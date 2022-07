INTERNATIONAL Marți, 05 Iulie 2022, 07:47

Poliţia l-a arestat pe suspectul atacului armat care a făcut luni cel puţin şase morţi şi 26 de răniţi în cursul parade de 4 iulie, în apropiere de Chicago. Tragedia de Ziua Independenței a avut loc la Highland Park, în nordul Statelor Unite, îîn contextul în care întreaga țară era deja zdruncinată de şocul unei recente serii de atacuri armate. Sute de poliţişti l-au căutat pe tânarul care, înarmat cu o puşcă puternică, a tras în mulţimea adunată în acest oraş cu 30.000 de locuitori, situat pe malul lacului Michigan.

atac armat in Highland Park Foto: Captura video

Individul s-a urcat pe acoperişul unui magazin, semănând panică înainte de a fugi. Poliţia identificase un suspect, Robert - zis Bobby - Crimo, 22 de ani şi "din regiune", notează AFP citată de Agerpres.

Poliția a difuzat fotografia unui tânăr cu o faţă trasă şi cu tatuaje.

"Fiţi foarte vigilenţi, această persoană este un fugar", a avertizat unul dintre purtătorii de cuvânt ai poliţiei, Christopher Covelli. "Este considerat înarmat şi foarte periculos", a adăugat el.

După o scurtă urmărire cu maşina, suspectul a fost reţinut "fără incidente", a declarat luni seară presei şeful poliţiei din Highland Park, Lou Jogmen.

Individul are mai multe pagini pe internet, unde este prezentat ca un muzician din Chicago numit "Awake the rapper". Autorităţile au desfăşurat un dispozitiv uriaş de securitate cu vehicule blindate şi întăriri federale.

În zi de sărbătoare, sute de oameni, printre care multe familii cu copii, îşi ocupaseră locurile pe trotuarele din Highland Park pentru a participa, ca peste tot în Statele Unite, la tradiţionala paradă de 4 iulie, ziua independenţei SUA. În timp ce fanfarele liceelor defilau pe străzi, o rafală de tiruri a răsunat.

"Am auzit aproximativ 50 de focuri de armă, cu toţii am crezut ca sunt focuri de artificii", a comentat pentru CNN o femeie care a asistat la tragedie, Zoe. "La un moment dat, am văzut o fată plină de sânge, nu mai văzusem aşa ceva niciodată", a adăugat ea, descriind o "mare de panică în care oamenii cădeau unul după altul". Ea s-a ascuns în spatele unui tomberon înainte de a se pune la adăpost într-un subsol și a descris scena ca pe un ”câmp de uptă”.

Potrivit primelor elemente ale anchetei, atacatorul a deschis focul de pe acoperişul unui magazin, accesibil printr-o scară de incendiu. "A fost foarte discret şi greu de vazut", a subliniat Christopher Covelli. A fugit imediat, dar o puşcă "puternică" a fost găsită de poliţie. Cinci persoane, toate adulte, au murit pe loc şi a şasea după ce a fost transferată la spital.

Cel puţin 26 de răniţi, cu vârste între 8 şi 85 de ani, au fost primit îngrijiri din partea serviciilor de urgenţă, iar unii, printre care cel puţin un copil, se află în stare critică, potrivit unui responsabil al unui spital.

Festivităţile au fost suspendate imediat în mai multe oraşe din împrejurimi care, de asemenea, şi-au închis plajele şi au îndemnat populaţia să dea dovadă de cea mai mare prudenţă. Tragedia a reanimat imediat dezbaterea asupra armelor de foc, aproximativ 400 de milioane fiind în circulaţie în Statele Unite.

"Este îngrozitor că o sărbătoare în cinstea Americii este sabotată de un flagel tipic american", a comentat guvernatorul democrat de Illinois, J.B. Pritzker. "Singura libertate pe care o refuzăm cetăţenilor noştri este aceea de a trăi fără teama zilnică de armele de foc", a adăugat el.

Afirmând că este "şocat", preşedintele democrat Joe Biden a promis într-o comunicat că va continua lupta împotriva "epidemiei de violenţă comisă cu arme de foc" după această nouă vărsare de sânge.

Incidentul armat are loc într-un context în care violenţa provocată de arme este proaspătă în minţile multor americani, după masacrul de pe 24 mai în care au fost împuşcaţi mortal 19 copii şi doi profesori la o şcoală elementară din Uvalde, Texas, şi atacul armat de pe 14 mai în care au fost ucişi zece oameni într-un magazin din Buffalo, New York.