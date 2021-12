​​VIDEO Atac armat într-un liceu din SUA: trei elevi ucişi, şase răniţi

„Este o situaţie foarte tragică”, a explicat poliţistul. „Avem mulţi părinţi foarte stresaţi”, a continuat el.





















Atacurile armate soldate cu multe victime, un flagel recurent în Statele Unite









Presupusul trăgător, elev la aceeaşi instituţie învățământ din Oxford, statul Michigan, a fost arestat şi nu a oferit explicaţii cu privire la fapta sa, a declarat Michael McCabe, un responsabil al poliţiei din comitatul Oakland.„Poliţiştii au arestat suspectul în cinci minute de la primul apel” la serviciile de urgenţă, a explicat el în cadrul unei conferinţe de presă.Potrivit autorităţilor din acest oraş situat la nord de Detroit, alerta a fost dată la ora locală 12.51. Atacatorul a tras de la 15 până la 20 de ori cu o armă semiautomată.El nu a opus rezistenţă agenţilor care l-au arestat şi nu şi-a explicat acţiunile. A invocat dreptul de a refuza să vorbească, a subliniat Michael McCabe.Ancheta va trebui să stabilească dacă autorul focurilor de armă a tras la întâmplare sau a vizat victime identificate, a adăugat el.Potrivit statisticilor organizaţiei Everytown For Gun Safety, atacul armat din Oxford are bilanţul cel mai grav într-o şcoală în 2021.Până în prezent, în SUA s-a înregistrat 138 de atacuri armate, dintre care 26 cu unul sau doi morţi de fiecare dată.Atacurile armate soldate cu multe victime rămân un flagel recurent în Statele Unite, mai ales în şcoli, supermarketuri sau la locul de muncă.În 2018, un masacru la un liceu din Parkland, Florida, când un fost elev a tras cu o puşcă semiautomată AR-15, omorând 17 persoane şi rănind alte aproximativ 15 de Ziua Sf. Valentin, a provocat o undă de şoc în întreaga ţară şi a relansat manifestaţiile în favoarea unor controale mai stricte asupra vânzărilor de arme de foc.Dar blocajele din Congres, sub influenţa lobby-ului armelor, fac improbabil orice progres major în această privinţă, în pofida apelurilor din partea responsabililor politici, inclusiv a preşedintelui Joe Biden, de a înăspri regulile privind circulaţia lor.