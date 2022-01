Coreea de Nord a făcut cel mai mare test balistic din ultimii 5 ani / Racheta a urcat 2.000 de kilometri în spațiu / Ce spun experții despre intențiile lui Kim Jong Un

Pasul următor, rachetele balistice intercontinentale

Racheta a urcat 2.000 de kilometri în spațiu

Ce vrea mesaj vrea să transmită Chinei și SUA Kim Jong Un?

Statul Major interarme al Coreei de Sud a raportat că un proiectil despre care se crede că a fost o singură rachetă balistică a fost lansat în jurul orei locale 7:52 (00.52 în România) din provincia Jagang din Coreea de Nord spre oceanul din largul coastei sale de est.Consiliul de Securitate Națională (NSC) al Coreei de Sud, care a convocat o rară reuniune de urgență prezidată de președintele Moon Jae-in, a transmis că testul pare să implice o rachetă balistică cu rază intermediară de acțiune (IRBM), pe care Coreea de Nord nu a mai testat-o din 2017.Lansarea duce Coreea de Nord cu un pas mai aproape de a renunța complet la moratoriul autoimpus privind testarea de rachete balistice intercontinentale (ICBM), cu cea mai mare rază de acțiune, a declarat Moon.El a remarcat că valul de teste de rachete din această lună amintește de tensiunile mari din 2017, când Coreea de Nord a efectuat mai multe teste nucleare și a lansat cele mai mari rachete ale sale, inclusiv unele care au survolat Japonia.Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus că nu mai este constrâns de acel moratoriu, care includea oprirea testelor cu arme nucleare și care a fost anunțat în 2018, după câteva serii de negocieri diplomatice și a unor summituri cu președintele american de atunci, Donald Trump.Conducătorii Coreei de Nord au sugerat în această lună că ar putea relua aceste activități de testare deoarece Statele Unite și aliații lor nu au dat niciun semn de renunțare la "politicile lor ostile"."Statele Unite condamnă aceste acțiuni și solicită (Coreei de Nord) să se abțină de la alte acte destabilizatoare", a transmis Comandamentul Indo-Pacific al armatei americane după lansarea de duminică.Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că lansarea subliniază amenințarea reprezentată de programele ilegale de arme de distrugere în masă și de rachete balistice ale Coreei de Nord și a cerut Phenianului să se angajeze într-un dialog "susținut și substanțial".Nu este clar dacă rachetele IRBM au fost incluse în moratoriul lui Kim, dar nici acestea nu au mai fost testate din 2017.JCS din Coreea de Sud și secretarul șef al cabinetului japonez Hirokazu Matsuno au declarat că se estimează că racheta a atins o altitudine de 2.000 km și a zburat timp de 30 de minute până la o distanță de 800 km.IRBM-urile au de obicei o rază de acțiune între 1.000 și 5.500 de kilometri, în timp ce ICBM-urile au o rază de acțiune care depășește 5.500 de kilometri.Experții în rachete au afirmat că datele ar putea indica un test al unei IRBM, cum ar fi Hwasong-12, care a fost încercată ultima dată în 2017, sau un nou model."Indiferent dacă este un IRBM sau ICBM, aceasta este o rachetă strategică de un anumit tip și în mod clar nu este aceeași cu testele anterioare din seria din ianuarie 2022 de până acum", a scris pe Twitter George William Herbert, profesor adjunct la Centrul pentru Studii de Neproliferare și consultant în domeniul rachetelor.Lansarea ar putea face ca luna ianuarie să fie cea mai importantă din istorie pentru programul de rachete al Coreei de Nord, despre care analiștii spun că se extinde și dezvoltă noi capacități în ciuda sancțiunilor stricte și a rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU care interzic testele balistice ale țării.Ultimele sale lansări au inclus un test, joi, cu două rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și focoasele acestora, precum și un sistem actualizat de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, testat marți.Testul are loc cu mai puțin de o săptămână înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing, China fiind principalul partener politic și economic al Coreei de Nord.Phenianul a anunțat că va lipsi de la Jocuri din cauza pandemiei COVID-19 și a "forțelor ostile". "Kim pare să intensifice testele în încercarea de a exercita presiuni atât asupra Washingtonului, cât și asupra Beijingului în privința sancțiunilor chiar înainte de Jocurile Olimpice", a declarat Uk Yang, cercetător la Center for Foreign Policy and National Security.Testele par, de asemenea, să îngroape definitiv ultimele încercări ale lui Moon de a ajunge la un acord de pace cu Coreea de Nord înainte de a părăsi funcția în luna mai, a adăugat Uk."Este clar că ceea ce transmite Coreea de Nord este că relațiile intercoreene vor trebui să înceapă de la zero", a spus el.Într-un discurs înainte de Anul Nou, Kim Jong Un a făcut apel la consolidarea armatei cu tehnologie de ultimă generație, într-un moment în care discuțiile cu Coreea de Sud și Statele Unite au intrat în impas.De atunci, Coreea de Nord a testat o gamă șocant de mare de tipuri de arme, locații de lansare, de o sofisticare tot mai ridicată, în timp ce negocierile pentru denuclearizare rămân în impas.

