Vineri, 10 Iunie 2022

A.C. Theodor • HotNews.ro

New-yorkezii sub 21 de ani nu mai au dreptul de a cumpăra puști semiautomate, conform noii legii care face ca statul să fie primul care adoptă o inițiativă importantă de control al armelor, după un val de asasinate prin împușcare în masă. Democrata Kathy Hochul a semnat legi privind siguranța publică, inclusiv una care impune micro-ștanțarea noilor arme de foc, ceea ce va ajuta la soluționarea unor crime, informează Associated Press.

Guvernatoarea Kathy Hochul si fostul presedinte Obama Foto: Wikipedia

O alta a revizuit legea „steag roșu” care permite judecătorilor să-i deposedeze temporar de arme pe cei care ar putea fi o amenințare pentru ei înșiși sau pentru alții.

Legislativul statului New York a votat legile săptămâna trecută, promovând schimbările, după două atacuri în masă comise de bărbați de 18 ani înarmați cu puști semiautomate. Zece persoane de culoare au murit într-un atac rasist dintr-un supermarket din Buffallo pe 14 mai. Împușcăturile de la o școală din Texas au luat viețile a 19 copii și doi profesori, cu o săptămână mai târziu.

Reacția rapidă din New York a ilustrat din nou puternicele deosebiri dintre liderii democrați și cei republicani în ce privește regimul armelor.

Greg Abbott, guvernatorul din Texas, a spus după masacrarea copiilor că guvernul trebuie să mărească securitatea în școli, ca și resursele pentru tratamentul bolilor mintale, dar legi mai stricte privind armele nu sunt eficace. Colegul său Bill Lee, guvernator în Tennessee, i-a împărtășit opiniile luni, la o zi după ce împușcături într-un club de noapte din Chattanooga au ucis trei oameni și au rănit mulți alții.

Cele mai multe persoane sub 21 de ani din statul New York erau deja sub interdicția de a avea arme. Cele de 18 ani și peste vor putea avea alte tipuri de arme lungi, inclusiv puști cu repetiție manuală.

Unele din noile legi din New York impun tuturor celor care achiziționează puști semiautomate să obțină un permis, cerut anterior doar pentru arme de mână.

Proiectele de legi federale care impun cumpărătorilor de arme semiautomate să fi împlinit vârsta de 21 de ani avansează în Camera Reprezentanților, dar vor întâmpina lungi piedici în Senat.