VIDEO Incendiu violent la Parlamentul din Africa de Sud

Emerging: Video shows fire burning on campus of Houses of Parliament of South Africa in Cape Town pic.twitter.com/RNHVNkMOGW — Factal News (@factal) January 2, 2022

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa



"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 2, 2022

Looks like they have the Cape Town parliament fire almost under control. Can’t make out the huge flames anymore. It’s mainly smoke. One smaller section seems to still be burning though. pic.twitter.com/bKlZDzNi2s — Jasmin Bauomy (@jasminbauomy) January 2, 2022

Incendiul se propaga la etajul al treilea al clădirii, iar rapoartele inițiale indicau că a pornit din spațiul de birouri și s-a extins spre o sală de sport, a declarat Jean-Pierre Smith, membru al comitetului primarului din Cape Town.Zona acoperișului a luat foc, iar clădirea Adunării Naționale a fost și ea cuprinsă de flăcări, a precizat Smith.Serviciile de urgență au ajuns rapid la fața locului. Smith a spus că acestea includeau șase autospeciale de stingere a incendiilor și aproximativ 36 de pompieri.