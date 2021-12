VIDEO Myanmar: Protestatari uciși, după ce forţele de securitate au intrat cu o maşină în mulţime

Unii demonstranţi au suferit răni grave la cap, alţii au rămas inconştienţi, potrivit martorilor.

Pe 1 februarie 2021, Suu Kyi, în vârstă de 76 de ani, a fost arestată împreună cu membrii Cabinetului ei. Ea este acuzată inclusiv de incitare şi încălcare a protocoalelor impuse în contextul pandemiei. Aung San Suu Kyi a negat toate acuzaţiile.

The military junta brutally cracked down the peaceful protesters in Yangon this morning. A military vehicle intentionally hit the protesters and at least 3 protesters were murdered at the incident, witnesses said.#WhatsHappeningInMyanmar #Dec5Coup #SpringRevolutionMyanmar pic.twitter.com/vHBjbNUFnD