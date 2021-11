VIDEO Două cutremure au lovit sudul Iranului: Cel puțin o persoană a murit / Oamenii fug din case

Două cutremure puternice au lovit duminică sudul Iranului, lângă portul Bandar Abbas, ucigând cel puțin o persoană și determinând locuitorii să-și părăsească casele, relatează televiziunea de stat, potrivit Reuters.

Cutremurele cu magnitudinea de 6,3 și 6,4 au zguduit provincia Hormozgan, a spus televiziunea de stat, iar cutremurele au fost resimțite în golful din Dubai.

„O persoană a murit după ce un stâlp de electricitate a căzut peste ea”, a spus televiziunea de stat iraniană, citând oficialii locali.

Iranul a suferit mai multe cutremure devastatoare în ultimii ani.

Centrul Seismologic Mediteranean European a stabilit magnitudinea unuia dintre cutremure la 6,5 ​​la o adâncime relativ mică de 10 km.

Wow. Lorries shaking on side of road, dust emanating from trembling hills and mountains as magnitude 6.3 Earthquake hit South #Iran: pic.twitter.com/5xN0Nrfymh