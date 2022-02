INTERNATIONAL Sâmbătă, 19 Februarie 2022, 13:58

Putin s-a născut în 1952 în orașul Leningrad din URSS, devenit acum Sankt Petersburg din Rusia. A slujit timp de 15 ani în KGB, agenția sovietică de spionaj, un simbol notoriu al Războiului Rece. În 1983, se căsătorește cu o însoțitoare de zbor pe nume Lyudmila. Au avut două fiice, Mariya și Katerina. Putin și Lyudmila au divorțat în 2013. Există suspiciuni că ar mai avea un copil cu fosta campioană rusă la gimnastică Alina Kabaeva.

În ultimele două decenii, Putin și-a consolidat controlul asupra puterii transformând instanțele, mass-media și alte instituții de guvernare ale Rusiei pentru a servi capriciile unei singure persoane: el însuși. A cheltuit din belșug pentru armată, a interzis sau închis politicieni și jurnalişti din opoziție și a cultivat sprijinul grupurilor naționaliste de dreapta, scrie USA Today. A schimbat constituția Rusiei pentru a putea rămâne la putere până în 2036, poate chiar mai mult.

Din 1985 pina in 1990 a lucrat pentru serviciul secret rus in Dresda (Germania de Est), un oras de importanta strategica secundara in anii Razboiului Rece. Nu s-a facut remarcat pentru activitatea sa, iar in 1990 a fost retras in tara. I s-a oferit o pozitie la Universitatea de stat din Leningrad, unde avea printre sarcini supravegherea corpului studentesc si atragerea de recruti pentru FSB (succesoarea KGB).

La Universitatea din Sankt Petersburg s-a reintilnit cu fostul sau profesor Anatol Sobceak, acum primar al orasului. Sobceak l-a adus in Primarie, unde i-a dat in sarcina comitetul pentru relatii externe. Anchetat pentru coruptie, Putin ramine totusi in functie, loial lui Sobceak, si-si creeaza o retea de apropiati care mai tirziu vor deveni figuri de prim-rang in Rusia. Printre ei se numara Dmitri Medvedev - cel care i-a tinut cald scaunul de presedinte lui Putin, si Alexei Miller - CEO Gazprom.

In 1996, Putin face pasul spre politica mare. E chemat la Moscova si primeste o functie in Administratia Prezidentiala, adica adevaratul guvern rus din perioada lui Boris Eltin. Vazut drept un executant loial si neimplicat in lupta dintre oligarhi pentru influenta politica, Putin urca constant treptele puterii si in 1998 e numit seful FSB. In 1999, in plina criza politica, Boris Eltin - tot mai slabit de boala - il numeste pe Putin premier si, mai cu seama, il desemneaza drept succesor oficial.

Ziarista rusa Anna Politkovskaia (Rusia lui Putin) si ziaristul american Steve LeVine (Labirintul lui Putin) scriu independent unul de celalalt ca unul dintre motivele pentru care Eltin l-a preferat pe Putin ca succesor a fost promisiunea acestuia de a stopa orice ancheta ce ar fi putut viza familia sa. Promisiune tinuta.

Momentul a fost surprinzator pentru toti observatorii. Putin - o figura stearsa, lipsit la acel moment de mijloace politice solide, parea sortit esecului.

Atunci a inceput sa-si joace cartea. Singura pe care o avea intr-o Rusie devastata de coruptie, cu o imagine slabita pe plan extern, saracita de reforme incomplete si dominata de nostalgii imperiale. Putin si-a construit rapid o imagine de om al actiunii, de dur care nu accepta ca Maica Rusie sa-si piarda teritoriile, avutiile si puterea. A instrumentat rapid un nou razboi in Cecenia, iar popularitatea sa a explodat.

Primele masuri luate de Putin ca presedinte au fost vinarea si ostracizarea unor oligarhi care acumulasera averi uriase in urma privatizarilor.

In martie 2000, dupa demisia lui Eltin, Putin a cistigat detasat alegerile prezidentiale din primul tur. Rusia avea din nou la conducere un dur, un adevarat brat de fier. Exact ceea ce Eltin incetase sa mai fie in ultimul sau mandat.

Primele masuri luate de Putin ca presedinte au fost vinarea si ostracizarea unor oligarhi care acumulasera averi uriase in urma privatizarilor. A urmat cvasi-nationalizarea televiziunilor independente, dar si introducerea unor reforme fiscale.

