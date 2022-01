Mesajul premierului Scott Morrison după decizia de expulzare a lui Novak Djokovic: ”Acum este timpul să ne bucurăm din nou de tenis”

”Plenul Curții Federale a Australiei a decis în unanimitate să respingă cererea revizuire judiciară a domnului Novak Djokovic, care urmărea să conteste decizia ministrului pentru imigrație de a-i anula viza.Această decizie de anulare a fost luată din motive de sănătate, de siguranță și de ordine publică, pe baza faptului că era în interesul public să facă acest lucru.Salut decizia de a ne menține frontierele puternice și de a păstra siguranța australienilor.După cum am spus vineri, australienii au făcut multe sacrificii în timpul acestei pandemii și se așteaptă, pe bună dreptate, ca rezultatul acestor sacrificii să fie protejat.În timpul pandemiei, împreună am obținut una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate, am avut una dintre cele mai puternice economii și realizat una dintre cele mai ridicate rate de vaccinare din lume.Granițele puternice sunt fundamentale pentru modul de viață australian, la fel ca și statul de drept. Guvernul nostru a înțeles întotdeauna acest lucru și a fost pregătit să ia deciziile și acțiunile necesare pentru a proteja integritatea frontierelor noastre.Mulțumesc Curții pentru atenția promptă acordată acestor probleme și pentru răbdarea tuturor celor implicați în timp ce am lucrat pentru a rezolva această problemă.Acum este timpul să ne ocupăm de Australian Open și să ne bucurăm din nou de tenis în timpul verii.”