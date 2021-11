Un chinez a fost reunit cu familia sa la 16 ani după ce a dispărut fiindcă n-a terminat facultatea și i-a fost rușine să se întoarcă acasă

Reuniune cu familia după 16 ani

Bărbatul în vârstă de 39 de ani, identificat doar prin numele său de familie, Wang, și-a reîntâlnit familia pe 16 noiembrie în orașul Xi'an din China.Într-o înregistrare video postată pe Weibo, versiunea de Twitter a Chinei, Wang poate fi văzut plângând și căzând în genunchi, cerându-și scuze mamei sale pe care nu a mai văzut-o din 2005.Potrivit unui comunicat remis de autoritățile chineze, Wang era un student eminent în timpul liceului. Însă acesta a rupt orice legătură cu familia sa, care locuia la 10 ore distanță în provincia Shandong, după ce s-a simțit rușinat că a devenit dependent de jocuri video și a picat cursurile facultății.Wang a trăit timp de 16 ani fără niciun contact cu familia lui, lucrând ca muncitor cu ziua și în alte slujbe fără calificare care nu necesitau să se înregistreze la autoritățile locale.Însă el a fost reunit cu familia sa după ce s-a prezentat la autoritățile din Xi'an pentru a-și reînnoi actul de identitate.Oficialii au descoperit că era pe lista persoanelor date dispărute și au contactat familia sa din Shandong.Wang a relatat că a acceptat slujbe care să-i permită să-și plătească masa și cazarea în cei 16 ani departe de casă și că nu s-a întors din cauza rușinii.Tatăl bărbatului a povestit la rândul său că a călătorit în Xi'an de cel puțin două ori pe an pentru a încerca să-și găsească fiul dispărut.„De fiecare dată când am venit am stat în jur de-o săptămână. Am bătut fiecare stradă din Xi'an și am căutat în fiecare internet cafe. Ne-a frânt inimile că nu am putut să-l găsim.Mama lui Wang a spus că s-a pregătit pentru ce este mai rău și că a crezut timp de ani de zile că fiul ei cel mai probabil a murit.„Nu am auzit nimic de el timp de atâția ani încât mă necăjeam în fiecare zi doar să mă gândesc la ce ar fi putut păți. Dar nu îl învinuiesc. Sunt doar fericită să îl văd din nou”, a spus aceasta.Chiar dacă reacția lui Wang ar putea părea extremă, sistemul de educație din China este cunoscut pentru faptul că pune o presiune imensă pe studenți.Acest lucru a produs o întreagă generație de tineri de 20 și ceva de ani, cunoscută ca mișcarea „ tang ping ”, care s-au răzvrătit împotriva sistemului și au respins obiectivul de a avea succes cu orice preț.