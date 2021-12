Kremlin: Putin și Biden au convenit să continue discuțiile, în ciuda divergențelor

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Joe Biden ar fi căzut de acord să poarte mai multe convorbiri pe fondul tensiunilor din cauza comasării de trupe ruse la graniţa cu Ucraina, a susținut duminică Kremlinul, care a adăugat că lui Putin i-ar plăcea să se întâlnească şi în persoană cu liderul de la Casa Albă, transmite Reuters Semnalul dat de Kremlin se înscrie în narațiunea pe care Putin vrea să o promoveze, aceea că Rusia discută direct și de la egal cu SUA și e menită să genereze iritare în rândul liderilor din Europa Centrală și de Est. Promisiunile lui Biden pentru flancul estic al NATO / Alianța își menține poziția de sprijin pentru aderarea Ucrainei După convorbirile avute recent de cei doi, Biden a trebuit să dea asigurări președintelui Ucrainei că nu va discuta despre soarta țării sale fără Ucraina la masă. În plus, liderului de la Casa Albă a promis că va consolida Flancul Estic al NATO.Duminică, Kremlinul a transmis că cei doi şefi de stat şi-au exprimat dorinţa de a continua discuţiile cu prilejul videoconferinţei din 7 decembrie care s-a axat pe relaţiile Est-Vest, aflate la cel mai de jos nivel de la încheierea Războiului Rece şi care sunt în prezent încordate din cauza mobilizării de trupe ruse în apropierea Ucrainei, relatează Reuters citată de Agerpres Biden a profitat de videoconferinţă pentru a-l avertiza pe Putin că Occidentul va impune "măsuri ferme de ordin economic şi de altă natură'' împotriva Rusiei dacă aceasta invadează Ucraina, în timp ce Putin a cerut garanţii că NATO nu-şi va continua extinderea către est.Într-o înregistrare video difuzată de televiziunea de stat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin nu a avut motive deosebite de optimism după discuţia cu Biden din cauza diferendelor constante şi foarte serioase dintre Rusia şi SUA cu privire la aşa-numitele "linii roşii" ale Moscovei pe care nu doreşte ca Occidentul să le treacă.În afară de extinderea către est a NATO, Rusia a mai anunţat că nu doreşte ca anumite arme ofensive să fie desfăşurate în ţări cu care are graniţă comună, cum este cazul Ucrainei.La 7 decembrie, Putin i-a transmis lui Biden că trupele ruse se află pe teritoriul rus şi că nu reprezintă o ameninţare pentru nimeni, a declarat Peskov."Actualele... tensiuni şi aşa mai departe sunt create pentru a demoniza şi mai mult Rusia şi a o prezenta drept un potenţial agresor", a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a adăugat totuşi că cei doi lideri au căzut de acord să mai poarte o rundă de discuţii, poate printr-o legătură video, format pe care cei do preşedinţi l-au agreat."Cu siguranţă ne vom vedea, chiar îmi doresc ca acest lucru să se întâmple", i-a spus Putin lui Biden, potrivit unei scurte înregistrări video difuzate la televiziunea de stat Rossiia 1.Kremlinul a declarat că este prea devreme pentru a spune când se vor întâlni şi faţă în faţă.