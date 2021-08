VIDEO Talibanii au îmbrăcat uniformele militare americane și au preluat controlul asupra aeroportului din Kabul / Ce se va întâmpla acum?

Pentru prima dată din 2001 încoace nu mai sunt trupe americane în Afganistan, după ce Statele Unite au finalizat luni evacuarea majorității cetățenilor săi și a mii de afgani aflați în situații de risc. Aeroportul din Kabul este complet sub controlul talibanilor care au fost filmați patrulând echipați cu uniformele și armele americanilor. Ce se va întâmpla acum cu aeroportul care, potrivit cancelarului Angela Merkel, este de o ”importanță existențială” pentru sprijinul medical și umanitar acordat acestei țări, dar și pentru continuarea evacuării forțelor locale, dar și a afganilor care vor în continuare să părăsească țara de teama talibanilor

Șefa corespondenților internaționali BBC, Lyse Doucet, și echipa sa au vizitat aeroportul din Kabul la scurt timp după ce talibanii au preluat complet controlul asupra acestuia.

#Taliban fighters enter a hangar in #Kabul Airport and examine #chinook helicopters after #US leaves #Afghanistan. pic.twitter.com/flJx0cLf0p