Bărbatul care a omorât 6 persoane și a rănit peste 24 de persoane în timpul unei parade de Ziua Independenței SUA în Highland Park,„s-a deghizat în femeie” pentru a nu fi identificat, a spus poliția, relatează AFP. Acesta ar fi pregătit timp de câteva săptămâni atacul.

Robert (Bobby) E. Crimo III, atacatorul de Ziua Independentei Americii Foto: City of Highland Park Police Department / AP - The Associated Press / Profimedia Images