​Cum e să stai într-unul dintre marile centre de carantină din China

Totuși, cum este să fii cazare la unul dintre aceste centre? Media din China și persoanele care au postat pe rețelele de socializare de la un centru din Zhuhai oferă câteva detalii.





1. Ce se găsește în aceste centre?

În Zhuhuai, maxim 2 persoane pot sta în aceeași cameră, incluzând părintele și copilul de până la 16 ani și cei care oferă asistență pentru persoane ce au nevoie de îngrijire specială. De asemenea, și cuplurile pot sta împreună dacă oferă documente ce atestă că sunt căsătorite.





2. Poți alege unde să stai?

Dacă până acum se cam știa unde vor fi trimiși în funcție de destinația unde voiau să ajungă, având în vedere anul nou chinezesc, călătorii pot fi trimiși oriunde dacă centrele sunt pline.





3. Cât costă ca să stai acolo?

Totuși, conform celor care au postat pe rețelele de socializare, călătorii nu-și pot alege tipul de cameră când sunt perioade aglomerate.







Centrele oferă 3 mese pe zi pentru încă 13 – 16 dolari/zi, depinde în care centru de carantină ești.





4. Cum este mâncarea? Se acceptă livrare?

Livrările de bunuri sunt de asemenea acceptate, dar cei carantinați trebuie să plătească verificările de securitate, iar unele centre acceptă doar anumite firme de curierat.





5. Alte sfaturi pentru a trece carantina?

Construcția a câtorva mari centre în Guanzhou, Zhuai, Foshan și Dongguan a standardizat experiența celor din orașele port. Centrele sunt în suburbii pentru a minimiza riscul răspândirii coronavirusului. Fiecare centru are mii de camere, dar călătorii pot fi trimiși la anumite hoteluri.Centrul de carantină din Guangzhou s-a deschis la finalul anului trecut și are peste 5.000 de camere. Cele din Zhuhai și Dongguan au câte 2.000 camere fiecare, conform documentelor oficiale. Nu există date oficiale despre cel din Foshan.Aceste centre oferă apă de băut, șervețele dezinfectante și saci de gunoi.Pentru a preveni infecțiile, fiecare cameră are propriul aer condiționat, ventilație și sistem de canalizare.Cu excepția celor din Guangzhou, fiecare cameră are balcon. Mașini de spălat se găsesc în cel din Dongguan și unele centre oferă saltele de yoga, conform postărilor de pe rețelele de socializare.Călătorii din cele 4 centre pot deschide ferestrele când doresc ei pentru aer curat, lucrul care nu este acceptat la unele hoteluri în primele zile de carantină.Nu. Călătorilor și se spune la sosire că vor sta fie într-un centru de sănătate, fie la hotel.Chiar dacă centrele sunt ale statului, călătorii trebuie să plătească pentru cazare. Prețul variază în funcție de centru și camere.În Zhuhai prețul este între 52 – 107 dolari de la 38 metri pătrați la 91 metri pătrați. De exemplu, o cameră de o persoană costă 52 dolari pe zi. O alta, de 42 metri pătrați cu dormitor și sufragerie costă 76 dolari pentru o persoană.În Zhuhai, meniul este prestabilit, dar în general include două feluri de mâncare din carne, două preparate din legume și o porție de fructe.Unele centre de carantină, precum cel din Foshan, nu acceptă livrări.Oamenii pot comanda mâncare la anumite ore în Zhuhai, dar opțiunile sunt limitate și durează mai mult de o oră până ajunge.Un mic aragaz electric poate fi bun, iar restaurantele pot livra carne și legume proaspete, astfel încât oamenii să-și gătească singuri mâncarea.Totuși, călătorii trebuie să verifice regulile centrului în privința aparatelor electrice.Cei care vor să doarmă mai mult ar fi bine să aibă dopuri e urechi dacă își petrec carantina în Zhuhai. Unii internauți spuneau pe rețelele de socializare că lucrările de construcții din apropiere le-au perturbat somnul.