, în sfârșit, umplut rapid”, a spus acesta pentru radioul bavarez.

Potrivit lui Aiwanger, este de înțeles că și Austria dorește să aibă acces la depozitul de pe teritoriul său. „Doar suntem cu toții în aceeași barcă în toată Europa, când vine vorba de aprovizionarea cu gaze și trebuie să ne sprijinim unul pe celălalt”.

Însă fără economia din sud, Germania nu are nicio șansă. „Dacă economia bavareză are o problemă, atunci Germania are o problemă”, a spus premierul Bavariei, Markus Söder (CSU). El a cerut, de ceva timp, ca toate instalațiile de stocare a gazelor relevante pentru Bavaria să fie umplute. Pentru depozitul de la Haidach, acordul necesar cu Austria trebuie încheiat „cât mai repede”, a cerut el guvernului federal, la începutul lunii iulie.

Iar ministrul Aiwanger cere guvernului federal, de săptămâni întregi, să declare cel mai înalt nivel de alarmă (3) al planului de urgență la gaz. Acest lucru ar controla piața normală de gaze, iar Agenția Federală de Rețea ar putea aloca cantități de gaze naturale, în mod dirijat.

Într-un interviu acordat „Augsburger Allgemeine”, Aiwanger a spus că o criză deosebit de gravă se profilează în sudul Germaniei, deoarece „Bavaria este cel mai industrializat stat federal și, prin urmare, are de departe cel mai mare consum de gaze”. Aceasta nu este însă devărat: Renania de Nord-Westfalia consumă aproape de două ori mai mult gaz natural decât Bavaria. Și anume 237 de miliarde de kilowați-oră anual față de 121 de miliarde, conform Asociației Federale pentru Managementul Energiei și Apelor BDEW, cifre din 2019.

Cu toate acestea, Bavaria are problema specială cu depozitul Haidach, care, în plus, este pe jumatate gol. „Asta chiar ne arde”, a spus directorul general al operatorului de rețea de gaze Bavaria Bayernets, Matthias Jenn.

Politicienii au fost alertați într-un stadiu incipient - ministrul federal al economiei, Robert Habeck, a fost și el la Viena, pentru a se asigura că depozitul Haidach a fost umplut. Cu toate acestea, nu există încă niciun rezultat concret.

Dacă gazele naturale sunt disponibile, acestea pot fi transportate între nordul Germaniei și sudul Germaniei fără probleme, potrivit Bayernets și VBEW. Rețeaua de gaze naturale este foarte bine dezvoltată, iar în ultimii ani au fost adăugate mai multe conducte.

Alternative energetice în coadă de pește

Lucrurile stau altfel în sectorul energiei electrice. Rutele mari de curent continuu, Südlink și Südwestlink, sunt destinate să aducă energie eoliană și cărbune din nordul și estul Germaniei, ca înlocuitor pentru centralele nucleare din Bavaria, care produceau, odată, două treimi din energia electrică din acest land.

De la 1 ianuarie 2023, conform legislației actuale, Bavaria va trebui să se descurce în totalitate fără energie nucleară - dar liniile spre nord sunt departe de a fi terminate. Majoritatea centralelor pe cărbune care sunt acum reactivate pentru a atenua criza energetică sunt situate în nordul și estul Germaniei.

Cu toate acestea, securitatea alimentării cu energie este garantată și în Bavaria - conform rezultatului unui „test de rezistență” efectuat de marii operatori de rețele de energie electrică, în numele Agenției Federale de Rețea. În acest scenariu sunt planificate și centrale electrice din Austria, care sunt sub contract ca rezerve.

În tot acest timp, discuțiile despre centralele nucleare continuă. De luni de zile, guvernul statului bavarez a cerut ca Isar 2, centrala nucleară de lângă Landshut, să fie lăsată conectată la rețea, ca securitate suplimentară. S-a lansat și ideea reactivării blocului Gundremmingen C, de lângă Günzburg. Cu toate acestea, ministrul federal Economiei, Robert Habeck (Verzi), a refuzat până acum prelungirea activității centralelor nucleare din Germania.