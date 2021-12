Promisiunile lui Biden pentru flancul estic al NATO / Alianța își menține poziția de sprijin pentru aderarea Ucrainei

Patru țări nu pot vorbi în numele NATO

Stoltenberg: NATO își menține poziția de sprijin pentru aderarea Ucrainei

Reacția față de apelul lui Macron

Joi, Biden a discutat joi seara cu liderii statelor din Europa Centrală și de Est, care doresc o consolidare a flancului estic al alianței ca urmare a noilor mutări ale Rusiei.Biden le-a promis statelor din regiune sprijin militar suplimentar, a declarat consilierul președintelui Lituaniei, potrivit Reuters.Biden i-a reasigurat pe aliații din Europa Centrală și de Est că Washingtonul nu va face înțelegeri pe sub masă cu Rusia, înțelegeri care să vizeze această regiune, a declarat consilierul Asta Skaisgiryte.Președintele american a avut convorbiri telefonice cu liderii statelor NATO din zonă: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria."A spus că în aceste state este posibil să fie desfășurate capabilități militare suplimentare”, a mai precizat Skaisgiryte, fără a nominaliza locațiile vizate.În cadrul convorbirilor, președintele polonez Andrzej Duda l-ar fi presat pe Biden să dea asigurări că discuțiile privind modul de reacție în cazul unei eventuale agresiuni a Rusiei nu este discutat într-un cerc restrâns de țări.Înaintea convorbirii cu Putin, Biden s-a consultat cu Marea Britanie, Franța, Germania și Italia."Patru țări nu pot vorbi în numele NATO”, au precizat oficialii polonezi, potrivit Reuters. Duda i-a mai cerut lui Biden ca SUA să nu dea înapoi în ce privește suplimentarea trupelor americane pe flancul estic.În intervenția sa, conform administrației prezidențiale de la București, Klaus Iohannis a reiterat necesitatea consolidării prezenței avansate a NATO pe Flancul Estic, inclusiv și mai ales la Marea Neagră, care este de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică în ansamblul său.De asemenea, președintele României a menționat că este nevoie să ne asigurăm că NATO este pe deplin echipată pentru a răspunde provocărilor Rusiei.La Washington, oficiali ai administrației Biden au precizat că liderul de la Casa Albă a reiterat angajamentul SUA în raport cu prevederile art 5 care spune că orice atac asupra unui stat membru NATO este un atac asupra întregii alianțe.Biden a discutat și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, asigurându-l că nicio decizie privind soarta Ucrainei nu va fi luată fără implicarea Ucrainei.NATO își menține poziția de sprijin pentru aderarea Ucrainei la cea mai puternică alianță militară, a declarat vineri secretarul general Jens Stoltenberg, aflat la Paris, unde a discutat cu miniștrii francezi ai apărării și afacerilor externe și despre mesajul președintelui Emmanuel Macron care pleda pentru structuri de apărare ale UE.Stoltenberg s-a întâlnit cu ministrul de externe Jean-Yves Le Drian șiministrul apărării Florence Parly.Europa nu are nevoie de noi structuri de apărare ca parte a strategiei de apărare a Uniunii Europene, a comentat Stoltenberg referitor la îndemnul lui Macron privind regândirea politicii de apărare a blocului comunitar.Joi, Macron a declarat că UE are nevoie să-și definească o nouă strategie de apărare. Mai puțin tranșant decât în trect când declara ”moartea cerebrală” a NATO stârnind iritare, mai cu seamă în rândul statelor est-europene, Macron a adăugat însă că este nevoie de întărirea capacității de apărare a UE, deși NATO rămâne în continuare utilă și eficace."Noi avem nevoie de o sporire a capabilităților alianței și nu de noi structuri care să concureze între ele pentru aceste capabilități”, a declarat șeful NATO.