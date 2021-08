A murit cel mai înalt om din Statele Unite, Igor Vovkovinskiy

Igor Vovkovinskiy, declarat cea mai înaltă persoană din Statele Unite, a murit la vârsta de 38 de ani, conform NBC.

Familia lui a confirmat că Igor Vovkovinskiy a murit vineri, la clinica Mayo din Rochester (Minnesota), din cauza unei boli de inimă.

Născut în Ucraina, pe 8 septembrie 1982, Vovkovinskiy a ajuns la clinică în 1989, în căutarea unui tratament - o tumoare care presa glanda hipofiză provoca secreţia unui nivel anormal de hormon al creşterii.

A devenit cel mai înalt bărbat din SUA, la 2,34 de metri, şi a rămas în Rochester.

