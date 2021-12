VIDEO Capsulele de sinucidere asistată sunt acum legale în Elveția: „Ele nu au nevoie de un medic și medicamente”, afirmă creatorul lor

Țările care permit sinuciderea asistată

Create în Olanda de dr. Philip Nitschke, aceste capsule ce amintesc de sicrie ar putea fi date în folosință în Elveția de anul viitor, potrivit Swiss Info Deși în Elveția este folosit pentobarbitalul de sodiu lichid pentru persoanele care doresc să se sinucidă asistat medical, creatorul Sarco susține că aparatul poate oferi o moarte liniștită fără a fi nevoie de folosirea unor substanțe controlate.„Beneficiul pentru persoana care îl utilizează este că ele nu au nevoie de permisiune, ele nu au nevoie de un medic special care să încerce să introducă acul și nu au nevoie de medicamente greu de obținut”, a afirmat Nitschke anul trecut în timpul unei demonstrații a dispozitivului.Capsula este activată din interior și poate fi dusă în locul în care persoana dorește să moară, indiferent că este vorba de o clinică ce oferă sinucidere asistată sau în aer liber.Odată activată, interiorul capsulei este inundat cu azot în timp ce nivelul de oxigen este redus rapid, făcând ca persoana din interiorul său să își piardă cunoștința și apoi decesul.Olanda, Elveția, Belgia, Luxemburg, Canada și Columbia sunt printre țările care permit suicidul asistat, fiecare țară având însă reguli diferite pentru practică, potrivit The Guardian Spania a legalizat la rândul ei eutanasia și sinuciderea asistată în luna martie a acestui an.Aproape toate țările care permit această procedură controversată o condiționează de o boală incurabilă sau în stadiu terminal care nu poate fi vindecată și provoacă suferință pacientului.Elveția în schimb nu are legi care să interzică sinuciderea asistată, fiind ilegal doar să o oferi din motive egoiste.În Olanda ea poate fi solicitată de toate persoanele care au împlinit vârsta de 12 ani și care au „o suferință de nesuportat fără nicio perspectivă de îmbunătățire”. Consimțământul parental este însă necesar în cazul tinerilor cu vârsta de sub 16 ani.Olanda a înregistrat în 2020 un număr record de 6.938 de cazuri de eutanasie, în creștere cu 9% față de anul anterior.„Tot mai multe generații văd eutanasia ca o soluție pentru suferințele de nesuportat”, afirmă Jeroen Recourt, președintele unui comitet regional care revizuiește cererile de suicid asistat din Olanda.Potrivit acestuia, „vasta majoritate” a cazurilor de eutanasie din Olanda sunt ale unor persoane în vârstă care suferă de o boală gravă precum cancerul.