Primul test major a fost catastrofa submarinului nuclear Kursk, in august 2000. Putin a fost criticat unanim in strainatate pentru minimalizarea crizei si gestionarea proasta a situatiei. Rezultatul: 118 morti.

Al doilea test major a fost criza ostaticilor de la Teatrul Dubrovka, in octombrie 2002. In urma unei interventii a trupelor ruse, avizata de Putin, cel putin 129 de ostatici au murit. Putin a sustinut mereu ca eliberarea de gaz toxic in teatrul ocupat de ceceni a fost singura solutie. In ciuda dezastrului umanitar, televiziunile obediente au prezentat totul drept o operatiune de succes. Ratingurile lui Putin au continuat sa creasca.

In 2003 este arestat Platon Lebedev, partenerul lui Mihail Hodorkovski in compania petroliera Yukos. Opinia publica internationala incepe sa vada primele semne ale unei politici dure la adresa oponentilor. Lebedev, alaturi de Hodorkovski, nu respectase cerintele lui Putin la adresa oamenilor de afaceri: nici o implicare in politica fara voia Kremlinului.

Intre timp, un ajutor nesperat venea pentru Rusia din exterior. Pretul la petrol si gaze crestea constant, aducind astfel sume tot mai mari la un buget altfel secatuit. Nivelul de trai crestea in Rusia, desi economia tarii era la fel de nereformata si neperformanta ca in mandatul lui Eltin.

Pe baza sumelor provenite din exportul de materie prima, Putin a initiat o serie de masuri sociale pentru paturile cele mai sarace. Combinata cu masuri simbolice precum intoarcerea la imnul oficial din perioada URSS (vezi si solicitari simbolice la adresa unor foste state - satelit, precum Romania, unde statuia soldatului sovietic e motiv de discordie) si cu o politica externa tot mai vocala la adresa SUA si NATO, cresterea nivelului de trai i-a asigurat lui Putin o realegere facila. In martie 2004 a cistigat din primul tur cu 71%.

Al doilea sau mandat a intarit liniile de forta. In septembrie 2004, Putin a avizat din nou o interventie in forta asupra unui obiectiv civil in care militanti ceceni luasera ostatici. De data aceasta a fost vorba de o scoala din Beslan, iar interventia fortelor de securitate a dus la uciderea a peste 330 de ostatici, din care peste 180 de copii. Totul - in numele mentinerii ordinii in tara.

La nici jumatate de an de la preluarea postului de premier, Putin a organizat razboiul contra Georgiei

A urmat arestarea lui Mihail Hodorkovski, patronul cu vederi liberale al gigantului Yukos. Dupa un proces - parodie, omul de afaceri care indraznise sa sponsorizeze opozitia a fost condamnat la ani grei de inchisoare, iar Yukos a dat faliment. Bucati mari din activele companiei au fost impartite intre firme de stat si companii ale noilor oligarhi obedienti fata de Putin, precum Roman Abramovici.

Doua evenimente tragice din 2006 au inlaturat ultimele sperante ale celor care vedeau in Putin un garant al democratiei. E vorba de asasinarea ziaristei Anna Politkovskaia si cea a fostului agent secret Aleksandr Litvinenko - ambii critici ferventi ai regimului Putin. Nici pina astazi nu au fost elucidate cele doua crime, iar asupra lui Putin planeaza suspiciuni majore.

A urmat rocada la Putere cu Dmitri Medvedev, fostul sau subordonat din Primaria Sankt Petersburg. Putin a devenit premier, nu inainte de a-si transfera mai multe prerogative.

In august 2008, la nici jumatate de an de la preluarea postului de premier, Putin a organizat razboiul contra Georgiei. Occidentul l-a acuzat la unison de provocarea conflictului armat care a ingenuncheat Tbilisi.

La finalul anului 2011, Putin si Medvedev au recunoscut ca au orchestrat rocada ce urma sa-l readuca pe Putin presedinte in 2012. Iar Putin a spus una dintre frazele care-i reflecta gindirea politica: "Destramarea URSS este marea catastrofa geopolitica a secolului XX".

Rușii se tem astăzi că Putin ar putea atrage țara într-un război cu Ucraina care ar putea declanșa al treilea Război Mondial, spune Lev Gudkov, directorul Centrului Levada, o organizație independentă de cercetare. Aproximativ 62% dintre rușii chestionați de Centrul Levada cred asta, a declarat Gudkov pentru USA TODAY.